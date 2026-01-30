Prima pagină » Actualitate » Carambol cu trei autospeciale de poliţie, pe o stradă din Caransebeş. Toți agenții se îndreptau către un curs de conducere preventivă

Carambol cu trei autospeciale de poliţie, pe o stradă din Caransebeş. Toți agenții se îndreptau către un curs de conducere preventivă

30 ian. 2026, 17:45, Actualitate
Carambol cu trei autospeciale de poliţie, pe o stradă din Caransebeş. Toți agenții se îndreptau către un curs de conducere preventivă
FOTO - Observator TV

Un carambol stupid s-a produs, vineri, în Caransebeş, județul Caras-Severin. Mai exact, trei polițiști care mergeau la un curs de conducere preventivă s-au ciocnit pe un drum din oraș.

Toate autospecialele aveau semnalele luminoase şi acustice pornite şi veneau dinspre orașul Reşiţa, același județ.

Potrivit primelor informaţii, prima maşină din coloana a oprit pentru a acorda prioritate unui alt şofer, deşi autospeciala avea prioritate ţinând cont că avea girofarele pornite.

Sursă FOTO – caracter ilustrativ: Poliția Română/Facebook

Luaţi prin surprindere de decizia colegului lor, ceilalţi doi poliţişti care se aflau la volanul maşinilor din spatele lui nu au mai putut opri la timp și astfel s-a produs impactul.

Autorul mai recomandă:

Carambol uriaș în SUA, din cauza unei furtuni de zăpadă. Peste 100 de autovehicule, implicate în accidentul de pe o autostradă din Michigan

Accident în lanț cu zeci de mașini pe o autostradă din Japonia. Doi morți și 26 răniți

O șoferiță a FUGIT de la locul accidentului, după ce a provocat un carambol în cartierul Rahova din Capitală. Două persoane au fost rănite

Carambol pe Autostrada București-Pitești. 11 persoane au fost implicate în coliziune / Intervenție de amploare la fața locului

ACCIDENT grav pe șoseaua de centură a Capitalei. Șoferul uneia dintre mașinile implicate a murit

Carambol pe Autostrada Soarelui, pe sensul de mers spre București. A fost activat PLANUL ROȘU de intervenție

Femeie ucisă în Capitală de o mașină care dădea cu spatele. Șoferul a ieșit pozitiv la testarea rapidă la amfetamină și canabis

Accident teribil pe Autostrada Soarelui. O mașină a zburat în urma impactului

ACCIDENT rutier grav pe autostrada A1 București-Pitești. Șapte mașini au fost implicate, iar două persoane au fost rănite

Un șofer a oprit brusc pe A0, lângă București, și a provocat un CARAMBOL cu opt mașini

Un român a provocat un GRAV accident rutier în Italia. Un șofer nevinovat a murit pe loc

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Ilie Bolojan constată că românii au obosit „total”, pentru că nu văd rezultatele guvernării sale. Premierul nu exclude să adopte reforma administrației publice prin OUG. Ce spune de pensiile speciale și CCR
17:31
Ilie Bolojan constată că românii au obosit „total”, pentru că nu văd rezultatele guvernării sale. Premierul nu exclude să adopte reforma administrației publice prin OUG. Ce spune de pensiile speciale și CCR
ACTUALITATE Povestea lui Karim din Motru. Cum a fost adoptat de olteni un puști refugiat din Gaza
17:20
Povestea lui Karim din Motru. Cum a fost adoptat de olteni un puști refugiat din Gaza
TRANSPORT Guvernul întărește regulile în transportul rutier de persoane și de mărfuri. Ce schimbări aduce noua Ordonanță propusă de Ministerul Transporturilor
17:08
Guvernul întărește regulile în transportul rutier de persoane și de mărfuri. Ce schimbări aduce noua Ordonanță propusă de Ministerul Transporturilor
UTILE Rețeta secretă. Cum a reușit Dani García, un bucătar spaniol, să slăbească 14 kilograme în doar 3 luni
17:06
Rețeta secretă. Cum a reușit Dani García, un bucătar spaniol, să slăbească 14 kilograme în doar 3 luni
FLASH NEWS Șeful CNAIR, Cristian Pistol, anunță un interes uriaș pentru Drumul Expres Suceava-Siret. Câte oferte au fost depuse pentru primele două loturi
17:03
Șeful CNAIR, Cristian Pistol, anunță un interes uriaș pentru Drumul Expres Suceava-Siret. Câte oferte au fost depuse pentru primele două loturi
FLASH NEWS Bolojan îl lasă pe Nicușor Dan să vină cu propuneri pentru SRI și SIE: „Mi se pare un aspect de politețe”
16:52
Bolojan îl lasă pe Nicușor Dan să vină cu propuneri pentru SRI și SIE: „Mi se pare un aspect de politețe”
Mediafax
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Digi24
Un șofer de autobuz a devenit „erou” după ce a prins un hoț care atacase o pasageră. Apoi a fost concediat
Cancan.ro
Părinții ucigașului lui Mario din Cenei, DECĂZUȚI din DREPTURI! Unde va fi dus minorul de 13 ani și ce se va întâmpla cu el de azi înainte
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Adevarul
Banii ținuți la saltea își pierd din valoare. Cum îi poți proteja de inflație
Mediafax
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Click
Educație de lux pentru copiii Andrei și ai lui Cătălin Măruță. Cât plătesc cei doi pentru școala Evei și a lui David
Digi24
Telenovelă cu fiul lui Donald Trump. Prietena rusoaică a liderului american a fost bătută din gelozie de un conațional în Londra
Cancan.ro
Criminalii lui Mario au amuțit instanța de tribunal azi. Decizia pe care au luat-o adolescenții și părinții lor i-a uimit pe judecători
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Dana Săvuică în costum de baie, la 56 de ani. Și-a arătat formele perfecte: „Ca femeie, nu e ușor să îți accepți vârsta”
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Un producător auto premium introduce lâna peste tot la interior. De ce a decis asta?
Descopera.ro
Secretul bine păstrat în România Primului Război Mondial
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Înfiorător: Iată cât de multe lucruri știe Inteligența Artificială Google despre tine!
ENERGIE Ajutorul energetic SUA promis Ucrainei a fost amânat din cauza birocrației. Ucrainenii traversează cea mai grea iarnă de la Al Doilea Război Mondial
17:49
Ajutorul energetic SUA promis Ucrainei a fost amânat din cauza birocrației. Ucrainenii traversează cea mai grea iarnă de la Al Doilea Război Mondial
PROTEST Simion anunță un protest național, din solidaritate cu oamenii din Curtea de Argeș: „Nu trebuie să fie un lux să ai apă și căldură”
17:47
Simion anunță un protest național, din solidaritate cu oamenii din Curtea de Argeș: „Nu trebuie să fie un lux să ai apă și căldură”
ULTIMA ORĂ Novak Djokovic și Carlos Alcaraz merg în finală la Melbourne. Spaniolul urmărește Career Grand Slam la 22 de ani, iar sârbul al 25-lea titlu de Slam
17:39
Novak Djokovic și Carlos Alcaraz merg în finală la Melbourne. Spaniolul urmărește Career Grand Slam la 22 de ani, iar sârbul al 25-lea titlu de Slam
NEWS ALERT „Instabilitatea politică ne costă.(…) Este ultimul nostru tren”, anunță premierul Bolojan. Liderul PNL este deja speriat de alegerile din 2028
16:33
„Instabilitatea politică ne costă.(…) Este ultimul nostru tren”, anunță premierul Bolojan. Liderul PNL este deja speriat de alegerile din 2028
JUSTIȚIE Curtea de Apel București judecă suspendarea judecătorilor Dacian Dragoș și Mihai Busuioc din CCR fix în ziua deciziei CCR pe controversata reformă a pensiilor magistraților
16:21
Curtea de Apel București judecă suspendarea judecătorilor Dacian Dragoș și Mihai Busuioc din CCR fix în ziua deciziei CCR pe controversata reformă a pensiilor magistraților
FLASH NEWS Guvernul a aprobat reabilitarea Bazinului de Apă Paltinu. Investiția depășește 100 de milioane de lei
16:16
Guvernul a aprobat reabilitarea Bazinului de Apă Paltinu. Investiția depășește 100 de milioane de lei

Cele mai noi

Trimite acest link pe