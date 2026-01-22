Când se pun avariile, conform Codului Rutier 2026. Responsabilitate în trafic, sau abuz în stația de autobuz

Mulți din șoferii români nu știu, sau se fac că nu știu, când și în ce condiții se folosesc luminile de avarie. Pe scurt, luminile de avarie se folosesc pentru a avertiza ceilalți participanți la trafic din spate de un eveniment rutier – un accident, un blocaj, condiții de rulaj vitrege, gheață, gropi etc – probleme cu mașina – pană, stare de rău etc. Folosirea corectă a luminilor de avarie este un act civic responsabil care poate salva chiar vieți. Alta este situația când folosim luminile de avarie în stația de autobuz ca să ne cumpărăm țigări sau în intersecție să ne așteptăm fata.
Codul Rutier 2026 stabilește când luminile de avarie sunt obligatorii, când sunt permise și când nu au nicio valoare juridică. Iar șoferii trebuie să știe că aprinderea lor nu oferă imunitate și nu transformă o manevră ilegală într-una acceptată, publică Promotor.
Legea circulației prevede că luminile de avarie se folosesc în principal atunci când vehiculul este imobilizat involuntar pe carosabil sau reprezintă un pericol pentru ceilalți participanți la trafic.
„Luminile de avarie se folosesc […] când vehiculul este imobilizat involuntar pe partea carosabilă, când vehiculul se deplasează foarte lent și/sau constituie el însuși un pericol pentru ceilalți participanți la trafic, când autovehiculul sau tramvaiul este remorcat”, precizează Poliția Română.
Nerespectarea obligației de a semnaliza corect manevrele, inclusiv oprirea sau punerea în mișcare, se sancționează conform art. 116 din Codul Rutier. În 2026, amenda este de 2 sau 3 puncte, adică între 405 sau 607,5 lei.
„Metoza românească” înseamnă, evident, să oprești oriunde și oricând ai chef și să pui avariile. Ceea ce ar trebui să justifice, în opinia respectivilor șoferi, încălcarea regulilor de oprire și staționare.
Cu alte cuvinte, șoferii care „au o urgență” și „stau doar 2 minute”, consideră că nu e nicio problemă dacă pun avariile și pleacă de la mașină. Sau așteaptă pe cineva.
Chiar dacă în acest timp sunt opriți într-o curbă, într-o intersecție, pe linia de tramvai sau în alte zone unde acest lucru e interzis. Lipsa unui loc de parcare, descărcarea bagajelor sau o oprire „doar pentru un minut” nu sunt situații care justifică folosirea avariilor.
Degeaba le pornești dacă oprești într-o zonă unde acest lucru e interzis, pentru că nu te scapă de amendă. Pentru oprire neregulamentară, sancțiunea este de 4 sau 5 puncte de amendă, adică între 810 și 1.012,5 lei.
Scapi de sancțiune doar dacă staționezi într-o zonă unde acest lucru e interzis „involuntar”, adică fără intenție. Deci, doar în caz de avarie, probleme de sănătate sau accident, explică experții Promotor.