Reacția americanilor după ce l-au văzut pe David Popovici: „Este considerat cel mai bun freestyler din lume”

David Popovici a atras toate privirile datorită prestațiilor lui impecabile. Recent, el a dovedit acest lucru prin cucerirea a cinci medalii în cinci probe, dintre care patru au fost de aur, precizează Prosport.

Ce au scris americanii despre David Popovici

Jurnaliștii americani de la Swimming World și-au îndreptat atenția către român și au scris: „În 2026, David Popovici speră să revină la forma de record mondial”.

Ei au punctat faptul că David Popovici deține după medalii olimpice, una de aur la proba de 200 m liber și una de bronz la 100 m liber, dar și faptul că este cvadruplu campion mondial.

„Niciun alt bărbat din România nu a câștigat vreodată aurul olimpic la înot, în timp ce singurele femei care au realizat această performanță sunt Diana Mocanu și Camelia Potec.

Popovici este încă tânăr, având mulți ani înaintea sa pentru a acumula medalii și, eventual, recorduri. Rețineți că avea doar 16 ani când și-a făcut debutul olimpic, ratând o mediale în finala de 200 metri liber de la Tokyo la doar patru sutimi. Popovici a avut momentul său de aur la Paris, la vârsta de 19 ani”, au precizat americanii citați de sursa menționată.

„Este considerat cel mai bun freestyler din lume”

Ei au continuat: „Acum, are 21 de ani și este considerat cel mai bun freestyler din lume”.

S-a mai spus că anul 2026 „marchează primul an de la apariția lui Popovici fără o competiție de bazin lung la nivel mondial”. Totuși, românul „se va concentra pe Campionatele Europene, programate în aceeași capitală franceză care i-a adus succesul olimpic.

În 2026, Popovici a dat semne că se pregătește pentru o nouă încercare de a stabili un record la Campionatele Europene. A înregistrat rezultate solide la Campionatele Naționale și toate acestea sunt suficient de bune pentru victorii și importante pentru un înotător care tinde să continue să scadă treptat timpul pe măsură ce sezonul avansează”.

