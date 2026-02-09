Prima pagină » Actualitate » Singurul oraș din Spania considerat a fi „cel mai fericit”. Plouă doar 29 de zile pe an, aici

Singurul oraș din Spania considerat a fi „cel mai fericit". Plouă doar 29 de zile pe an, aici

09 feb. 2026, 19:59
Singurul oraș din Spania considerat a fi „cel mai fericit”. Plouă doar 29 de zile pe an, aici
Galerie Foto 10

Te-ai întrebat vreodată care este singurul oraș din Spania considerat a fi „cel mai fericit”? Un raport arată că o anumită regiune este îndrăgită atât de localnici, cât și de turiști și, potrivit datelor, abia dacă plouă aici. Sunt precipitații 29 de zile pe an, iar clima este blândă.

Almeria din Andaluzia, Spania, este considerat „cel mai fericit oraș” din Spania, potrivit raportului Spain Happy Index, realizat de compania de tehnologie Sonneil. Aici, localnicii și turiștii se bucură de o climă blândă. Potrivit datelor, plouă doar 29 de zile pe an, iar temperatura medie anuală este situată la 17 grade Celsius.

Almeria, orașul spaniol cu mix cultural

Aici se găsesc și conexiuni excelente de transport, precum și pentru accesul facil la spitale și aeroporturi. Raportul arată că a primit scorul de 92,17 puncte. Coasta Almeriei este spectaculoasă și „fură” privirile tuturor. Turiștii ajunși aici pot vizita o multitudine de obiective socio-culturale și se pot bucura de arta culinară locală.

Conform Express.co.uk, turiști se pot plimba pe La Rambla, un bulevard care conduce spre plaje și port. Este punctul central preferat de mulți turiști, mai ales dacă doresc să ajungă la anumite obiective culturale sau pur și simplu doresc să se bucure de o cafea servită la terasă.

Turiștii sau localnicii pasionați de shopping pot accesa Paseo de Almería, o arteră comercială, cu numeroase magazine, de la buticuri independente până la branduri de lux.

Andaluzia (Spania), o regiune apreciată de mulți turiști

Turiștii pot lua și trenul pentru a vizita localitățile din apropiere ori se pot folosi de liniile de autobuz ale orașului pentru a se plimba dintr-un capăt spre altul. Vizitatorii pot face o oprire și la cartieru peșterilor, Carrio de la Chanca, care face parte din centrul istoric al Almeriei.

Sursă foto: Shutterstock; Envato

