Tabel pensii | Ce pensie vor avea pensionarii din România, în funcție de venit și de carieră

Un nou tabel extins de simulare a pensiei, estimativ, întocmit de Gândul.ro, arată ce venituri pot primi pensionarii din România, în funcție de venit și de carieră. De reținut faptul că pentru această simulare a fost folosită formula publică de calcul a pensiei.

De asemenea, a fost utlizat ca referință pentru calculul punctajului câștigul salarial mediu brut utilizat în fundamentarea bugetului pentru 2025 (8.620 lei).

Tabel pensii: cât ar putea primi, estimativ, un pensionar din România

Formulele de calcul folosite pentru estimările de mai jos:

Metoda: punctaj anual ≈ (salariu brut lunar) ÷ (câștig salarial mediu brut de referință 8.620 lei).

Număr total de puncte = punctaj anual × ani munciți + puncte de stabilitate (0,5 p/an pentru anii 26–30; 0,75 p/an pentru 31–35; 1 p/an pentru >35).

Final: Pensia = Număr total de puncte × VPR (91 lei).

Calcule orientative

Salariu brut de 2.000 de lei, cu 35 de ani de vechime – se estimează o pensie de 1.307 lei.

Salariu brut de 2.000 de lei, cu 40 de ani de vechime – se estimează o pensie de 1.869 de lei.

Salariu brut de 4.000 de lei, cu 30 de ani de vechime – se estimează o pensie de 1.563 de lei.

Salariu brut de 4.000 de lei, cu 35 de ani de vechime – se estimează o pensie de 2.044 de lei.

Salariu brut de 6.000 de lei, cu 30 de ani de vechime – se estimează o pensie de 2.197 de lei.

Pensii estimative pentru salarii brute de 8.000 și 12.000 de lei

Salariu brut de 8.000 de lei, cu 30 de ani de vechime – pensie estimată la 2.828 de lei.

Salariu brut de 12.000 de lei, cu 20 de ani de vechime – pensie estimată la 2.533 de lei.

Pentru un salariu brut de 12.000 de lei, cu 30 de ani de vechime, se estimează o pensie de 4.096 de lei.

Pensia poate fi estimată la 6.088 de lei, dacă salariul brut de 12.000 de lei este constant, având o vechime de 40 ani de muncă.

De menționat faptul că aceste simulări sunt pur orientative, având la bază un salariu constant pe toată cariera. Aceste simulări, în schimb, nu includ perioade asimilate, condiții speciale, indexări viitoare, contribuţii Pilon II, corecții sau erori individuale.

