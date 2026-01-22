Când se pun avariile, conform Codului Rutier 2026. Responsabilitate în trafic, sau abuz în stația de autobuz

Mulți din șoferii români nu știu, sau se fac că nu știu, când și în ce condiții se folosesc luminile de avarie. Pe scurt, luminile de avarie se folosesc pentru a avertiza ceilalți participanți la trafic din spate de un eveniment rutier – un accident, un blocaj, condiții de rulaj vitrege, gheață, gropi etc – probleme cu mașina – pană, stare de rău etc. Folosirea corectă a luminilor de avarie este un act civic responsabil care poate salva chiar vieți. Alta este situația când folosim luminile de avarie în stația de autobuz ca să ne cumpărăm țigări sau în intersecție să ne așteptăm fata.

Codul Rutier 2026 stabilește când luminile de avarie sunt obligatorii, când sunt permise și când nu au nicio valoare juridică. Iar șoferii trebuie să știe că aprinderea lor nu oferă imunitate și nu transformă o manevră ilegală într-una acceptată, publică Promotor.

Când ai voie să folosești luminile de avarie, conform Codului Rutier 2026

Legea circulației prevede că luminile de avarie se folosesc în principal atunci când vehiculul este imobilizat involuntar pe carosabil sau reprezintă un pericol pentru ceilalți participanți la trafic.

„Luminile de avarie se folosesc […] când vehiculul este imobilizat involuntar pe partea carosabilă, când vehiculul se deplasează foarte lent și/sau constituie el însuși un pericol pentru ceilalți participanți la trafic, când autovehiculul sau tramvaiul este remorcat”, precizează Poliția Română.

Așadar, luminile de avarie se pornesc și atunci când mașina are defecțiuni tehnice care limitează deplasarea sau pentru a avertiza șoferii din spate cu privire la un pericol care impune reducerea bruscă a vitezei.

De asemenea, participarea la un cortegiu funerar sau în cazul tractării, se pornesc avariile.

Unii șoferi pornesc luminile de avarie și când dau cu spatele, ceea ce este o măsură suplimentară de avertizare, dar nu obligatorie.

Nerespectarea obligației de a semnaliza corect manevrele, inclusiv oprirea sau punerea în mișcare, se sancționează conform art. 116 din Codul Rutier. În 2026, amenda este de 2 sau 3 puncte, adică între 405 sau 607,5 lei.

„Metoda românească”

„Metoza românească” înseamnă, evident, să oprești oriunde și oricând ai chef și să pui avariile. Ceea ce ar trebui să justifice, în opinia respectivilor șoferi, încălcarea regulilor de oprire și staționare.