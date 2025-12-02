Când se va redeschide Catedrala Mântuirii Neamului, după ce și-a deschis porțile pentru enoriași doar de Sfântul Andrei și Ziua Națională

SOCIAL „Moș Martin a venit la cumpărături”. Imagini cu un urs alergând printre mașini în parcarea unui mall din Brașov
20:59
Catedrala Mântuirii Neamului a atras mulți credincioși în minivacanța de 1 Decembrie, astăzi fiind ultima zi cu acces liber. Catedrala se va redeschide în Ajunul Crăciunului. Catedrala Națională a fost deschisă de Sfântul Andrei și Ziua Națională, timp în care credincioșii au putut să o viziteze fără a sta la cozi.
Veștile bune sunt că se va redeschide Catedrala în Ajunul Crăciunului, practic pe data de 24 decembrie și va rămâne deschisă până pe data de 8 ianuarie, timp în care credincioșii vor putea veni zilnic între orele 09:00 și 17:00, să viziteze această clădire impresionantă și ulterior va fi din nou închisă pentru continuarea lucrărilor.