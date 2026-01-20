Prima pagină » Știri externe » Accident șocant în SUA, din cauza unei furtuni de zăpadă. Peste 100 de autovehicule, implicate într-un carambol pe o autostradă din Michigan

Accident șocant în SUA, din cauza unei furtuni de zăpadă. Peste 100 de autovehicule, implicate într-un carambol pe o autostradă din Michigan

Foto: X/ @livenowfox - Captură foto

Peste 100 de autovehicule au fost implicate într-un accident în lanț pe o autostradă din Michigan, după ce o furtună puternică de zăpadă a lovit nordul Statelor Unite. Zeci de persoane au fost rănite în urma carambolului.

Peste 100 de vehicule s-au ciocnit sau au derapat luni pe o autostradă din Michigan, în urma unei furtuni de zăpadă alimentate de Marile Lacuri, care a acoperit o mare parte a statului.

Accidentul în lanț a avut loc pe Interstate 196, la sud-vest de Grand Rapids, determinând Poliția Statului Michigan să închidă ambele sensuri de circulație luni dimineață. Autoritățile au precizat că au existat numeroși răniți, însă nu au fost raportate decese până în prezent, scrie AP.com.

Operațiunile de salvare au fost îngreunate de numărul mare de vehicule implicate, inclusiv peste 30 de camioane cu semiremorcă, care au necesitat intervenții speciale pentru a fi îndepărtate de pe carosabil.

Martorul Pedro Mata Jr. a relatat că vizibilitatea era extrem de redusă în momentul producerii accidentului. Acesta a spus că circula cu aproximativ 32–40 km/h când zăpada sufla puternic peste drum.

„Era puțin înfricoșător să auzi toate zgomotele, bubuiturile și exploziile din spatele tău. Am văzut ce era în fața mea. Nu puteam vedea exact ce era în spatele meu”, a declarat Mata.

Biroul șerifului din comitatul Ottawa County a raportat multiple accidente, semiremorci răsturnate și numeroase mașini derapate. Șoferii blocați au fost transportați cu autobuzele la Hudsonville High School, unde au putut solicita ajutor sau să-și organizeze transportul.

Autoritățile au estimat că autostrada va rămâne închisă mai multe ore pentru operațiunile de curățare. Compania Grand Valley Towing a trimis peste o duzină de camioane pentru degajarea drumului, alături de alte firme de tractare.

„Încercăm să scoatem cât mai multe vehicule de acolo cât mai repede posibil, astfel încât să putem redeschide drumul”, a declarat managerul companiei, Jeff Westveld.

Avertisment de vreme severă în Statele Unite

Accidentul din Michigan reprezintă doar unul dintre efectele furtunii majore de iarnă care traversează Statele Unite. Serviciul Național de Meteorologie a emis avertismente de temperaturi extrem de scăzute și furtuni de iarnă în mai multe state, de la Minnesota până în New York.

Cu o zi înainte, ninsorile au ajuns până în sudul statului Florida. Meteorologii au avertizat că temperaturile ar putea coborî sub zero grade în noaptea de luni spre marți în mare parte din nordul Floridei și sud-estul statului Georgia.

