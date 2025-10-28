Tabel pensii | Ce pensie vor avea pensionarii din România, în funcție de venit și de carieră

Un nou tabel arată ce pensie vor avea pensionarii din România, în funcție de venit și de carieră. Este un tabel estimativ și orientativ pentru mai multe salarii brute și vechimi, iar pentru aflarea lor a fost utilizată formula publică de calcul a pensiei. Vezi mai jos.
Un nou tabel extins de simulare a pensiei, estimativ, întocmit de Gândul.ro, arată ce venituri pot primi pensionarii din România, în funcție de venit și de carieră. De reținut faptul că pentru această simulare a fost folosită formula publică de calcul a pensiei.
De asemenea, a fost utlizat ca referință pentru calculul punctajului câștigul salarial mediu brut utilizat în fundamentarea bugetului pentru 2025 (8.620 lei).
Formulele de calcul folosite pentru estimările de mai jos:
De menționat faptul că aceste simulări sunt pur orientative, având la bază un salariu constant pe toată cariera. Aceste simulări, în schimb, nu includ perioade asimilate, condiții speciale, indexări viitoare, contribuţii Pilon II, corecții sau erori individuale.
