Romania strălucește la Festivalul de Film de la Veneția. Regizoarea Alina Șerban a adus un taraf pe covorul roșu și a dansat alături de actori

Actrița și regizoarea de etnie romă, Alina Șerban, a strălucit la Festivalului de Film de la Veneția, unde filmul „Eu contez”, realizat chiar de ea, a avut premiera internațională, la data de 8 septembrie, la Sala Giardino. Publicul a avut parte de un moment impresionant, atunci când Alina Șerban a adus pe covorul roșu muzica și dansurile culturii rome. Alături de actriță s-au aflat și copiii și tinerii din centrele de plasament, care au apărut în film, dar și taraful Mahala Rai Banda. Alina Şerban este prima regizoare romă din România care îşi prezintă un lungmetraj în cadrul acestei competiții.

Moment total neașteptat la Festivalul de Film de la Veneția, unde lungmetrajul „Eu contez”, realizat de Alina Șerban, este nominalizat în secțiunea „Spotlight, în cadrul celei de-a 83-a ediţii a evenimentului.

Alina Șerban, actorii Denisa Farcaş, Sorin Mihai, Angelina Pavel, Juno (Alexandru Stancu), Vanessa Dancea şi Raisa Mihai, alături de cei 16 copii şi tineri actori de la Casa Iosif şi Casa Sara şi de echipa filmului, au oferit un adevărat show chiar pe covorul roșu, care a fascinat prin exuberanță și energie.

Acompaniați de muzicienii tarafului Mahala Rai Banda, cineasta de etnie romă, alături de echipa filmului, a dansat în fața jurnaliștilor și fotoreporterilor, prezenți la intrarea în Sala Giardino. Momentul a captat bucuria tuturor celor implicați în producție, mai ales a copiilor și tinerilor din centrele de plasament, care, datorită tinerei regizoare, au avut parte de o experiență, menită să le ofere speranță.

Filmul „Eu contez” a fost selectat în cadrul competiției Venice Spotlight, care reunește în acest an opt lungmetraje.

Filmul concurează pentru două distincții: Premiul Publicului oferit de Armani Beauty şi Premiul Luigi De Laurentiis pentru Cel Mai Bun Debut, acordat de un juriu internațional, precizează ICR.

Alina Șerban, prima regizoare de etnie romă din România la Festivalul de la Veneția

În 2023, Alina Șerban a fost prezentă în cadrul Festivalului de Film de la Veneția în competiția Orizzonti cu lungmetrajul ‘Housekeeping for Beginners’, regizat de Goran Stolevski. Anul acesta, artista revine în festival în calitate de regizoare, cu lungmetrajul său de debut „Eu contez”.

Vorbit în limbile română și romani, lungmetrajul este rezultatul unui proces de cercetare desfășurat pe parcursul a peste patru ani, în colaborare cu tineri din sistemul de protecție socială, implicați în proiecte documentare şi spectacole de teatru.

„Vedem foarte rar personaje rome care trăiesc experiențe umane complexe, dincolo de stereotipuri. Iar poveștile despre ce înseamnă să fii fată, romă și să fii în sistemul de protecție a copilului sunt aproape inexistente. Prin ‘Eu contez’ mi-am dorit să construiesc o punte către o înțelegere mai profundă a acestor experiențe și să spun, înainte de toate, o poveste despre umanitate. Faptul că acest film îşi începe drumul la Veneția înseamnă enorm pentru mine, a declarat Alina Şerban, potrivit Agerpres.

Din distribuție fac parte Denisa Farcas, Sorin Mihai, Angelina Pavel, Vanessa Dancea, Raisa Mihai, Alexandru Stancu, Alina Berzunțeanu şi Natalia Călin, alături de 16 copii şi tineri rezidenți ai centrelor de plasament Casa losif şi Casa Sara, din cadrul Ansamblului Social Creştin Măgurele din Bucureşti.

Filmul este produs de Ada Solomon şi Carla Fotea. Echipa artistică şi tehnică îi include pe Nona Cătușanu (imagine), Letiţia Ştefănescu (montaj), Andreea Popa (scenografie), Dana Anghel (costume) şi Vlaicu Golcea (muzică), Quentin Jacques, Lise Bouchez, Jean Stephane Garbe (sunet).

VIDEO: Instagram/ „Eu contez”