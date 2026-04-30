Fostul șef al FBI, inculpat din nou într-un dosar, după o postare interpretată de administrația Trump drept „o amenințare” la adresa președintelui

Mihai Tănase
James Comey, fostul director al FBI - Foto: Profimedia images

Fostul șef al FBI, James Comey, a fost chemat din nou în fața autorităților federale după o nouă punere sub acuzare, într-un dosar care vizează o postare controversată interpretată de administrația Trump drept o amenințare la adresa președintelui SUA.

Fostul director al FBI, James Comey, a revenit în centrul unei confruntări judiciare cu puternice implicații politice, după ce autoritățile federale americane l-au inculpat într-un nou dosar penal, acuzându-l că ar fi transmis o amenințare la adresa vieții și integrității fizice a președintelui Donald Trump, scrie BBC.

James Comey, fostul director al FBI / Sursa FOTO: Hepta

Miercuri, James Comey s-a prezentat la tribunalul federal din Alexandria, în apropiere de Washington, unde a participat la o audiere scurtă, la finalul căreia a părăsit instanța în stare de libertate, potrivit presei americane.

Ce înseamnă mesajul „86 47”

În centrul noii anchete se află o fotografie publicată de Comey pe Instagram în luna mai 2025, ulterior ștearsă, în care mai multe scoici așezate pe nisip formau mesajul „86 47”.

Mesajul postat de James Comey pe Instagram

Administrația Trump a interpretat combinația drept un cod cu valențe violente. În anumite contexte, numărul „86” este folosit în limbaj colocvial american pentru a sugera eliminarea unei persoane, uneori chiar uciderea acesteia, în timp ce „47” este văzut ca o referire directă la Donald Trump, al 47-lea președinte al Statelor Unite.

„86” este un termen din lumea interlopă care înseamnă „ucide-l”. Se spune „86-ează-l”! „86 47” înseamnă „ucide-l pe președintele Trump”. James Comey, care este un polițist corupt, unul dintre cei mai răi, știe asta foarte bine! LA OPT MILE DEPARTE, LA ȘASE PICIOARE ADÂNCIME! Oare nu a mințit și FBI-ul în legătură cu asta??? Eu cred că da!”, a scris Trump pe Truth Social.

Pe baza acestei interpretări, procurorii federali au formulat două capete de acuzare împotriva fostului șef al FBI. La scurt timp după anunțarea noii inculpări, James Comey și-a susținut public nevinovăția. „În continuare, nu îmi este frică”, a declarat James Comey, fost director al FBI.

Democrații acuză administrația Trump de instrumentalizare a Justiției

Dosarul apare într-un moment extrem de tensionat pe scena politică americană, la doar câteva zile după presupusa tentativă de asasinat împotriva președintelui Donald Trump, context care a amplificat sensibilitatea autorităților federale în privința oricăror mesaje considerate amenințătoare.

Procurorul general interimar Todd Blanche, numit recent în funcție după demiterea lui Pam Bondi, a încercat să transmită că ancheta nu creează automat un precedent pentru orice utilizare a expresiei controversate.

„Asta nu înseamnă că de fiecare dată când acest număr este publicat sau de fiecare dată când există o amenințare la adresa președintelui, acest lucru va duce neapărat la o punere sub acuzare. Depinde de anchetă, depinde de tot felul de factori. Oamenii ar trebui să se abțină de la a amenința viața președintelui Trump, pentru că este o infracțiune, punct”, a declarat Todd Blanche, procuror general interimar al Statelor Unite.

În tabăra democrată, reacția a fost imediată. Un influent senator democrat a acuzat deschis folosirea politică a aparatului judiciar federal, susținând că „Departamentul de Justiție este instrumentalizat în numele unui președinte revanșard”, a declarat senatorul democrat.

Pentru James Comey, acesta este al doilea dosar federal major deschis în ultimii ani, după ce un precedent caz penal împotriva sa a fost clasat în noiembrie.

Recomandarea autorului

Anunț surpriză la Washington. Noile pașapoarte SUA „ediție limitată” vor purta imaginea lui Trump. Când vor fi lansate

APĂRARE Trump amenință cu retragerea trupelor din Germania după declarațiile lui Merz privind strategia SUA din Iran: „O decizie va fi luată foarte curând”
08:12
Trump amenință cu retragerea trupelor din Germania după declarațiile lui Merz privind strategia SUA din Iran: „O decizie va fi luată foarte curând”
INEDIT Donald Trump a vorbit despre OZN-uri în prezența echipajului NASA care a mers spre Lună. Reacția amuzantă a astronauților
01:52
Donald Trump a vorbit despre OZN-uri în prezența echipajului NASA care a mers spre Lună. Reacția amuzantă a astronauților
FLASH NEWS Zelenski spune, într-un interviu, că Rusia nu va câștiga războiul, dar relaxarea sancțiunilor și criza din Orientul Mijociu o ajută să-l continue
23:41
Zelenski spune, într-un interviu, că Rusia nu va câștiga războiul, dar relaxarea sancțiunilor și criza din Orientul Mijociu o ajută să-l continue
FLASH NEWS Trump spune că va menține blocada asupra Iranului până la încheierea unui acord nuclear. Planul B al SUA este un atac militar „scurt și puternic”
22:38
Trump spune că va menține blocada asupra Iranului până la încheierea unui acord nuclear. Planul B al SUA este un atac militar „scurt și puternic”
FLASH NEWS Trump și Putin au vorbit la telefon peste o oră și jumătate. Președintele rus a cerut un armistițiu temporar în Ucraina. Care este motivul
22:04
Trump și Putin au vorbit la telefon peste o oră și jumătate. Președintele rus a cerut un armistițiu temporar în Ucraina. Care este motivul
FLASH NEWS Regele Charles și regina Camilla au adus un omagiu victimelor atentatului din 11 septembrie. Ce mesaj a lăsat monarhul alături de buchetul de flori
20:46
Regele Charles și regina Camilla au adus un omagiu victimelor atentatului din 11 septembrie. Ce mesaj a lăsat monarhul alături de buchetul de flori
Mediafax
Tanczos Barna, despre MERCOSUR: nu vor exista falimente imediate
Digi24
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a salvat lumea din mai multe crize ale petrolului în ultimii 70 de ani
Cancan.ro
2 alerte de viscol năprasnic în România, emise de meteorologii Accuweather. Care sunt orașele afectate
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Adevarul
Reacțiile ironice ale românilor la criza politică și moțiunea PSD-AUR: „Acest băiat cu 11 clase urmează să decidă soarta țării”
Mediafax
Trump, după discuția cu Vladimir Putin: „Vreau să-ți închei războiul”. Ucraina e „înfrântă militar”
Click
Dan Negru și părintele Vasile Ioana, moment cutremurător în Canada. Întrebarea unei doctorițe românce despre eutanasie i-a marcat pe cei doi: „M-a năucit”
Digi24
Actorul Sam Neill, despre terapia revoluționară care l-a vindecat de cancer: „Tocmai am făcut o tomografie. Este extraordinar”
Cancan.ro
BREAKING | Fiul actorilor Adi Cărăuleanu și Doina Deleanu a murit la doar 37 de ani 😢
Ce se întâmplă doctore
Vedetele care au slăbit după ce și-au făcut operație de micșorare a stomacului. Au topit rapid kilogramele în plus și arată senzațional
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Lidl vine cu produse ieftine perfecte de 1 Mai. Ce poți lua pentru ieșirea cu mașina în natură
Descopera.ro
Pâine veche de 2.000 de ani, descoperită într-o celebră tabără militară
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
Psihologia confirmă: De ce un apel telefonic spontan contează mai mult decât am crede?

