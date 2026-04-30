Reacția americanilor după ce l-au văzut pe David Popovici: „Este considerat cel mai bun freestyler din lume"

Galerie Foto 6

David Popovici a atras toate privirile datorită prestațiilor lui impecabile. Recent, el a dovedit acest lucru prin cucerirea a cinci medalii în cinci probe, dintre care patru au fost de aur, precizează Prosport.

Jurnaliștii americani de la Swimming World și-au îndreptat atenția către român și au scris: „În 2026, David Popovici speră să revină la forma de record mondial”.

Ei au punctat faptul că David Popovici deține după medalii olimpice, una de aur la proba de 200 m liber și una de bronz la 100 m liber, dar și faptul că este cvadruplu campion mondial.

„Niciun alt bărbat din România nu a câștigat vreodată aurul olimpic la înot, în timp ce singurele femei care au realizat această performanță sunt Diana Mocanu și Camelia Potec.

Popovici este încă tânăr, având mulți ani înaintea sa pentru a acumula medalii și, eventual, recorduri. Rețineți că avea doar 16 ani când și-a făcut debutul olimpic, ratând o mediale în finala de 200 metri liber de la Tokyo la doar patru sutimi. Popovici a avut momentul său de aur la Paris, la vârsta de 19 ani”, au precizat americanii citați de sursa menționată.

Ei au continuat: „Acum, are 21 de ani și este considerat cel mai bun freestyler din lume”.

S-a mai spus că anul 2026 „marchează primul an de la apariția lui Popovici fără o competiție de bazin lung la nivel mondial”. Totuși, românul „se va concentra pe Campionatele Europene, programate în aceeași capitală franceză care i-a adus succesul olimpic.

În 2026, Popovici a dat semne că se pregătește pentru o nouă încercare de a stabili un record la Campionatele Europene. A înregistrat rezultate solide la Campionatele Naționale și toate acestea sunt suficient de bune pentru victorii și importante pentru un înotător care tinde să continue să scadă treptat timpul pe măsură ce sezonul avansează”.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Mediafax
Tanczos Barna, despre MERCOSUR: nu vor exista falimente imediate
Digi24
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a salvat lumea din mai multe crize ale petrolului în ultimii 70 de ani
Cancan.ro
2 alerte de viscol năprasnic în România, emise de meteorologii Accuweather. Care sunt orașele afectate
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Adevarul
Reacțiile ironice ale românilor la criza politică și moțiunea PSD-AUR: „Acest băiat cu 11 clase urmează să decidă soarta țării”
Mediafax
Trump, după discuția cu Vladimir Putin: „Vreau să-ți închei războiul”. Ucraina e „înfrântă militar”
Click
Dan Negru și părintele Vasile Ioana, moment cutremurător în Canada. Întrebarea unei doctorițe românce despre eutanasie i-a marcat pe cei doi: „M-a năucit”
Digi24
Actorul Sam Neill, despre terapia revoluționară care l-a vindecat de cancer: „Tocmai am făcut o tomografie. Este extraordinar”
Cancan.ro
BREAKING | Fiul actorilor Adi Cărăuleanu și Doina Deleanu a murit la doar 37 de ani 😢
Ce se întâmplă doctore
Vedetele care au slăbit după ce și-au făcut operație de micșorare a stomacului. Au topit rapid kilogramele în plus și arată senzațional
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Lidl vine cu produse ieftine perfecte de 1 Mai. Ce poți lua pentru ieșirea cu mașina în natură
Descopera.ro
Pâine veche de 2.000 de ani, descoperită într-o celebră tabără militară
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
Psihologia confirmă: De ce un apel telefonic spontan contează mai mult decât am crede?
CONTROVERSĂ Cum a comentat Ilie Bolojan acuzațiile lui George Simion în privința SAFE. Ce legătură are apărarea cu sistemul de termoficare
08:29
Cum a comentat Ilie Bolojan acuzațiile lui George Simion în privința SAFE. Ce legătură are apărarea cu sistemul de termoficare
APĂRARE Trump amenință cu retragerea trupelor din Germania după declarațiile lui Merz privind strategia SUA din Iran: „O decizie va fi luată foarte curând”
08:12
Trump amenință cu retragerea trupelor din Germania după declarațiile lui Merz privind strategia SUA din Iran: „O decizie va fi luată foarte curând”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Proiectul nostru nu este să facem o coaliție cu PSD. Proiectul nostru strategic este să facem anticipate”
07:30
Dan Dungaciu: „Proiectul nostru nu este să facem o coaliție cu PSD. Proiectul nostru strategic este să facem anticipate”
CONTROVERSĂ Fostul șef al FBI, inculpat din nou într-un dosar, după o postare interpretată de administrația Trump drept „o amenințare” la adresa președintelui
07:26
Fostul șef al FBI, inculpat din nou într-un dosar, după o postare interpretată de administrația Trump drept „o amenințare” la adresa președintelui
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Nu am simțit că America ar putea fi un jucător în toată situația politică de la București. Am simțit însă alți jucători”
07:00
Dan Dungaciu: „Nu am simțit că America ar putea fi un jucător în toată situația politică de la București. Am simțit însă alți jucători”
ACTUALITATE Valentin Stan: Biden, a avut dosarul pe care le investighează Trump un mandat pe birou. Dacă ar fi fost ceva adevărat, Trump era azi închis
06:30
Valentin Stan: Biden, a avut dosarul pe care le investighează Trump un mandat pe birou. Dacă ar fi fost ceva adevărat, Trump era azi închis

Cele mai noi

Trimite acest link pe