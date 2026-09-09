Invitat la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, fostul ministru al Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a spus în exclusivitate că au existat discuții pentru propunerea lui ca premier. Acesta a afirmat că poate construi o majoritate parlamentară solidă dacă primește decretul de desemnare ca prim-ministru.Eugen Teodorovici spune că așteaptă acum fapte concrete, nu doar discuții din partea politicienilor. Anterior acesta a refuzat funcții europene de prim rang pentru a activa în administrația de la București. Emisiunea integrală poate fi urmărită aici.

Eugen Teodorovici susține că a refuzat poziții cheie la nivelul Uniunii Europene

Fostul ministru a subliniat că parcursul său profesional a inclus numeroase oferte pentru demnități internaționale. Acesta a menționat că a preferat să rămână în țară și să își dedice experiența proiectelor naționale, deși a avut oportunitatea de a ocupa funcții de conducere la Bruxelles sau Luxemburg.

„Eu aștept fapte. Discuțiile au fost multe și, în cariera mea profesională, să știți că au fost de-a lungul timpului foarte multe discuții. Pentru multe posturi, inclusiv de comisar european și de la Curtea de Conturi Europeană, la care am mai spus-o, am renunțat. Pentru că așa am crezut că e bine: să rămâi acasă, să tragi pentru țară”, a declarat fostul ministru al Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici.

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Fostul ministru cere un decret prezidențial pentru formarea unei majorități solide

Eugen Teodorovici susține că, dacă va exista o propunere pentru funcția de premier, există posibilitatea formării unei majorități parlamentare de peste 233 de voturi. Fostul ministru al Finanțelor afirmă că, în acest caz, scenariul prezentat de el s-ar putea concretiza.

„Acum, dacă vor să aibă ceea ce am spus, în realitate au o singură soluție: telefon, decret prezidențial, Teodor Eugen Orlando este premierul desemnat. Și credeți-mă că fac majoritate mult peste cele 233 de voturi și, ce am spus acum, mult peste se va împlini”, a adăugat fostul ministru al Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”.

Constituția României impune un prag de 233 de voturi pentru acordarea încrederii noului Guvern

Procedura de învestitură a Cabinetului este reglementată strict prin Legea Fundamentală a statului român. Pentru validarea echipei guvernamentale și a programului de guvernare, Parlamentul reunit trebuie să asigure votul favorabil al majorității deputaților și senatorilor.

Numărul total al aleșilor din cele două Camere ale Parlamentului este de 465 de parlamentari. În acest cadru constituțional, pragul minim obligatoriu pentru învestirea oricărui Executiv este de 233 de voturi favorabile. Orice formulă guvernamentală care nu atinge această cotă numerică este respinsă automat la votul din plenul reunit.

România nu are de 127 un guvern cu drepturi depline

România traversează o criză politică prelungită după demiterea Guvernului Bolojan, pe 5 mai 2026. De atunci, țara nu are un guvern cu puteri depline: prima nominalizare, Eugen Tomac, și-a depus mandatul, iar Guvernul propus de Adrian Veștea a fost respins de Parlament pe 22 iunie.

Președintele Nicușor Dan a anunțat că vrea să tranșeze situația cât mai curând. Pe 3 septembrie, el spunea că „este momentul să tranșăm problema”, iar pe 7 septembrie, surse de la Administrația Prezidențială au transmis că președintele intenționează să desemneze un nou premier cel târziu până la finalul săptămânii viitoare, dar numai atunci când există o majoritate parlamentară capabilă să învestească Guvernul.