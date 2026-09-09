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Apple lansează „iPhone Duo”, primul său iPhone pliabil. Cum arată și care este prețul de pornire

Apple lansează „iPhone Duo”, primul său iPhone pliabil. Cum arată și care este prețul de pornire
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Apple a intrat în sfârșit astăzi pe piața smartphone-urilor pliabile cu iPhone Duo, un dispozitiv în formă de carte care se desface într-un ecran de 7,8 inci și are un preț de pornire de 2.000 de dolari. Anunțul a venit în timpul evenimentului „Surprise and Shine” al companiei din Cupertino, prima lansare majoră de produs sub conducerea noului CEO John Ternus, care a preluat conducerea de la Tim Cook pe 1 septembrie.

iPhone Duo nu este un rafinament. Este o încercare deliberată de a uni iPhone-ul și iPad-ul într-un singur obiect. Pliat, dispozitivul seamănă cu un pașaport, mai scurt și mai lat decât un smartphone convențional.

Când este desfăcut, ecranul intern se apropie de dimensiunile unui iPad mini, având un raport de aspect de 4:3 conceput pentru multitasking și consumul de conținut media, spre deosebire de ecranele mai înalte și mai înguste ale dispozitivelor pliabile concurente de la Samsung și Huawei.

Componente hardware concepute pentru a asigura un design subțire

Cu aproximativ 4,5 mm atunci când este complet deschis, iPhone Duo ar deveni cel mai subțire dispozitiv de la Apple, depășind chiar și iPad Pro de 5,1 mm. Pliat, dispozitivul măsoară aproximativ 9 până la 9,5 mm grosime. Aceast design subție vine cu compromisuri: Apple a optat pentru Touch ID încorporat în butonul de pornire în loc de Face ID, o decizie care economisește spațiu intern, permițând în același timp autentificarea indiferent dacă telefonul este deschis sau închis.

Balamaua este construită dintr-un aliaj de metal lichid combinat cu titan și oțel inoxidabil. Rapoartele lanțului de aprovizionare susțin că adâncimea cutelor este sub 0,15 mm, cu un unghi sub 2,5 grade.

Dispozitivul este alimentat de noul cip A20 Pro de la Apple, fabricat prin procesul de 2 nm al TSMC, același siliciu găsit în iPhone 18 Pro.

Cipul dispune de două „super nuclee” de performanță, alături de patru nuclee de eficiență cu acceleratoare neuronale integrate, oferind viteze CPU cu aproximativ 20% mai mari și performanțe GPU cu 40% mai rapide în comparație cu A19 Pro de anul trecut.

Un motor neuronal cu 32 de nuclee dublează capacitatea de procesare a inteligenței artificiale. Apple folosește, de asemenea, propriul modem celular C2, înlocuind componentele Qualcomm și adăugând suport mmWave 5G.

Idei pentru iPad pe hardware-ul iPhone-ului

Apple a adaptat iOS pentru a suporta multitasking în stil iPad pe ecranul intern mai mare, inclusiv aplicații side-by-side și o bară de meniu. Compania a confirmat, de asemenea, suportul pentru Apple Pencil, o premieră pentru orice iPhone.

Prețuri și disponibilitate

Prețul modelului iPhone Duo pornește de la 2.000 de dolari pentru o capacitate de stocare de 256 GB, potrivit lui Mark Gurman de la Bloomberg, configurațiile ajungând până la 2 TB, iar prețurile apropiindu-se de 3.000 de dolari în gama de vârf.

Dispozitivul va fi disponibil în culorile alb și albastru închis, lansarea fiind preconizată pentru luna octombrie, și nu odată cu iPhone 18 Pro, la mijlocul lunii septembrie. Se pare că Apple și-a ajustat marjele de profit pentru a atinge prețul de pornire de 2.000 de dolari, absorbind o parte din creșterile costurilor memoriei care au afectat industria.

Sistemul de camere din spate include doi senzori de 48 de megapixeli, în timp ce camera frontală are 12 megapixeli. Este inclusă compatibilitatea cu încărcarea MagSafe. Opțiunile de stocare variază între 256 GB și 2 TB.

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