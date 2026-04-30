Unsprezece tipuri de cancer în creștere la tineri. Primul indiciu despre motivul pentru care se întâmplă acest lucru

Oamenii de știință găsesc primul indiciu despre motivul pentru care 11 tipuri de cancer sunt în creștere la tineri. Unsprezece cazuri de cancer devin din ce în ce mai frecvente la tinerii din Anglia, publică BBC

O explicație completă pentru motivul pentru care nivelurile de cancer cresc rămâne evazivă. Dar studiul dezvăluie că un model de-a lungul a decenii de oameni care devin mai supraponderali este probabil să joace un rol, chiar dacă este departe de a fi întreaga poveste.

Cancer la 23 de ani

Oamenii de știință de la Institutul de Cercetare a Cancerului și Imperial College London au subliniat că la tineri cancerul este încă rar. Dar că toată lumea își poate reduce riscul printr-un stil de viață sănătos.

De ce cancerul a crescut la sfârșitul adolescenței, la 20, 30 și 40 de ani i-a nedumerit pe oamenii de știință de ani de zile.

Bradley Coombes, din Portsmouth, avea doar 23 de ani când a murit de cancer la colon. Mama sa, Caroline Mousdale, a spus că, în ciuda multor simptome era considerat prea tânăr pentru a avea boala. Ea a spus că era „un tânăr cu adevărat în formă și sănătos”. Errape cale să semneze un contract semi-profesionist de fotbal și iubea viața. Nu era nimic care să-l pună în pericol în mod evident, spune ea.

Primele simptome

Dar după primul an de universitate, a slăbit mult și a avut dureri abdominale. Apoi au apărut diareea și sângele în scaun.

A fost nevoie de 18 luni pentru ca simptomele să fie diagnosticate. Până când a făcut o examinare video a intestinelor cancerul era atât de mare încât a blocat intrarea camerei. Chirurgia și chimioterapia nu au putut opri tumora, iar Bradley a murit alături de câinele său, Buster.

Este rar să știi vreodată de ce o persoană dezvoltă cancer. Dar o echipă de oameni de știință a analizat tendințele naționale atât în ​​ceea ce privește cancerul. Cât și stilul nostru de viață pentru a vedea dacă pot găsi un tipar.

Cele mai nenorocite maladii

Pe lângă cancerul de intestin, cancerul tiroidian, mielomul multiplu, cancerul hepatic, renal, al vezicii biliare, pancreatic, al mucoasei uterine (sau endometrial), al gurii, al sânului și al ovarelor este în creștere.

Cancerele de intestin și sân sunt cele mai frecvente la adulții mai tineri. Cu un total de 11.500 de cazuri pe an, în timp ce cancerul pancreatic și cel al vezicii biliare sunt mult mai rare.

Doar cancerul de intestin și ovare erau în creștere exclusiv la tineri. Celelalte nouă cazuri crescând și la adulții mai în vârstă.

Studiul, realizat de Institutul de Cercetare a Cancerului și Imperial College London, a analizat, de asemenea, tipare de comportamente despre care se știe deja că cresc riscul de cancer.

Stilul de viață, o problemă majoră

Fumatul, consumul de alcool, nivelurile de exerciții fizice, cantitatea de carne roșie și procesată și numărul de diete sărace în fibre fie se ameliorează, fie rămân la fel.

Aceste comportamente au toate un rol în cancer, dar nu explică de ce cancerul a crescut.

Raportul a spus că singurele date care se aliniază cu creșterea cancerului au fost nivelurile de supraponderalitate și obezitate.

Se crede că țesutul adipos suplimentar modifică hormonii din organism, cum ar fi insulina, care pot afecta riscul de cancer.

Cu toate acestea, chiar și acesta este un răspuns imperfect.

De exemplu, în cazul cancerului de colon, cercetătorii estimează că pentru fiecare 100 de cazuri suplimentare, 20 se pot datora excesului de greutate, în timp ce 80 sunt încă inexplicabile.

