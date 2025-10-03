Capitala ar putea intra în colaps la iarnă după cinci ani cu Nicușor Dan la primărie. Adevărul despre „modernizările” țevilor făcute de fostul primar

Radu Opaina, președintele Federației Asociațiilor de Proprietari din România (FAPR) și fost director al RADET (Termoenergetica în prezent), a declarat pentru Gândul că totul va fi la noroc în ceea ce privește căldura bucureștenilor din calorifere în noul sezon rece. Opaina este de părere că sistemul de termoficare este în continuare unul foarte vechi, nemodernizat, iar ce anunța frecvent fostul edil Nicușor Dan erau doar „realizări politice”. Cu cât vor crește facturile la întreținere în această iarnă, în opinia șefului FAPR, mai ales în contextul în care meteorologii spun că va fi o iarnă foarte friguroasă.

„Totul va fi la noroc la iarnă în ceea ce privește funcționarea sistemului de termoficare. Dacă ne referim la modernizările de conducte despre care vorbesc autoritățile, acestea nu sunt nici pe sfert din cât zic ei. Iar după logica și după teoriile autorităților, furnizarea agentului termic se face după trei nopți cu temperaturi sub 10 grade, ori, în mod normal, căldura trebuie să o primești când ai nevoie. Asta este valabil pentru toate marile orașe din România, precum Craiova, Timișoara, Constanța”, a declara Radu Opaina pentru Gândul.

Președintele Federației Asociațiilor de Proprietari are un scenariu sumbru legat de sistemul de termoficare care va ceda la iarnă.

Radu Opaina: „Va fi tragedie, va fi nenorocire la nopți cu temperaturi geroase”

„Va fi tragedie, va fi nenorocire la nopți cu temperaturi geroase. Să ne ferească Dumnezeu de improvizații, să nu vedem explozii și oameni care mor de frig”, spune Opaina.

Întrebat de acțiunile fostului edil, care frecvent anunța șantiere prin care „moderniza” conducte, șeful FAPR a spus: „Doar politic s-au făcut acele modernizări, în realitate, nu este nici măcar un sfert din cât s-a spus”.

Potrivit lui Opaina, bucureștenii vor plăti la iarnă facturi cu 15% mai mari față de sezonul trecut.

„Facturile din acest sezon vor fi mai scumpe cu 15% față de sezonul trecut”

„Deja au început să crească facturile, TVA-ul se resimte, scumpirile se resimt. Facturile din acest sezon vor fi mai scumpe cu 15% față de sezonul trecut”, este de părere fostul șef Radet.

Acesta mai spune că CET-urile, centralele mamut, funcționează prost, cu randament slab și au consum mare de gaze și costuri tehnologice foarte mari. „Supraviețuiesc ca o mașină în avarie, cu mari probleme.

O problemă mare este și la școli sau la spitale, unde ar trebui să fie sisteme mai performante, nici măcar nu trebuia să vorbim despre astfel de probleme în 2025”, a mai declarat Radu Opaina pentru Gândul.

Prezent joi seara în cadrul emisiunii „Cu Gândul la București”, primarul general interimar, Stelian Bujduveanu, recunoaște că am putea avea probleme la iarnă dacă temperaturile vor fi negative mai multe seri la rând.