Marcel Ciolacu a ieșit la atac. Primul luat la țintă, premierul Bolojan: Ca să pornesti o criză, își trebuie o flamă

08 sept. 2025, 21:19, Știri politice
Marcel Ciolacu iese în public, după o perioadă, în care „toată lumea care are de mințit să termine”. Fostul premier explică de ce a stat retras, în ultima perioadă. 

„Am stat o perioadă mai lungă de timp, să se termine toate minciunile. Am considerat că trebuie să intervină o perioadă rezonabilă de timp în care toată lumea care are de mințit să termine”, spune Ciolacu, la România TV.

Despre reformele lui Bolojan, fostul șef al Guvernului spune că reprezintă un „plan de dezastru, de anunțare a apocalipsei”.

„N-am crezut că va fi un plan de dezastru, de anunțare a apocalipsei, mai târziu, noi să pune noi suntem salvatorii. Socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg”, explică Ciolacu.

Ciolacu îl atacă pe Ilie Bolojan pentru declarațiile sale despre „incapacitatea de plată”.

„Tu, ca prim-ministru, ieși săptămânal și să spui că intrăm în incapacitate de plată este nepermis. Ca să pornești o criză, nu-ți trebuie decât o flamă. Mai râd cu  prietenii: e vai de cei învinși. ați văzut un film cu nemți în care nemții au învins pe cineva? Eu n-am văzut”, zice fostul premier, glumind.

