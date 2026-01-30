Carambol cu trei autospeciale de poliţie, pe o stradă din Caransebeş. Toți agenții se îndreptau către un curs de conducere preventivă

Un carambol stupid s-a produs, vineri, în Caransebeş, județul Caras-Severin. Mai exact, trei polițiști care mergeau la un curs de conducere preventivă s-au ciocnit pe un drum din oraș.

Toate autospecialele aveau semnalele luminoase şi acustice pornite şi veneau dinspre orașul Reşiţa, același județ.

Potrivit primelor informaţii, prima maşină din coloana a oprit pentru a acorda prioritate unui alt şofer, deşi autospeciala avea prioritate ţinând cont că avea girofarele pornite.

Luaţi prin surprindere de decizia colegului lor, ceilalţi doi poliţişti care se aflau la volanul maşinilor din spatele lui nu au mai putut opri la timp și astfel s-a produs impactul.

