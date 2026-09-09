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Victor Ponta a răbufnit după acuzațiile USR cu privire la deplasarea din Mykonos cu un avion privat: „Niște suine! Ne vând țara și ne manipulează. Locul lor este în cocină, nu la Guvern!”

Victor Ponta a răbufnit după acuzațiile USR cu privire la deplasarea din Mykonos cu un avion privat: „Niște suine! Ne vând țara și ne manipulează. Locul lor este în cocină, nu la Guvern!”
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Victor Ponta a răbufnit după acuzațiile lansate de USR în contextul controverselor privind deplasarea din Mykonos. Fostul premier al României a reacționat vehement pe rețelele sociale, acolo unde a distribuit un videoclip în care deputatul USR Emanuel Ungureanu face acuzații la adresa celor care au participat la deplasare.

Acuzațiile deputatului USR l-au înfuriat pe Victor Ponta

În imaginile distribuite de Victor Ponta, Emanuel Ungureanu critică modul în care ar fi fost folosită o instituție a statului în cadrul deplasării și lansează acuzații dure.

„Niște golani, au folosit o instituție a statului, Camera de Comerț, că s-au dus pe această instituție la distracție și la c****e”, spune Emanuel Ungureanu, deputat USR, în videoclipul distribuit de Ponta.

Declarațiile deputatului USR l-au determinat pe Victor Ponta să aibă o reacție extrem de dură. Fostul premier a folosit un limbaj virulent la adresa lui Emanuel Ungureanu și i-a transmis acestuia că locul său nu ar fi în Parlament sau în Guvern.

Acesta NU este o «focă», ci chiar un PORC: gras, mincinos și scârbos! Care face spume la gură și împroașcă pe toată lumea cu dejectiile lui!

Cu asemenea suine, vă mai mirați că toată lumea îi urăște pe cei de la USR? Ăștia ne vând țara, ne batjocoresc părinții și bunicii, ne mint și ne manipulează copiii!

Locul lor este în cocină, nu în Guvern și nici în Parlament”, a scris Victor Ponta.

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