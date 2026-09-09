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Islanda îl convoacă pe ambasadorul SUA după o hartă publicată de Donald Trump pe platforma The Truth Social

Islanda îl convoacă pe ambasadorul SUA după o hartă publicată de Donald Trump pe platforma The Truth Social
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Guvernul de la Reykjavik l-a convocat pe ambasadorul Statelor Unite după ce Donald Trump a publicat pe rețeaua sa de socializare o hartă în care Islanda apare acoperită de steagul american. Premierul islandez a calificat imaginea drept „ridicolă” și a spus că aceasta depășește limitele unei simple provocări politice.

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De ce a convocat Islanda ambasadorul SUA din cauza hărții publicate de Trump

Ministrul islandez de Externe, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, l-a convocat marți pe ambasadorul SUA în Islanda, Billy Long, pentru a protesta oficial față de postarea lui Donald Trump.

Harta publicată de președintele american pe Truth Social arată steagul Statelor Unite întins peste mai multe țări și teritorii, de la Panama și Canada până la Islanda, Groenlanda și Mexic.

Premierul Islandei, Kristrún Frostadóttir, a descris imaginea drept „ridicolă” și a spus că aceasta reprezintă mai mult decât o simplă glumă politică.

„Este o insultă la adresa islandezilor, canadienilor și groenlandezilor. Nu este nimic amuzant sau normal în a lua în derâdere suveranitatea statelor”, a declarat premierul.

Ministrul de Externe a transmis, la rândul său, că autoritățile islandeze nu intenționează să trateze postarea ca pe un simplu episod de pe rețelele sociale.

„Am fost sfătuită în repetate rânduri de administrația SUA să nu îl luăm poate literal pe actualul președinte american, dar să îl luăm în serios”, a spus Gunnarsdóttir.

Ea a subliniat că Islanda este „un stat suveran și independent”, responsabil de propriul viitor. Dacă postarea lui Trump a fost menită să fie o glumă, a adăugat ministrul, atunci a fost „o glumă proastă”.

Tensiuni tot mai mari în jurul Groenlandei, Canadei și Islandei

Postarea lui Trump vine în urma tensiunilor diplomatice provocate de poziția sa față de Groenlanda, Canada, Panama și Islanda.

Președintele american a susținut în repetate rânduri că Statele Unite ar trebui să preia controlul asupra Groenlandei, teritoriu autonom aflat în cadrul Regatului Danemarcei. Administrația sa a invocat, printre altele, motive de securitate și necesitatea consolidării apărării în emisfera vestică.

Groenlanda și Islanda nu au propriile armate, însă ambele sunt membre NATO.

Trump a vorbit, de asemenea, în mai multe rânduri despre posibilitatea ca Canada să devină al „51-lea stat” american. În timpul disputei comerciale cu Ottawa, președintele SUA a publicat inclusiv o caricatură în care apărea atacându-l pe premierul canadian Mark Carney, pe care l-a numit „guvernator”.

Ambasadorul SUA a mai provocat nemulțumire în Islanda

Nu este prima dată când relațiile dintre Reykjavik și Washington sunt tensionate în legătură cu declarații ale administrației Trump.

În ianuarie, ambasadorul american Billy Long a fost auzit făcând o glumă despre posibilitatea ca Islanda, țară cu aproximativ 400.000 de locuitori, să devină „al 52-lea stat” american. Comentariul a provocat atunci reacții și proteste în Islanda.

Gunnarsdóttir a transmis că autoritățile de la Reykjavik nu vor considera nici actualul episod o chestiune lipsită de importanță.

Harta lui Trump a stârnit reacții și în alte țări

Imaginea publicată de președintele american a provocat reacții și în afara Islandei.

Ministrul danez de Externe, Lars Løkke Rasmussen, a catalogat postarea drept „tulburătoare” și „complet nepotrivită”.

Și președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a respins orice sugestie potrivit căreia suveranitatea țării sale ar putea fi pusă sub semnul întrebării.

„Mexicul nu este și nu va fi niciodată o colonie sau un protectorat al unei țări străine”, a scris Sheinbaum pe X, reafirmând că țara sa este „liberă, independentă și suverană”.

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