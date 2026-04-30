30 Aprilie, calendarul zilei: Gal Gadot împlinește 41 de ani, Ana de Armas 38. Kirsten Dunst face 44 de ani

Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 30 aprilie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Gal Gadot este o actriță și model israelian cunoscută la nivel internațional pentru rolul supereroinei Wonder Woman în universul cinematografic DC. S-a născut pe 30 aprilie 1985, în Rosh HaAyin, Israel, și a câștigat inițial notorietate după ce a fost încoronată Miss Israel în 2004. Înainte de cariera în actorie, a servit în armata israeliană, experiență care i-a influențat disciplina și pregătirea fizică. A debutat la Hollywood în seria de filme Fast & Furious, unde a interpretat personajul Gisele Yashar. Succesul global a venit odată cu filmul Wonder Woman (2017), regizat de Patty Jenkins, rol care a transformat-o într-un simbol al supereroilor moderni și a primit aprecieri pentru interpretarea sa carismatică și puternică. Gal Gadot continuă să joace în pelicule internaționale și este implicată în diverse proiecte de producție de film.

Ana de Armas este o actriță cubano-spaniolă cunoscută pentru rolurile sale din filme internaționale de succes și pentru ascensiunea rapidă la Hollywood. S-a născut pe 30 aprilie 1988, în Santa Cruz del Norte, Cuba, și a început să joace încă din adolescență. Și-a început cariera în Spania, unde a devenit cunoscută prin serialul El Internado. Ulterior, s-a mutat în Statele Unite pentru a-și extinde cariera, învățând limba engleză într-un timp scurt pentru a putea juca în producții hollywoodiene. Recunoaşterea internațională a venit odată cu filmul Blade Runner 2049 (2017), unde a interpretat rolul AI-ului Joi, alături de Ryan Gosling. A urmat rolul din Knives Out (2019), care i-a adus o nominalizare la Globurile de Aur. În 2021, a interpretat-o pe Madeleine Swann în filmul No Time to Die, iar ulterior a primit aprecieri critice pentru rolul Marilyn Monroe din Blonde (2022), pentru care a fost nominalizată la premiile Oscar. Ana de Armas este considerată una dintre cele mai promițătoare și apreciate actrițe ale generației sale.

Kirsten Dunst este o actriță americană cu o carieră de peste trei decenii, cunoscută pentru tranziția reușită de la roluri de copil la performanțe mature în filme de autor și blockbustere. S-a născut pe 30 aprilie 1982, în Point Pleasant, New Jersey, și a intrat devreme în lumea cinematografiei. A devenit celebră la nivel internațional după rolul din Interview with the Vampire (1994), unde a jucat alături de Tom Cruise și Brad Pitt. Interpretarea sa din copilărie i-a adus aprecieri critice și o nominalizare la Globurile de Aur. Ulterior, a cunoscut un succes major datorită rolului Mary Jane Watson din trilogia Spider-Man regizată de Sam Raimi, unde a jucat alături de Tobey Maguire. A continuat să evolueze artistic cu roluri în filme precum Melancholia, pentru care a câștigat Premiul pentru Cea Mai Bună Actriță la Festivalul de la Cannes. Este căsătorită cu actorul Jesse Plemons, cu care are copii. Kirsten Dunst reușeşte să îmbine succesul comercial cu recunoașterea critică și să își mențină relevanța într-o industrie extrem de competitivă.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1893: Joachim von Ribbentrop 🇩🇪🗣 a îndeplinit funcția de ministru de externe al Germaniei. La procesul de la Nürnberg a fost acuzat crime de război și crime împotriva umanității, a fost condamnat, pedepsit cu moartea și executat

🎂1940: Burt Young 🇺🇸🎬 celebru prin rolul său Paulie Pennino, cumnatul și cel mai bun prieten al lui Rocky Balboa

🎂1946: Carl al XVI-lea Gustaf 🇸🇪♛

🎂1956: Lars von Trier 🇩🇰🎥

🎂1982: Kirsten Dunst 🇺🇸🎬

🎂1985: Gal Gadot 🇮🇱🎬 Fast & Furious (2009), Wonder Woman (2017), (2020), Snow White (2025)

🎂1988: Ana de Armas 🇨🇺🇪🇸🎬 Ballerina (2025), Blonde (2022), No Time to Die (2021), Knives Out (2019), Blade Runner 2049 (2017), Knock Knock (2015)

Decese 🕯

🕯️65: Lucan📜, poet roman

🕯️1883: Édouard Manet 🇫🇷🎨 precursor al impresionismului. A fost ultimul pictor clasic și totodată primul pictor modern. Tablourile lui uimesc și astăzi

🕯️1945: Adolf Hitler 🇩🇪🗣

🕯️1945: Eva Braun 🇩🇪🗣

🕯️1983: Muddy Waters 🇺🇸🎸🎤 „tatăl blues-ului modern din Chicago”. Piesa sa Rollin’ Stone, din 1950, a inspirat alegerea numelui trupei The Rolling Stones

🕯️1989: Sergio Leone 🇮🇹🎥 celebru pentru filmele sale western, cunoscute drept spaghetti western, precum și pentru stilul său de a alătura scene filmate în prim-planuri extreme cu altele filmate la distanță, ca prima scenă din The Good, the Bad and the Ugly, din 1966

🕯️2021: Ioan Pop de Popa 🇷🇴🩺, medic. A efectuat prima operație pe cord deschis din 🇷🇴 la 5 aprilie 1973, la Târgu-Mureș

Evenimente📋

📋🎷Ziua internaţională a jazz-ului

📋🇳🇱 Ziua națională a Regatului Țărilor de Jos. Ziua Reginei

📋🇻🇳 În Vietnam se marchează „Ziua Victoriei”; la 30.04.1975 a luat sfârşit războiul soldat cu peste 2,5 milioane de morţi

Calendar 🗒

🗒1638: Patriarhul Chiril Lukaris sfințește Mănăstirea Podgoria Copou din Iași, ctitorie a domnului Vasile Lupu

🗒1789: New York. George Washington depune jurământul, devenind astfel primul președinte al Statelor Unite.

🗒1803: SUA cumpără de la Franța teritoriul Louisiana în schimbul sumei de 80 milioane franci-aur

🗒1844: Alexandru Ioan Cuza s-a căsătorit cu Elena Rosetti-Solescu

🗒1897: Mihail Sadoveanu a debutat în ziarul umoristic „Dracul” din București

🗒1939: Franklin Delano Roosevelt este primul Președinte american care a apărut pe postul de televiziune

🗒1975: Eliberarea totală a Vietnamului (Ziua Victoriei)

🗒1988: Dublin: Céline Dion câștigă a 33-a ediție a Eurovision pentru Elveția cu piesa „Ne partez pas sans moi”

🗒1993: Monica Seles, numărul 1 WTA mondial, este înjunghiată în spate în timpul unui meci la Hamburg de către Günter Parche, un fan obsedat al rivalei Steffi Graf. Incidentul a șocat lumea tenisului, provocându-i o pauză de peste doi ani și cauzându-i traume psihice majore, deși fizic s-a refăcut rapid, ratând la limită coloana vertebrală

🗒2004: A fost observat SASSER, un „Computer worm”, care doar în câteva zile a infectat o mare parte din computerele din lumea întreagă

