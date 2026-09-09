Avionul cu care președintele ucrainean Volodimir Zelenski a plecat din Republica Moldova spre Norvegia a fost aproape să fie lovit de o dronă, potrivit premierului norvegian Jonas Gahr Stør. Incidentul s-ar fi produs în timp ce aeronava se pregătea să decoleze de la Chișinău.

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Zelenski, în drum spre Norvegia, în timp ce o dronă traversa regiunea

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a plecat marți seară din Chișinău spre Oslo, unde urma să participe la funeraliile regelui Harald al V-lea. Monarhul norvegian a murit pe 28 august, la vârsta de 89 de ani.

Premierul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, a declarat că aeronava prezidențială ucraineană s-a aflat în apropierea unei drone în timp ce se pregătea să decoleze din Republica Moldova.

„Avionul său a fost aproape să fie lovit de o dronă în timp ce se pregătea să decoleze din Moldova. Aceasta este realitatea cu care se confruntă”, a spus Støre, citat de presa norvegiană.

Hartă și cronologie: județele unde s-a emis RO-Alert în România din cauza dronei

Incidentul relatat de premierul norvegian a avut loc în aceeași zi cu o alertă aeriană majoră în regiunea Moldovei.

Marți, 8 septembrie, o dronă a pătruns în spațiul aerian al României, iar autoritățile au transmis mesaje RO-Alert către populația din județele Iași, Suceava, Neamț și Botoșani, precum și din nordul județului Vaslui.

Oamenii au fost sfătuiți să rămână calmi și să se adăpostească în beciuri, adăposturi de protecție civilă sau alte spații care le pot oferi protecție în cazul căderii unor obiecte din aer.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, sistemele radar au identificat o țintă aeriană la aproximativ 18 kilometri nord de Roman. Pentru monitorizarea situației au fost ridicate de la sol două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu pentru misiuni de Poliție Aeriană.

Alerta a avut efect direct și asupra traficului aerian. Zborurile de pe Aeroportul Internațional Iași au fost suspendate temporar, din motive de siguranță.

Drona a traversat Republica Moldova înainte să ajungă în România

Potrivit autorităților de la Chișinău, drona a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova venind dinspre Ucraina. Aceasta ar fi traversat regiunea separatistă Transnistria, în apropiere de Bender, în jurul orei 16:20, după care s-ar fi îndreptat spre Chișinău.

La ora 16:37, drona ar fi părăsit spațiul aerian moldovenesc și ar fi intrat în România.

A utoritățile din Moldova au indicat că aparatul era de tip Shahed.

După aproape două ore în care poziția exactă a dronei nu a fost clară, poliția din Republica Moldova a anunțat că un aparat fără pilot a fost găsit prăbușit într-un lan de floarea-soarelui din apropierea localității Mihăileni, în raionul Rîșcani.

Localitatea se află în nordul Republicii Moldova, în apropierea frontierei cu România.

Støre urma să discute cu Zelenski despre apărarea aeriană

Înaintea întâlnirii cu Zelenski, premierul norvegian anunțase că discuțiile dintre cei doi se vor concentra în special asupra apărării aeriene a Ucrainei.

Zelenski anunțase, la rândul său, că vizita în Norvegia urma să includă discuții cu reprezentanți ai unor companii implicate în inițiativa Freyja.

Proiectul vizează dezvoltarea unui sistem european de apărare împotriva rachetelor balistice și face parte din eforturile europene de consolidare a capacităților de apărare aeriană.

Nu este primul incident de acest fel

Volodimir Zelenski s-a confruntat și anterior cu un incident în care au fost implicate drone în timpul unei deplasări cu avionul.

În decembrie anul trecut, aeronava prezidențială ucraineană ar fi fost urmărită de patru drone în timp ce se apropia de Dublin, capitala Irlandei.