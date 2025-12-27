Prima pagină » Știri externe » Accident în lanț cu zeci de mașini pe o autostradă din Japonia. Doi morți și 26 răniți

Accident în lanț cu zeci de mașini pe o autostradă din Japonia. Doi morți și 26 răniți

Olga Borșcevschi
27 dec. 2025, 14:03, Știri externe

Scene de groază pe o autostradă din Japonia, unde 64 de mașini au fost implicate într-un carambol uriaș. Două persoane au murit și alte 26 au fost rănite, relatează AP.

Accidentul în lanț a fost provocat de două camioane care s-au ciocnit în momentul în care au accelerat după o curbă ușoară. În urma coliziunii, mașinile care veneau din urmă nu au reușit să frâneze pe carosabilul acoperit de zăpadă.

Un incendiu a izbucnit la capătul celălalt al tamponării, extinzându-se la peste 20 de vehicule, unele dintre care au fost complet arse.

O femeie de 77 de ani aflată pe scaunul din spate al unei mașini a murit și alți 26 de oameni au fost răniți. Cinci dintre răniți au fost transportați la spital în stare gravă.

Pompierii s-au luptat cu focul timp de aproape 7 ore.

Autoritățile anunță că, în momentul producerii carambolului șoferii au fost avertizați cu privire la un risc de accidente din cauza de ninsorile abundente.

