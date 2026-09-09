Partidul S.O.S. România, condus de Diana Șoșoacă, îi propune Alianței pentru Unirea Românilor să înceapă consultări politice directe pentru coordonarea acțiunilor parlamentare și politice din perioada următoare. Formațiunea susține că cele două partide au poziții similare privind actuala criză politică și instituțională și invocă inclusiv posibilitatea unei guvernări naționalist-suveraniste.

S.O.S. România afirmă că atât suspendarea președintelui României, cât și organizarea de alegeri parlamentare anticipate sau formarea unei guvernări naționalist-suveraniste reprezintă soluții care ar trebui discutate. În comunicatul transmis, partidul Dianei Șoșoacă îi solicită formațiunii lui George Simion să inițieze cât mai rapid discuții pentru coordonarea acțiunilor politice și parlamentare.

Șoșoacă îl cheamă pe Simion la negocieri

”Partidul S.O.S. România adresează Partidului Alianța pentru Unirea Românilor invitația de a iniția, în cel mai scurt timp, consultări politice directe în vederea coordonării acțiunilor parlamentare și politice care urmează a fi întreprinse în perioada următoare.

Având în vedere că cele două formațiuni politice împărtășesc aproape aceeași analiză asupra actualei crize politice și instituționale și susțin aceleași soluții constituționale pentru depășirea acesteia, respectiv ori suspendarea Președintelui României ori crearea premiselor pentru organizarea alegerilor parlamentare anticipate sau crearea unei guvernări naționalist-suveraniste capabile să aducă o reformare radicală a politicilor fiscale, economice și sociale, considerăm oportună inițierea unor consultări politice directe în vederea coordonării acțiunilor parlamentare și politice care urmează a fi întreprinse în perioada următoare și, eventual, preluarea si asumarea guvernării pentru salvarea a ceea ce a mai rămas din țară”, se arată în comunicatul S.O.S.

Ce măsuri propune partidul Dianei Șoșoacă

S.O.S. România susține că România are nevoie nu doar de o alternativă politică, ci și de o alternativă de guvernare, bazată pe măsuri fiscale, economice, sociale și administrative.

Partidul enumeră printre prioritățile sale reducerea cu 50% a impozitelor și taxelor pe forța de muncă, eliminarea CASS pentru pensionari și anumite categorii sociale, precum și eliminarea dublei sarcini a CASS pentru persoanele deja asigurate printr-un contract de muncă. Formațiunea mai propune simplificarea regimurilor fiscale, aplicarea taxării inverse a TVA între firmele înregistrate în scopuri de TVA și reducerea TVA.