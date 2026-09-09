Rogobete acuză Guvernul Bolojan că a lăsat fără bani programele pentru ATI, AVC și Neonatologie

Fostul ministru al Sănătăţii Alexandru Rogobete lansează critici dure la adresa Guvernului Bolojan și avertizează că mai multe programe naționale destinate unor cazuri medicale grave au rămas fără fonduri suficiente pentru ultimul trimestru al anului. Rogobete susține că bugetul alocat programelor pentru pacienții cu accident vascular cerebral, infarct miocardic acut, precum și pentru secțiile de neonatologie și terapie intensivă este „infim, minimal”.

Rogobete: „nu mai sunt bani” pentru programele naționale prioritare

Fostul ministru al Sănătății afirmă că situația este una extrem de îngrijorătoare, în condițiile în care programele finanțează unele dintre cele mai importante și solicitate secții din spitale.

„Vă spun o cifră care pe mine mă îngrijorează foarte tare: nu mai sunt bani în programele naţionale de acţiuni prioritare: ATI, AVC, Neonatologie, infarct miocardic acut. Adică discutăm despre acele programe naţionale care sunt finanţate direct de către Ministerul Sănătăţii şi finanţează cele mai critice secţii dintr-un spital: ATI, AVC, infarct, Neonatologie”, a afimat Alexandru Rogobete, la Antena 3.

Rogobete a susținut că Executivul a fost avertizat că reducerile bugetare din Sănătate nu pot fi făcute fără o analiză a impactului asupra sistemului medical.

„Joaca asta de-a reformiştii prin care se reduce bugetul cu orice preţ, tăierea asta cu barda de sus până jos, deşi toată lumea i-a spus de la început (premierului Ilie Bolojan – n.r.) că nu se poate, ne va duce în, din punctul meu de vedere, cel mai periculos, pe de o parte, şi cel mai mare blocaj din ultimii 15 ani”, a adăugat fostul ministru al Sănătăţii.

Rogobete a afirmat că situația este cu atât mai dificilă cu cât Guvernul se află în interimat, după ce a fost demis prin moțiune de cenzură, și susține că Executivul nu poate face o rectificare bugetară pentru suplimentarea fondurilor destinate acestor programe.

Fostul ministru al Sănătății a amintit că, în 2025, au fost făcute două rectificări bugetare care au vizat domeniul Sănătății, iar în ambele cazuri bugetele au fost suplimentate.