Dan Dungaciu: „Proiectul nostru nu este să facem o coaliție cu PSD. Proiectul nostru strategic este să facem anticipate”

Serdaru Mihaela

Într-o ediție live a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu a discutat despre criza politică, posibilitatea refacerii coaliției, un guvern minoritar și varianta alegerilor anticipate. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. 

Întrebat despre o posibilă coaliție PSD–AUR, Dan Dungaciu a spus că nu este în planul partidului. El a explicat că, de la început, soluția propusă a fost organizarea de alegeri anticipate.

Marius Tucă: „Credeți că, dacă vă înțelegeți cu PSD-ul după această moțiune de cenzură, ar putea exista un guvern sau o coaliție PSD–AUR? ” 

Dan Dungaciu: „Proiectul nostru strategic era să facem anticipate. Altă variantă este să se refacă coaliția. Eu cred că cea mai plauzibilă, din punctul meu de vedere, în acest moment, este refacerea coaliției” , spune Dan Dungaciu

Dan Dungaciu: „Schimbarea radicală în România nu se poate face cu 20% sprijin politic”

Dungaciu spune că politica din România are nevoie de o schimbare profundă. El vorbește despre o „schimbare radicală”. Dar arată că un partid cu 20% din voturi nu poate schimba singur țara.

„Cuvântul cheie este schimbarea radicală. Ați spus foarte bine. Asta vrem și noi: o schimbare radicală. Convingerea noastră este că noi, cu 20%, nu putem face această schimbare”,  conchide Dan Dungaciu

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE C.P Tăriceanu: „În 2004, la prima ședință de guvern am adoptat cota unică de 16% impozit pe profit și venit, am redus cota de tva de la 24 la 19%”
08:00
C.P Tăriceanu: „În 2004, la prima ședință de guvern am adoptat cota unică de 16% impozit pe profit și venit, am redus cota de tva de la 24 la 19%”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Nu am simțit că America ar putea fi un jucător în toată situația politică de la București. Am simțit însă alți jucători”
07:00
Dan Dungaciu: „Nu am simțit că America ar putea fi un jucător în toată situația politică de la București. Am simțit însă alți jucători”
ACTUALITATE Valentin Stan: Biden, a avut dosarul pe care le investighează Trump un mandat pe birou. Dacă ar fi fost ceva adevărat, Trump era azi închis
06:30
Valentin Stan: Biden, a avut dosarul pe care le investighează Trump un mandat pe birou. Dacă ar fi fost ceva adevărat, Trump era azi închis
ACTUALITATE Valentin Stan: Propaganda a reușit să împingă narativele încât oamenii au ajuns să creadă toate neadevărurile fără să caute informațiile verificate
06:00
Valentin Stan: Propaganda a reușit să împingă narativele încât oamenii au ajuns să creadă toate neadevărurile fără să caute informațiile verificate
ACTUALITATE Călin Popescu Tăriceanu: „România nu este capabilă să își promoveze și nici să își apare interesele”
23:00
Călin Popescu Tăriceanu: „România nu este capabilă să își promoveze și nici să își apare interesele”
ACTUALITATE Tăriceanu: „La PNL, lucrurile au mers din rău în mai rău. Partidul s-a agățat să fie tot timpul la putere. Ar fi cazul să mai stea și în opoziție”
22:30
Tăriceanu: „La PNL, lucrurile au mers din rău în mai rău. Partidul s-a agățat să fie tot timpul la putere. Ar fi cazul să mai stea și în opoziție”
Mediafax
Tanczos Barna, despre MERCOSUR: nu vor exista falimente imediate
Digi24
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a salvat lumea din mai multe crize ale petrolului în ultimii 70 de ani
Cancan.ro
2 alerte de viscol năprasnic în România, emise de meteorologii Accuweather. Care sunt orașele afectate
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Adevarul
Reacțiile ironice ale românilor la criza politică și moțiunea PSD-AUR: „Acest băiat cu 11 clase urmează să decidă soarta țării”
Mediafax
Trump, după discuția cu Vladimir Putin: „Vreau să-ți închei războiul”. Ucraina e „înfrântă militar”
Click
Dan Negru și părintele Vasile Ioana, moment cutremurător în Canada. Întrebarea unei doctorițe românce despre eutanasie i-a marcat pe cei doi: „M-a năucit”
Digi24
Actorul Sam Neill, despre terapia revoluționară care l-a vindecat de cancer: „Tocmai am făcut o tomografie. Este extraordinar”
Cancan.ro
BREAKING | Fiul actorilor Adi Cărăuleanu și Doina Deleanu a murit la doar 37 de ani 😢
Ce se întâmplă doctore
Vedetele care au slăbit după ce și-au făcut operație de micșorare a stomacului. Au topit rapid kilogramele în plus și arată senzațional
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Lidl vine cu produse ieftine perfecte de 1 Mai. Ce poți lua pentru ieșirea cu mașina în natură
Descopera.ro
Pâine veche de 2.000 de ani, descoperită într-o celebră tabără militară
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
Psihologia confirmă: De ce un apel telefonic spontan contează mai mult decât am crede?

Cele mai noi

Trimite acest link pe