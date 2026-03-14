Captură uriașă la Calafat. Peste 100 de pistoale și 60.000 de țigarete, descoperite într-un camion

Polițiștii de frontieră au realizat vineri, 13 martie, o captură impresionantă în zona punctului de frontieră Calafat, descoperind într-un autocamion înmatriculat în Turcia „peste 100 de pistoale, încărcătoare şi 60.000 de țigarete”, toate fără documente de proveniență. Incidentul survine pe ruta Turcia – Germania și a implicat colaborarea cu autoritățile bulgare și vamale.

Descoperirea în detaliu

La controlul compartimentului de marfă, polițiștii au constatat că sigiliul fusese rupt și relipit. În interior au găsit mai multe cutii cu țigarete cu timbru turcesc. Continuând verificările, au fost descoperite „106 pistoale și 131 de încărcătoare fără muniție, toate fără documente de proveniență”.

„Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu – Sectorul Poliţiei de Frontieră Calafat, împreună cu poliţişti de frontieră bulgari şi lucrători ai Direcţiei Regionale Vamale Craiova – Serviciul Echipe Mobile Calafat, au descoperit, în urma controlului asupra unui autocamion, 106 pistoale, 131 de încărcătoare fără muniţie şi 60.000 de ţigarete pentru care şoferul nu a putut prezenta documente de provenienţă. Controlul a avut loc la data de 13 martie, pe DN 56, asupra unui ansamblu rutier înmatriculat în Turcia, condus de un cetăţean turc, în vârstă de 38 de ani, care circula pe ruta Turcia – Germania”, a transmis, sâmbătă, Poliția de Frontieră.

Valoarea și măsurile luate

Valoarea estimată a țigaretele descoperite se ridică la aproximativ 90.000 de lei. Bunurile au fost confiscate pentru continuarea cercetărilor, iar camionul a fost indisponibilizat. Ancheta continuă pentru a stabili proveniența și traseul bunurilor descoperite.