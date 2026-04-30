Fostul șef al FBI, inculpat din nou într-un dosar, după o postare interpretată de administrația Trump drept „o amenințare” la adresa președintelui

Fostul șef al FBI, James Comey, a fost chemat din nou în fața autorităților federale după o nouă punere sub acuzare, într-un dosar care vizează o postare controversată interpretată de administrația Trump drept o amenințare la adresa președintelui SUA.

Fostul director al FBI, James Comey, a revenit în centrul unei confruntări judiciare cu puternice implicații politice, după ce autoritățile federale americane l-au inculpat într-un nou dosar penal, acuzându-l că ar fi transmis o amenințare la adresa vieții și integrității fizice a președintelui Donald Trump, scrie BBC.

Miercuri, James Comey s-a prezentat la tribunalul federal din Alexandria, în apropiere de Washington, unde a participat la o audiere scurtă, la finalul căreia a părăsit instanța în stare de libertate, potrivit presei americane.

Ce înseamnă mesajul „86 47”

În centrul noii anchete se află o fotografie publicată de Comey pe Instagram în luna mai 2025, ulterior ștearsă, în care mai multe scoici așezate pe nisip formau mesajul „86 47”.

Administrația Trump a interpretat combinația drept un cod cu valențe violente. În anumite contexte, numărul „86” este folosit în limbaj colocvial american pentru a sugera eliminarea unei persoane, uneori chiar uciderea acesteia, în timp ce „47” este văzut ca o referire directă la Donald Trump, al 47-lea președinte al Statelor Unite.

„86” este un termen din lumea interlopă care înseamnă „ucide-l”. Se spune „86-ează-l”! „86 47” înseamnă „ucide-l pe președintele Trump”. James Comey, care este un polițist corupt, unul dintre cei mai răi, știe asta foarte bine! LA OPT MILE DEPARTE, LA ȘASE PICIOARE ADÂNCIME! Oare nu a mințit și FBI-ul în legătură cu asta??? Eu cred că da!”, a scris Trump pe Truth Social.

Pe baza acestei interpretări, procurorii federali au formulat două capete de acuzare împotriva fostului șef al FBI. La scurt timp după anunțarea noii inculpări, James Comey și-a susținut public nevinovăția. „În continuare, nu îmi este frică”, a declarat James Comey, fost director al FBI.

Democrații acuză administrația Trump de instrumentalizare a Justiției

Dosarul apare într-un moment extrem de tensionat pe scena politică americană, la doar câteva zile după presupusa tentativă de asasinat împotriva președintelui Donald Trump, context care a amplificat sensibilitatea autorităților federale în privința oricăror mesaje considerate amenințătoare.

Procurorul general interimar Todd Blanche, numit recent în funcție după demiterea lui Pam Bondi, a încercat să transmită că ancheta nu creează automat un precedent pentru orice utilizare a expresiei controversate.

„Asta nu înseamnă că de fiecare dată când acest număr este publicat sau de fiecare dată când există o amenințare la adresa președintelui, acest lucru va duce neapărat la o punere sub acuzare. Depinde de anchetă, depinde de tot felul de factori. Oamenii ar trebui să se abțină de la a amenința viața președintelui Trump, pentru că este o infracțiune, punct”, a declarat Todd Blanche, procuror general interimar al Statelor Unite.

În tabăra democrată, reacția a fost imediată. Un influent senator democrat a acuzat deschis folosirea politică a aparatului judiciar federal, susținând că „Departamentul de Justiție este instrumentalizat în numele unui președinte revanșard”, a declarat senatorul democrat.

Pentru James Comey, acesta este al doilea dosar federal major deschis în ultimii ani, după ce un precedent caz penal împotriva sa a fost clasat în noiembrie.

