Prima pagină » Actualitate » Doi români au devastat un cimitir în Germania. Peste 150 de morminte au fost profanate. Ce i-a împins la un asemenea gest

Doi români au devastat un cimitir în Germania. Peste 150 de morminte au fost profanate. Ce i-a împins la un asemenea gest

09 mart. 2026, 19:08, Actualitate
Doi români au devastat un cimitir în Germania. Peste 150 de morminte au fost profanate. Ce i-a împins la un asemenea gest

Scene șocante au fost descoperite în weekend într-un cimitir din Monheim am Rhein, unde zeci de morminte au fost deschise, iar mai multe urne funerare au dispărut. Ancheta autorităților indică drept suspecți doi tineri români, care ar fi distrus locurile de veci pentru a sustrage obiecte din cupru și alte metale ce pot fi valorificate, relatează Ziarul românesc.

Peste 150 de morminte distruse într-o singură noapte

Cei care au ajuns la cimitir în weekend au avut parte de o imagine greu de imaginat: capace sparte, morminte deschise și urne dispărute. Aleile locului, care până atunci erau spații de reculegere pentru familiile îndoliate, erau marcate de urme evidente de vandalism.

Potrivit primelor date furnizate de poliție, în noaptea de vineri spre sâmbătă au fost devastate nu mai puțin de 151 de morminte cu urne, într-unul dintre cele mai grave cazuri de profanare a unui cimitir din regiune din ultimii ani.

Persoanele care au venit dimineața la mormintele rudelor au descoperit distrugerile și lipsa urnelor, reacțiile fiind de șoc și revoltă. În urma verificărilor, autoritățile au identificat doi suspecți – tineri români de 16 și 23 de ani – despre care se presupune că ar fi acționat pentru a fura obiecte din cupru și alte metale ce pot fi vândute rapid.

Urne funerare găsite în mașina suspecților

Primele indicii au apărut chiar în aceeași zi. Autoturismul în care se aflau cei doi tineri a fost oprit înainte ca aceștia să se îndepărteze prea mult de locul faptei. Vehiculul, înmatriculat în Germania, a fost verificat într-un punct de control din districtul Viersen, aproape de graniță, în urma unui control de rutină efectuat de poliția de frontieră olandeză.

În interiorul mașinii, agenții au descoperit mai multe urne funerare și obiecte din cupru. Verificările ulterioare au arătat că acestea proveneau din cimitirul devastat din Monheim, confirmând amploarea jafului. Ancheta poliției indică faptul că suspecții nu s-ar fi limitat la obiectele metalice aflate la suprafața mormintelor. În numeroase cazuri, locurile de veci au fost deschise sau distruse pentru a recupera orice element metalic care putea fi valorificat, iar unele sicrie au fost deteriorate în timpul acestor acțiuni.

Procurorii germani au deschis un dosar penal pentru furt calificat și profanarea mormintelor, infracțiuni considerate extrem de grave în legislația din Germania. Ancheta continuă pentru a stabili dacă cei doi au acționat singuri sau dacă ar putea exista o rețea implicată în furtul de metale din cimitire.

În ultimii ani, astfel de incidente au fost raportate tot mai frecvent în Germania, pe fondul creșterii prețurilor la cupru și la alte materiale reciclabile.

AUTORUL RECOMANDĂ

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Consiliul UE a confirmat succesorul Laurei Codruța Kövesi la conducerea Parchetului European. Când preia mandatul noul procuror-șef
20:59
Consiliul UE a confirmat succesorul Laurei Codruța Kövesi la conducerea Parchetului European. Când preia mandatul noul procuror-șef
ACTUALITATE Câtă apă ar trebui să bei și când, de fapt, pentru a fi hidratat. Legumele bune „de băut”
20:33
Câtă apă ar trebui să bei și când, de fapt, pentru a fi hidratat. Legumele bune „de băut”
ANUNȚ Diana Buzoianu a găsit un rezervor de gaz îngropat ilegal pe plajele din Năvodari: ”Nu vom întoarce ochii la ilegalitățile de pe plajele din România”
20:25
Diana Buzoianu a găsit un rezervor de gaz îngropat ilegal pe plajele din Năvodari: ”Nu vom întoarce ochii la ilegalitățile de pe plajele din România”
SCANDALOS Motivul pentru care polițiștii au fost chemați să dea jos o femeie dintr-un avion. Ce i-a reproșat echipajul pasagerei
19:43
Motivul pentru care polițiștii au fost chemați să dea jos o femeie dintr-un avion. Ce i-a reproșat echipajul pasagerei
SCANDAL Ciolacu îl atacă din nou pe Bolojan și acuză Guvernul de ”incompetenţă” economică: ”Prin acest buget îşi construieşte, de fapt, propriul eşafod”
19:31
Ciolacu îl atacă din nou pe Bolojan și acuză Guvernul de ”incompetenţă” economică: ”Prin acest buget îşi construieşte, de fapt, propriul eşafod”
ACTUALITATE Minorii din România nu vor mai putea conduce autovehicule pe aceste șosele, conform unui proiect de lege. Despre ce vehicule este vorba
18:59
Minorii din România nu vor mai putea conduce autovehicule pe aceste șosele, conform unui proiect de lege. Despre ce vehicule este vorba
Mediafax
Care sunt riscurile prelungirii conflictului militar din Orientul Mijlociu. Impactul estimat asupra consumului și industriei din România
Digi24
„Mușamalizare masivă a CIA”. Cum și de ce ar fi încercat serviciile secrete americane să bage sub preș „Sindromul Havana”
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 6200 de euro. Are apă, canalizare și gaze
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Adevarul
Ce este „Insula Petrolului”, deținută de Iran, pe care Donald Trump vrea să o confiște. Locul unde se procesează milioane de barili pe zi
Mediafax
Scandal în coaliție după introducerea pe furiș în buget a unui mecanism pentru plata datoriilor Primăriei Capitalei
Click
Cum arată un prânz gratuit pentru turiștii blocați în Dubai. O româncă a fost impresionată: „Mâncarea e foarte bună!” VIDEO
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Cancan.ro
Familia Andreei Esca, datorii de 2 milioane €. Imperiul știristei de la ProTV se clatină!
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Andrada, fosta soție a lui Dan Alexa! Cu ce se ocupă în prezent tânăra? Au divorțat cu scandal după ce l-a înșelat cu Alex Bodi
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Noul Cod Rutier 2026: Este legal să faci stânga în sensul giratoriu de pe banda din dreapta?
Descopera.ro
A fost descoperită o galaxie cu tentacule! Ce înseamnă asta?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Iubitule, te-am văzut vorbind cu una!
Descopera.ro
Microbii pot călători prin sistemul solar pe resturi de asteroizi, arată un studiu
APĂRARE Macron este sceptic că războiul s-ar putea încheia în următoarele zile sau că va fi vreo schimbare de regim
21:05
Macron este sceptic că războiul s-ar putea încheia în următoarele zile sau că va fi vreo schimbare de regim
SPORT Președintele FRF a anunțat care e acum starea selecționerului Mircea Lucescu. Nu mai e mult și jucăm barajul cu Turcia
20:49
Președintele FRF a anunțat care e acum starea selecționerului Mircea Lucescu. Nu mai e mult și jucăm barajul cu Turcia
ENERGIE Deși barilul de petrol a ajuns la 100$, Trump îi asigură pe americani că nu este cazul să se panicheze: „Am un plan pentru orice”
20:42
Deși barilul de petrol a ajuns la 100$, Trump îi asigură pe americani că nu este cazul să se panicheze: „Am un plan pentru orice”
RĂZBOI Oficial iranian: „Iranul este pregătit pentru un război lung”. Vor urma noi atacuri asupra țărilor arabe din Golful Persic
20:33
Oficial iranian: „Iranul este pregătit pentru un război lung”. Vor urma noi atacuri asupra țărilor arabe din Golful Persic
FLASH NEWS Televiziunea Română riscă să întrerupă emisia pentru prima dată de la inființare. Instituția se află în colaps tehnic
19:50
Televiziunea Română riscă să întrerupă emisia pentru prima dată de la inființare. Instituția se află în colaps tehnic
FLASH NEWS Miruță anunță începerea înscrierilor în învățământul militar. „România are nevoie de tineri curajoși, serioși și dedicați”
19:06
Miruță anunță începerea înscrierilor în învățământul militar. „România are nevoie de tineri curajoși, serioși și dedicați”

Cele mai noi

Trimite acest link pe