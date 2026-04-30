Dan Dungaciu: „Proiectul nostru nu este să facem o coaliție cu PSD. Proiectul nostru strategic este să facem anticipate”

Într-o ediție live a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu a discutat despre criza politică, posibilitatea refacerii coaliției, un guvern minoritar și varianta alegerilor anticipate. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Întrebat despre o posibilă coaliție PSD–AUR, Dan Dungaciu a spus că nu este în planul partidului. El a explicat că, de la început, soluția propusă a fost organizarea de alegeri anticipate.

Marius Tucă: „Credeți că, dacă vă înțelegeți cu PSD-ul după această moțiune de cenzură, ar putea exista un guvern sau o coaliție PSD–AUR? ” Dan Dungaciu: „Proiectul nostru strategic era să facem anticipate. Altă variantă este să se refacă coaliția. Eu cred că cea mai plauzibilă, din punctul meu de vedere, în acest moment, este refacerea coaliției” , spune Dan Dungaciu

Dan Dungaciu: „Schimbarea radicală în România nu se poate face cu 20% sprijin politic”

Dungaciu spune că politica din România are nevoie de o schimbare profundă. El vorbește despre o „schimbare radicală”. Dar arată că un partid cu 20% din voturi nu poate schimba singur țara.