Când se va redeschide Catedrala Mântuirii Neamului, după ce și-a deschis porțile pentru enoriași doar de Sfântul Andrei și Ziua Națională

Catedrala Mântuirii Neamului a atras mulți credincioși în minivacanța de 1 Decembrie, astăzi fiind ultima zi cu acces liber. Catedrala se va redeschide în Ajunul Crăciunului. Catedrala Națională a fost deschisă de Sfântul Andrei și Ziua Națională, timp în care credincioșii au putut să o viziteze fără a sta la cozi.

Enoriașii au fost încântați de vizită:

„Eu vin de la Tulcea și sunt cu fiica mea și cu nepoțelul. Este impozantă și ne reprezintă, eu zic”

„Foarte frumos, superbă, am reușit să ajung de data asta, dar rândul trecut n-am putut să ajung și mi-a părut tare rău”

„Foarte frumoasă, super, mi-a plăcut mult de tot”.

Veștile bune sunt că se va redeschide Catedrala în Ajunul Crăciunului, practic pe data de 24 decembrie și va rămâne deschisă până pe data de 8 ianuarie, timp în care credincioșii vor putea veni zilnic între orele 09:00 și 17:00, să viziteze această clădire impresionantă și ulterior va fi din nou închisă pentru continuarea lucrărilor.