Prima pagină » Actualitate » Când se va redeschide Catedrala Mântuirii Neamului, după ce și-a deschis porțile pentru enoriași doar de Sfântul Andrei și Ziua Națională

Când se va redeschide Catedrala Mântuirii Neamului, după ce și-a deschis porțile pentru enoriași doar de Sfântul Andrei și Ziua Națională

02 dec. 2025, 20:40, Actualitate
Galerie Foto 2
FOTO - Captură video: România TV

Catedrala Mântuirii Neamului a atras mulți credincioși în minivacanța de 1 Decembrie, astăzi fiind ultima zi cu acces liber. Catedrala se va redeschide în Ajunul Crăciunului. Catedrala Națională a fost deschisă de Sfântul Andrei și Ziua Națională, timp în care credincioșii au putut să o viziteze fără a sta la cozi.

Enoriașii au fost încântați de vizită:

  • „Eu vin de la Tulcea și sunt cu fiica mea și cu nepoțelul. Este impozantă și ne reprezintă, eu zic”
  • „Foarte frumos, superbă, am reușit să ajung de data asta, dar rândul trecut n-am putut să ajung și mi-a părut tare rău”
  • „Foarte frumoasă, super, mi-a plăcut mult de tot”.

FOTO – Captură video: România TV

Veștile bune sunt că se va redeschide Catedrala în Ajunul Crăciunului, practic pe data de 24 decembrie și va rămâne deschisă până pe data de 8 ianuarie, timp în care credincioșii vor putea veni zilnic între orele 09:00 și 17:00, să viziteze această clădire impresionantă și ulterior va fi din nou închisă pentru continuarea lucrărilor.

Recomandarea video

Citește și

IT&C Samsung a dezvăluit primul său telefon cu 3 ecrane, care se pliază. Cât costă și ce specificații are
20:30
Samsung a dezvăluit primul său telefon cu 3 ecrane, care se pliază. Cât costă și ce specificații are
FLASH NEWS Dialog incredibil între ministra Mediului și reporteri, în scandalul apei. Diana Buzoianu spune că nu a avut informații, deși prefectul avertizase încă din 6 noiembrie
19:34
Dialog incredibil între ministra Mediului și reporteri, în scandalul apei. Diana Buzoianu spune că nu a avut informații, deși prefectul avertizase încă din 6 noiembrie
ULTIMA ORĂ Adrian Pleșca, alias Artan, fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan, a murit la 64 de ani
19:14
Adrian Pleșca, alias Artan, fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan, a murit la 64 de ani
Mediafax
Un colos financiar din România intră pe piața din Ungaria și construiește o fabrică de trenuri
Digi24
Amenințare fără precedent de la Vladimir Putin: „Dacă Europa va începe un război, nu vom mai avea cu cine să negociem”
Cancan.ro
BREAKING | A murit Adrian Pleșca, fondatorul trupelor Timpuri Noi și Partizan
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Mamă a trei copii, fosta handbalistă Roxana Moise a murit la doar 39 de ani. Cauza tragediei
Mediafax
Un preot și o măicuță au plonjat cu mașina în râul Jiu
Click
Cât costă șuba ciobănească îmbrăcată de Diana Șoșoacă de 1 Decembrie? Verdictul dur al stiliștilor: „Se poartă numai la stână!” Moda e lansată, de fapt, de Gigi Becali
Digi24
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale Moscovei arată că rușii pregătesc o catastrofă
Cancan.ro
Florina, tânăra de 21 de ani găsită fără suflare în casă, și-a presimțit moartea. Ce a postat înainte de tragedie 😢
Ce se întâmplă doctore
Carmen de la Sălciua, de nerecunoscut după ce și-a schimbat look-ul. Fanii cred că a exagerat puțin: „De ce faci asta?”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum prelungești viața filtrului de particule: sfaturi esențiale pentru șoferi
Descopera.ro
Ce s-a descoperit după 70 de ani de „vânătoare” de extratereștri
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit ce ar putea declanșa boala Alzheimer
EDITORIAL Dați-ne un motiv, măcar unul, pentru a accepta sacrificiile
20:55
Dați-ne un motiv, măcar unul, pentru a accepta sacrificiile
FLASH NEWS Bolojan se întâlnește cu Viktor Orban înainte de plecarea în vizită oficială Austria
20:42
Bolojan se întâlnește cu Viktor Orban înainte de plecarea în vizită oficială Austria
SPORT Cine TRANSMITE la TV Ungaria – România la handbal feminin
20:06
Cine TRANSMITE la TV Ungaria – România la handbal feminin
ULTIMA ORĂ Ministra Mediului, Diana Buzoianu, prinsă cu minciuna. Gândul publică Comunicatul autorităților locale din 6 noiembrie care avertizează cu privire la pericolul de la Paltinu. Buzoianu a spus azi ca nu a fost informată
20:05
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, prinsă cu minciuna. Gândul publică Comunicatul autorităților locale din 6 noiembrie care avertizează cu privire la pericolul de la Paltinu. Buzoianu a spus azi ca nu a fost informată
ECONOMIE Dacă vreți să petreceți Revelionul în Poiana Brașov, ați face bine să vă grăbiți să prindeți „oferta” de 5.000 de euro pentru 4 nopți. Stațiunea este aproape sold-out
19:13
Dacă vreți să petreceți Revelionul în Poiana Brașov, ați face bine să vă grăbiți să prindeți „oferta” de 5.000 de euro pentru 4 nopți. Stațiunea este aproape sold-out
EXCLUSIV Planul lui Ciprian Ciucu pentru București. „Principalul meu proiect e să regenerăm centrul orașului”
19:06
Planul lui Ciprian Ciucu pentru București. „Principalul meu proiect e să regenerăm centrul orașului”

Cele mai noi