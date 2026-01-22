Prima pagină » Actualitate » Când se pun avariile, conform Codului Rutier 2026. Responsabilitate în trafic, sau abuz în stația de autobuz

Când se pun avariile, conform Codului Rutier 2026. Responsabilitate în trafic, sau abuz în stația de autobuz

22 ian. 2026, 18:21, Actualitate
Când se pun avariile, conform Codului Rutier 2026. Responsabilitate în trafic, sau abuz în stația de autobuz

Mulți din șoferii români nu știu, sau se fac că nu știu, când și în ce condiții se folosesc luminile de avarie. Pe scurt, luminile de avarie se folosesc pentru a avertiza ceilalți participanți la trafic din spate de un eveniment rutier – un accident, un blocaj, condiții de rulaj vitrege, gheață, gropi etc – probleme cu mașina – pană, stare de rău etc. Folosirea corectă a luminilor de avarie este un act civic responsabil care poate salva chiar vieți. Alta este situația când folosim luminile de avarie în stația de autobuz ca să ne cumpărăm țigări sau în intersecție să ne așteptăm fata.

 Codul Rutier 2026 stabilește când luminile de avarie sunt obligatorii, când sunt permise și când nu au nicio valoare juridică. Iar șoferii trebuie să știe că aprinderea lor nu oferă imunitate și nu transformă o manevră ilegală într-una acceptată, publică Promotor.

Când ai voie să folosești luminile de avarie, conform Codului Rutier 2026

Legea circulației prevede că luminile de avarie se folosesc în principal atunci când vehiculul este imobilizat involuntar pe carosabil sau reprezintă un pericol pentru ceilalți participanți la trafic.

„Luminile de avarie se folosesc […] când vehiculul este imobilizat involuntar pe partea carosabilă, când vehiculul se deplasează foarte lent și/sau constituie el însuși un pericol pentru ceilalți participanți la trafic, când autovehiculul sau tramvaiul este remorcat”, precizează Poliția Română.

  • Așadar, luminile de avarie se pornesc și atunci când mașina are defecțiuni tehnice care limitează deplasarea sau pentru a avertiza șoferii din spate cu privire la un pericol care impune reducerea bruscă a vitezei.
  • De asemenea, participarea la un cortegiu funerar sau în cazul tractării, se pornesc avariile.
  • Unii șoferi pornesc luminile de avarie și când dau cu spatele, ceea ce este o măsură suplimentară de avertizare, dar nu obligatorie.

Nerespectarea obligației de a semnaliza corect manevrele, inclusiv oprirea sau punerea în mișcare, se sancționează conform art. 116 din Codul Rutier. În 2026, amenda este de 2 sau 3 puncte, adică între 405 sau 607,5 lei.

„Metoda românească”

„Metoza românească” înseamnă, evident, să oprești oriunde și oricând ai chef și să pui avariile. Ceea ce ar trebui să justifice, în opinia respectivilor șoferi, încălcarea regulilor de oprire și staționare.

Cu alte cuvinte, șoferii care „au o urgență” și „stau doar 2 minute”, consideră că nu e nicio problemă dacă pun avariile și pleacă de la mașină. Sau așteaptă pe cineva.

Chiar dacă în acest timp sunt opriți într-o curbă, într-o intersecție, pe linia de tramvai sau în alte zone unde acest lucru e interzis. Lipsa unui loc de parcare, descărcarea bagajelor sau o oprire „doar pentru un minut” nu sunt situații care justifică folosirea avariilor.

Degeaba le pornești dacă oprești într-o zonă unde acest lucru e interzis, pentru că nu te scapă de amendă. Pentru oprire neregulamentară, sancțiunea este de 4 sau 5 puncte de amendă, adică între 810 și 1.012,5 lei.

Scapi de sancțiune doar dacă staționezi într-o zonă unde acest lucru e interzis „involuntar”, adică fără intenție. Deci, doar în caz de avarie, probleme de sănătate sau accident, explică experții Promotor.

Recomandarea video

Citește și

LOTO Numerele extrase la tragerile loto de joi, 22 ianuarie 2026. Report de peste 9,50 milioane de euro, la Joker – categoria I
18:50
Numerele extrase la tragerile loto de joi, 22 ianuarie 2026. Report de peste 9,50 milioane de euro, la Joker – categoria I
CONTROVERSĂ Războiul premierilor. Orban intră în scenă: „Nerușinarea lui Ciolacu depășește orice limită / În loc să tacă mâlc, îndrăznește, cu un tupeu incredibil, să îl atace pe Ilie Bolojan”
18:49
Războiul premierilor. Orban intră în scenă: „Nerușinarea lui Ciolacu depășește orice limită / În loc să tacă mâlc, îndrăznește, cu un tupeu incredibil, să îl atace pe Ilie Bolojan”
FLASH NEWS CNAIR cere constructorilor Magistralei 6 de metrou să semnalizeze mai bine lucrările de pe DN1, după accidentele care au avut loc în zona șantierului
18:09
CNAIR cere constructorilor Magistralei 6 de metrou să semnalizeze mai bine lucrările de pe DN1, după accidentele care au avut loc în zona șantierului
CINEMA Nominalizările la Premiile Oscar 2026 zguduie Hollywood-ul. Filmul ignorat aproape complet în România ia fața marilor producții, iar DiCaprio și Chalamet se luptă pentru titlul de cel mai bun actor
17:21
Nominalizările la Premiile Oscar 2026 zguduie Hollywood-ul. Filmul ignorat aproape complet în România ia fața marilor producții, iar DiCaprio și Chalamet se luptă pentru titlul de cel mai bun actor
ACTUALITATE Cel mai subțire iPhone de la Apple a fost micșorat la preț. Cu cât se vinde pe Amazon
17:14
Cel mai subțire iPhone de la Apple a fost micșorat la preț. Cu cât se vinde pe Amazon
ACTUALITATE Cât costă cel mai ieftin apartament cu 2 camere din București, acum, la început de 2026
16:54
Cât costă cel mai ieftin apartament cu 2 camere din București, acum, la început de 2026
Mediafax
„Cumpără o casă în Europa cu 1 euro”: cinci minciuni despre călătorii pe care le vezi pe rețelele sociale
Digi24
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa liderilor europeni pe tema Groenlandei: „M-am săturat”
Cancan.ro
S-a aflat motivul REAL pentru care Mario Alin a fost ucis de prietenii săi. Avem FILMUL evenimentelor + ultimele imagini cu adolescentul, în viață
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Adevarul
Visul de un miliard de dolari al lui Ceaușescu. Povestea construirii combinatului siderurgic de la Călărași
Mediafax
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
Click
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Digi24
VIDEO Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor Unite
Cancan.ro
Ei sunt prietenii lui Mario Alin din Cenei, suspectați că l-ar fi ucis. A apărut și o a treia persoană
Ce se întâmplă doctore
Cosmina Păsărin a ajuns de nerecunoscut! Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta vedetă?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
BREAKING Hyundai Rotem, în discuții cu România pentru tancuri K2 Black Panther
Descopera.ro
Furtună record de radiații solare! Cum este afectat Pământul?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit o nouă frontieră în fizica cuantică
SPORT Cine sunt cei 29 de ROMÂNI care vor participa la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina 2026
18:54
Cine sunt cei 29 de ROMÂNI care vor participa la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina 2026
ULTIMA ORĂ Franța intră în jocul petrolierelor confiscate. Emmanuel Macron anunță că Marina Franceză a confiscat un vas din „flota fantomă” a Rusiei
18:22
Franța intră în jocul petrolierelor confiscate. Emmanuel Macron anunță că Marina Franceză a confiscat un vas din „flota fantomă” a Rusiei
„Lovitură diplomatică” la Davos. Oana Țoiu a vorbit într-un panel unde erau reprezentanți ai Rusiei, Belarusului și Republicii Moldova
18:04
„Lovitură diplomatică” la Davos. Oana Țoiu a vorbit într-un panel unde erau reprezentanți ai Rusiei, Belarusului și Republicii Moldova
CONTROVERSĂ Trump amenință cu represalii dacă țările europene vând acțiunile și obligațiunile pe care le dețin în SUA. Danemarca a anunțat că face primul pas
17:52
Trump amenință cu represalii dacă țările europene vând acțiunile și obligațiunile pe care le dețin în SUA. Danemarca a anunțat că face primul pas
CONTROVERSĂ Prezență surpriză la Davos. Alături de Trump, Macron sau Ursula, a participat „protestatarul în chiloți”. Bădiță apare împreună cu oficiali români
17:29
Prezență surpriză la Davos. Alături de Trump, Macron sau Ursula, a participat „protestatarul în chiloți”. Bădiță apare împreună cu oficiali români
EXCLUSIV Lipsa relațiilor informale ale lui Nicușor Dan cu liderii lumii se răsfrânge asupra României. Cristian Diaconescu: „Contează ce contacte ai în agenda telefonului”
17:08
Lipsa relațiilor informale ale lui Nicușor Dan cu liderii lumii se răsfrânge asupra României. Cristian Diaconescu: „Contează ce contacte ai în agenda telefonului”

Cele mai noi

Trimite acest link pe