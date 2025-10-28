Prima pagină » Actualitate » Tabel pensii | Ce pensie vor avea pensionarii din România, în funcție de venit și de carieră

Tabel pensii | Ce pensie vor avea pensionarii din România, în funcție de venit și de carieră

28 oct. 2025, 07:49, Actualitate
Tabel pensii | Ce pensie vor avea pensionarii din România, în funcție de venit și de carieră

Un nou tabel arată ce pensie vor avea pensionarii din România, în funcție de venit și de carieră. Este un tabel estimativ și orientativ pentru mai multe salarii brute și vechimi, iar pentru aflarea lor a fost utilizată formula publică de calcul a pensiei. Vezi mai jos.

Un nou tabel extins de simulare a pensiei, estimativ, întocmit de Gândul.ro, arată ce venituri pot primi pensionarii din România, în funcție de venit și de carieră. De reținut faptul că pentru această simulare a fost folosită formula publică de calcul a pensiei.

De asemenea, a fost utlizat ca referință pentru calculul punctajului câștigul salarial mediu brut utilizat în fundamentarea bugetului pentru 2025 (8.620 lei).

Tabel pensii: cât ar putea primi, estimativ, un pensionar din România

Formulele de calcul folosite pentru estimările de mai jos:

  • Metoda: punctaj anual ≈ (salariu brut lunar) ÷ (câștig salarial mediu brut de referință 8.620 lei).
  • Număr total de puncte = punctaj anual × ani munciți + puncte de stabilitate (0,5 p/an pentru anii 26–30; 0,75 p/an pentru 31–35; 1 p/an pentru >35).
  • Final: Pensia = Număr total de puncte × VPR (91 lei).
Tabel pensii Ce pensie vor avea pensionarii din România, în funcție de venit și de carieră

Tabel pensii: calcul orientativ în funcție de venit și de carieră

Calcule orientative

  • Salariu brut de 2.000 de lei, cu 35 de ani de vechime – se estimează o pensie de 1.307 lei.
  • Salariu brut de 2.000 de lei, cu 40 de ani de vechime – se estimează o pensie de 1.869 de lei.
  • Salariu brut de 4.000 de lei, cu 30 de ani de vechime – se estimează o pensie de 1.563 de lei.
  • Salariu brut de 4.000 de lei, cu 35 de ani de vechime – se estimează o pensie de 2.044 de lei.
  • Salariu brut de 6.000 de lei, cu 30 de ani de vechime – se estimează o pensie de 2.197 de lei.

Pensii estimative pentru salarii brute de 8.000 și 12.000 de lei

  • Salariu brut de 8.000 de lei, cu 30 de ani de vechime – pensie estimată la 2.828 de lei.
  • Salariu brut de 12.000 de lei, cu 20 de ani de vechime – pensie estimată la 2.533 de lei.
  • Pentru un salariu brut de 12.000 de lei, cu 30 de ani de vechime, se estimează o pensie de 4.096 de lei.
  • Pensia poate fi estimată la 6.088 de lei, dacă salariul brut de 12.000 de lei este constant, având o vechime de 40 ani de muncă.

De menționat faptul că aceste simulări sunt pur orientative, având la bază un salariu constant pe toată cariera. Aceste simulări, în schimb, nu includ perioade asimilate, condiții speciale, indexări viitoare, contribuţii Pilon II, corecții sau erori individuale.

Autorul recomandă:

Câte puncte trebuie să acumuleze un angajat pentru a avea un venit lunar confortabil la PENSIE. Exemple de calcul pentru sume de 2.500 și 4.000 lei

PENSII cu 100 de lei mai mici pentru acești pensionari din România. Ce s-a întâmplat

Care este cea mai mare pensie de magistrat, în plată, din România: „Lucrurile astea trebuie corectate”

Ce domenii se încadrează la Grupa I de muncă. Meseriile grele din România pentru care statul oferă facilități la pensie

TABEL PENSII. Ce pensii medii vor primi pensionarii români în următorii 20 de ani: din 2026 până în 2044

Citește și

POLITICĂ Claudiu Năsui a depus proiect pentru desfiinţarea pensiilor speciale ale primarilor: „Să eliminăm riscul că vor intra în vigoare prin CCR”
09:09
Claudiu Năsui a depus proiect pentru desfiinţarea pensiilor speciale ale primarilor: „Să eliminăm riscul că vor intra în vigoare prin CCR”
LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.343. Zelenski anunță extinderea atacurilor cu rachete și drone asupra Rusiei
08:58
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.343. Zelenski anunță extinderea atacurilor cu rachete și drone asupra Rusiei
LUKOIL își vinde activele internaționale. Sancțiunile lui Trump ar putea forța compania rusă să plece din România. Carburanții riscă să se scumpească
08:54
LUKOIL își vinde activele internaționale. Sancțiunile lui Trump ar putea forța compania rusă să plece din România. Carburanții riscă să se scumpească
NEWS ALERT Tragedie la Spitalul Județean de Urgență Buzău. Directoarea unității a fost găsită MOARTĂ în camera de gardă
08:47
Tragedie la Spitalul Județean de Urgență Buzău. Directoarea unității a fost găsită MOARTĂ în camera de gardă
POLITICĂ ANRE, ASF şi ANCOM, la judecata comisiilor parlamentare. Şefii acestora sunt aşteptaţi cu rapoartele reducerii de personal
08:41
ANRE, ASF şi ANCOM, la judecata comisiilor parlamentare. Şefii acestora sunt aşteptaţi cu rapoartele reducerii de personal
Mediafax
Secretarul general al ONU avertizează că omenirea nu a reușit să limiteze încălzirea globală: „Să ne recunoaștem eșecul”
Digi24
De ce iese Carrefour din România? Radu Georgescu, economist: „Este cel mai puternic semnal de avertizare pentru economia României”
Cancan.ro
Joseph Adam, aproape de dezastru! Lamborghini-ul s-a făcut praf, dar a scăpat ca prin minune!
Prosport.ro
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Adevarul
Afară cu Lukoil din țară? Ce poate face România după sancțiunile lui Trump împotriva Rusiei: „Avem deja un mecanism care poate fi extins”
Mediafax
Elon Musk provoacă Wikipedia cu lansarea propriei enciclopedii bazată pe inteligența artificială
Click
Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști pentru că ar fi confundat Sfințirea Catedralei cu o… înmormântare: „Nu apari cu doliu pe cap! Nu ești la funeraliile Reginei Elisabeta!” Ce au spus despre Gigi Becali
Digi24
O profesoară din județul Iași a fost găsită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile cu ea au ajuns în toată școala
Cancan.ro
Femeia de 33 de ani care a ajuns în comă la Fundeni a murit! Ce acuzații grave de malpraxis mai are chirurgul din Sinaia care a operat-o
Ce se întâmplă doctore
Câte operații estetice are, de fapt, Mara Bănică? Cum arăta înainte de intervenții. Nu o mai recunoști deloc
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Costuri uriașe pentru o piesă ascunsă de la mașinile asiatice moderne
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
O chitară electrică Gibson a lui Noel Gallagher de la Oasis, vândută la licitație
EDUCAȚIE Profesoară de biologie din Iași, prinsă de elevi pe un site de VIDEOCHAT, și-a dat demisia. La titularizare a luat nota 9.73
09:18
Profesoară de biologie din Iași, prinsă de elevi pe un site de VIDEOCHAT, și-a dat demisia. La titularizare a luat nota 9.73
VIDEO EXCLUSIV Dezvăluirile reputatului avocat Marian Nazat despre TENEBRELE Justiției: “Sper să aibă cineva curajul să împiedice o întoarcere la practicile odioase din urmă cu câțiva ani” / Mesajul alarmant către Nicușor Dan: „Recomand Președintelui să citească cu mare ATENȚIE Constituția!”
09:00
Dezvăluirile reputatului avocat Marian Nazat despre TENEBRELE Justiției: “Sper să aibă cineva curajul să împiedice o întoarcere la practicile odioase din urmă cu câțiva ani” / Mesajul alarmant către Nicușor Dan: „Recomand Președintelui să citească cu mare ATENȚIE Constituția!”
SPORT Cristina Neagu a plecat din România, după ce s-a retras din activitatea sportivă. Cum s-a fotografiat campioana pe meleagurile străine
08:44
Cristina Neagu a plecat din România, după ce s-a retras din activitatea sportivă. Cum s-a fotografiat campioana pe meleagurile străine
UTILE Cum trebuie să depozitezi corect pâinea. Recomandarea unui brutar celebru: nu, nu se ține la frigider
08:40
Cum trebuie să depozitezi corect pâinea. Recomandarea unui brutar celebru: nu, nu se ține la frigider
SPORT De ce a fost Gâlcă nemulțumit după 4-1 cu Unirea Slobozia. Antrenorul Rapidului anunță că schimbă primul „11”: „Va arăta altfel, cu siguranță!”
08:25
De ce a fost Gâlcă nemulțumit după 4-1 cu Unirea Slobozia. Antrenorul Rapidului anunță că schimbă primul „11”: „Va arăta altfel, cu siguranță!”