Care este cel mai lung zbor cu avionul. Pasagerii vor petrece 29 de ore la bordul aeronavei

Pasagerii care vor să zboare cu China Eastern Airlines între Buenos Aires și Shanghai trebuie să petreacă 29 de ore la bordul avionului. Ruta este nou deschisă și conectează cele două metropole, parcurgând aproximativ 19.955 de kilometri, aproape jumătate din circumferința Pământului.

Cu toate acestea, zborul lansat de China include și o escală în Auckland, Noua Zeelandă pentru realimentare și schimbarea echipajului. Primul zbor al acestei rute a avut deja loc joia trecută. Avionul a decolat din Shanghai la ora 2 dimineața și a aterizat în Buenos Aires cu zece minute mai devreme decât ora prevăzută, la 16.45.

Durata zborului din China către Argentina este de peste 25 de ore, iar zborul de întoarcere este cu patru ore mai lung. Aceasta face ca ruta să fie cea mai lungă din punct de vedere comercial, dar nu cea mai lungă conexiune directă.

29 de ore, cel mai lung zbor cu avionul

Deschiderea acestei rute a fost marcată de festivități în Shanghai și Buenos Aires, iar în Auckland a avut loc și o ceremonie de bun venit pentru primul avion. Boeing 777-300ER este modelul ales pentru ruta aceasta, care va fi operată pe tot parcursul anului, de două ori pe săptămână. Ruta este destinată în principal diasporei est-asiatice din Argentina.

„Această nouă linie va umple golul în zborurile directe între Shanghai și orașele sud-americane. Ea deschide coridorul sudic, care leagă capetele opuse ale Pacificului și rescrie transportul aerian între cele trei continente”, a transmis China Eastern Airlines într-un comunicat.

Anterior, cel mai lung zbor comercial era operat de Singapore Airlines, pe ruta de 19 ore între New York și Singapore.

Recomandările autorului: