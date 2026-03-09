Doi români au devastat un cimitir în Germania. Peste 150 de morminte au fost profanate. Ce i-a împins la un asemenea gest

Scene șocante au fost descoperite în weekend într-un cimitir din Monheim am Rhein, unde zeci de morminte au fost deschise, iar mai multe urne funerare au dispărut. Ancheta autorităților indică drept suspecți doi tineri români, care ar fi distrus locurile de veci pentru a sustrage obiecte din cupru și alte metale ce pot fi valorificate, relatează Ziarul românesc.

Peste 150 de morminte distruse într-o singură noapte

Cei care au ajuns la cimitir în weekend au avut parte de o imagine greu de imaginat: capace sparte, morminte deschise și urne dispărute. Aleile locului, care până atunci erau spații de reculegere pentru familiile îndoliate, erau marcate de urme evidente de vandalism.

Potrivit primelor date furnizate de poliție, în noaptea de vineri spre sâmbătă au fost devastate nu mai puțin de 151 de morminte cu urne, într-unul dintre cele mai grave cazuri de profanare a unui cimitir din regiune din ultimii ani.

Persoanele care au venit dimineața la mormintele rudelor au descoperit distrugerile și lipsa urnelor, reacțiile fiind de șoc și revoltă. În urma verificărilor, autoritățile au identificat doi suspecți – tineri români de 16 și 23 de ani – despre care se presupune că ar fi acționat pentru a fura obiecte din cupru și alte metale ce pot fi vândute rapid.

Urne funerare găsite în mașina suspecților

Primele indicii au apărut chiar în aceeași zi. Autoturismul în care se aflau cei doi tineri a fost oprit înainte ca aceștia să se îndepărteze prea mult de locul faptei. Vehiculul, înmatriculat în Germania, a fost verificat într-un punct de control din districtul Viersen, aproape de graniță, în urma unui control de rutină efectuat de poliția de frontieră olandeză.

În interiorul mașinii, agenții au descoperit mai multe urne funerare și obiecte din cupru. Verificările ulterioare au arătat că acestea proveneau din cimitirul devastat din Monheim, confirmând amploarea jafului. Ancheta poliției indică faptul că suspecții nu s-ar fi limitat la obiectele metalice aflate la suprafața mormintelor. În numeroase cazuri, locurile de veci au fost deschise sau distruse pentru a recupera orice element metalic care putea fi valorificat, iar unele sicrie au fost deteriorate în timpul acestor acțiuni.

Procurorii germani au deschis un dosar penal pentru furt calificat și profanarea mormintelor, infracțiuni considerate extrem de grave în legislația din Germania. Ancheta continuă pentru a stabili dacă cei doi au acționat singuri sau dacă ar putea exista o rețea implicată în furtul de metale din cimitire.

În ultimii ani, astfel de incidente au fost raportate tot mai frecvent în Germania, pe fondul creșterii prețurilor la cupru și la alte materiale reciclabile.

