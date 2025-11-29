După o pauză de două săptămâni, Catedrala Națională este redeschisă în zilele de Sfântul Andrei, 1 Decembrie – Ziua Națională a României – și 2 decembrie 2025.

Patriarhia Română a transmis că, până în 29 noiembrie 2025, Catedrala Mântuirii Neamului va fi închisă, în interior având loc lucrări de montare a unor instalații tehnice, plus realizarea mozaicurilor.

Până atunci, creștinii ortodocși au fost invitați să participe la rugăciune la Paraclisul Catedralei Naționale, aflat în imediata vecinătate. (mai multe informații AICI)

Reprezentanții Patriarhiei Române au anunțat programul Catedralei Mântuirii Neamului pentru zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie.

30 noiembrie 2025. Programul de Sfântul Andrei

În ziua de 30 noiembrie, începând cu ora 7.00 şi până la ora 10.00, în Catedrala Mântuirii Neamului vor avea loc slujbele Miezonopticii, Utreniei şi Ceasurilor.

De la ora 10.00 şi până la ora 13.00 va fi săvârşită Sfânta Liturghie arhierească.

Accesul în Catedrală va fi liber, de la ora 7:00, pentru toţi credincioşii care vor dori să participe.

Locurile pe scaune, au mai precizat reprezentanții Patriarhiei Române, vor fi ocupate în ordinea sosirii.

În aceeași zi, racla cu moaştele Sfântului Apostol Andrei şi baldachinul acesteia vor fi scoase – începând cu ora 7:00 – în pridvorul deschis al Catedralei Naţionale, acolo unde se află icoana în mozaic a Sfântului Andrei. Racla și baldachinul vor rămâne în acest loc până la ora 19.00, iar apoi vor fi readuse în Catedrală.

1 decembrie 2025. Ziua Națională a României, slujba de Te Deum

Potrivit anunțului făcut de reprezentanții Patriarhiei Române, Catedrala Națională este deschisă și în data de 1 Decembrie, Ziua Națională a României.

Începând cu ora 12:00, credincioșii vor putea participa la slujba de Te Deum, oficiată în semn de mulțumire și binecuvântare.