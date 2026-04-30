Olga Borșcevschi
Premierul Ilie Bolojan spune că ani de zile bugetul de stat a fost folosit ca o puşculiţă de către administraţii neperformante, iar oamenii care în judeţele lor funcţionează ca nişte jupâni au crezut că vechile obiceiuri de a suna şi a-şi rezolva ineficienţa prin alocări de la bugetul de stat va funcţiona şi mai departe. Șeful Executivului a subliniat că acest lucru nu a mai fost posibil deoarece nu poţi reduce cheltuielile dacă nu introduci o anumită disciplină fiscală.

Premierul Bolojan a fost întrebat, joi, la Rock FM, care a fost linia roşia pe care a trecut-o din punctul de vedere al PSD.

„N-aş putea să spun că a fost un anumit moment. A fost o evoluţie în care, după ce s-a format această coaliţie şi am luat primele măsuri într-o lună-două, lucrurile au funcţionat relativ normal. Era o presiune foarte mare, dacă ne aducem aminte, în vara anului viitor să prezentăm Comisiei Europene un prim pachet de măsuri care să arate că vom corecta deficitul bugetar, pentru că altfel ne suspendau fondurile europene, ceea ce ne-ar fi creat mari complicaţii. După care, treptat, treptat, PSD, pentru că luam măsuri care nu erau populare, care invalidau teoria că dacă ne votează cineva pe noi avem un corn al abundenţei din care rezolvăm toate dorinţele cetăţenilor, a început să joace această dramoletă de opoziţia din interiorul guvernării”, a declarat premierul.

Șeful Executivului a menționat că PSD era dimineaţa la guvernare, iar la prânz social-democraţii relatau de la şedinţe lucruri care nu s-au întâmplat sau care s-au întâmplat diferit, încercând „să pozeze în cei care s-au opus, în spaţiul public”.

Bolojan: „Ani de zile, bugetul a fost folosit ca o puşculiţă de către administraţii neperformante”

El a adăugat că ani de zile bugetul de stat a fost folosit ca o puşculiţă de către administraţii neperformante.

„Am început să verificăm unde sunt problemele în guvernare, să descopăr cămările ascunse care nu sunt în regulă şi să aprind lumina. Asta a generat câteva probleme. Pe de o parte, gândiţi-vă că ani de zile bugetul de stat a fost folosit ca o puşculiţă de către administraţii neperformante şi oameni care, în judeţele lor, funcţionează ca nişte jupâni. Au crezut că vechile obiceiuri de a suna, de a-şi rezolva incompetenţa, ineficienţa prin alocări direcţionate de la bugetul de stat va funcţiona şi mai departe. N-a mai fost posibil, pentru că nu poţi să-ţi reduci cheltuielile dacă nu introduci o anumită disciplină fiscală”, a mai spus Bolojan.

Premierul acuză PSD că a dorit să-și protejeze interesele în companiile de stat

Premierul susține că un al treilea val de nemulţumire în rândul PSD a fost când a luat măsuri pentru eliminarea pierderilor din companiile de stat.

„Un al treilea val a fost atunci când, într-adevăr, am încercat să oprim prăduirea banului public, să luăm măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, pentru a elimina risipa şi pierderile din companiile de stat, pentru a permite, de exemplu, accesul producătorilor de energie în sistemul naţional, pentru că nu poţi scădea preţul la energie dacă nu ai mai multă producţie. Şi dintr-un preţ mare al energiei nu pierd toţi. Pierde agentul economic, firma românească, la competitivitate, pierde cetăţeanul. Dar cei care sunt în aceste zone au câştiguri importante. Ori, toate aceste lucruri ne-au dus în această situaţie şi practic nu mai puteam să avem nişte sigle că facem lucrurile într-un anume fel, iar în interior să avem nişte comportamente total diferite”, a subliniat premierul Bolojan.

Robert Negoiță respinge eticheta de „bolojenist”. El susține că și alți membri PSD gândesc similar „Discutăm de niște obiective și principii”

El a afirmat că au fost date legi legate de guvernanţa corporativă, de modul în care sunt selectaţi managerii, dar a menţionat că atunci câştigau cei care aveau susţineri politice.

„Gândiţi-vă că am dat legi legate de guvernanţa corporativă, modul în care sunt selectaţi managerii. Dar nu ştiu cum se face că au fost organizate concursuri cu final neaşteptat, adică au ieşit exact cei care aveau nişte susţineri politice Nici asta n-ar fi fost o problemă, dacă numirea lor la anumite conduceri de companii ar fi fost gândită ca o provocare, nu ca o recompensă pentru aceşti oameni. Dar în condiţiile în care ai un contract de mandat care nu-ţi cere să faci ceea ce este nevoie explicitPentru a îmbunătăţi lucrurile şi ai un contract în care totul este dezechilibrat, tu ai doar drepturi şi n-ai nicio obligaţie. Atunci vă daţi seama că interesul acelei persoane de a face maxim posibil scade”, a mai adăugat șeful Executivului.

Bolojan a precizat că atunci când vrei să reduci deficite degeaba îţi îmbunătăţeşti colectarea dacă banii sunt prăduiţi în interior.

„Cam asta a fost în toată această perioadă şi eu nu am mai permis aceste lucruri. De ce? Pentru că în momentul în care vrei să reduci deficitul, pentru că nu le mai putem suporta, degeaba îţi îmbunătăţeşti colectarea, degeaba faci economii, dacă în interior banii sunt prăduiţi, sunt pierduţi. Dacă tolerezi asta, pe de o parte, nu poţi să reduci deficitul, să faci bine pentru România. Pe de altă parte, dacă tolerezi în anumite locuri şi vrei să faci ordine în alte locuri, nu mai ai autoritate, pentru că asta se vede”, a mai spus premierul Bolojan.

FLASH NEWS Bolojan clarifică zvonurile despre posibile trădări în interiorul PNL la votul moțiunii: „Am încredere în colegii mei”
12:01
Bolojan clarifică zvonurile despre posibile trădări în interiorul PNL la votul moțiunii: „Am încredere în colegii mei”
VIDEO Incendiu puternic la o groapă de gunoi din Iași. Șeful Gărzii de Mediu explică intervenția și cauzele dezastrului
11:57
Incendiu puternic la o groapă de gunoi din Iași. Șeful Gărzii de Mediu explică intervenția și cauzele dezastrului
EXCLUSIV Noi detalii în cazul sinuciderii doctoriței de la INML. Fiica generalului Goleanu nu a lăsat niciun bilet de adio. Ce au descoperit însă anchetatorii în casă
11:55
Noi detalii în cazul sinuciderii doctoriței de la INML. Fiica generalului Goleanu nu a lăsat niciun bilet de adio. Ce au descoperit însă anchetatorii în casă
VIDEO Răspunsul obraznic al purtătoarei de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, la o întrebare banală a unui reporter
11:34
Răspunsul obraznic al purtătoarei de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, la o întrebare banală a unui reporter
FLASH NEWS Bolojan nu exclude suspendarea preşedintelui Nicuşor Dan: „Acţiuni de genul acesta ar fi posibile”
11:29
Bolojan nu exclude suspendarea preşedintelui Nicuşor Dan: „Acţiuni de genul acesta ar fi posibile”
ALEGERI Alegerile din România vor avea reguli noi: Se schimbă legile partidelor și se pregătește un nou Cod electoral. AEP: „Obiectivul nostru este clar”
11:27
Alegerile din România vor avea reguli noi: Se schimbă legile partidelor și se pregătește un nou Cod electoral. AEP: „Obiectivul nostru este clar”
Mediafax
Tanczos Barna, despre MERCOSUR: nu vor exista falimente imediate
Digi24
Cum se poate ajunge la alegeri anticipate, un scenariu aproape imposibil de realizat
Cancan.ro
Alina avea doar 16 ani și a murit pe loc. Ce postase adolescenta înainte de tragedia din Giurgiu
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Adevarul
Reacțiile ironice ale românilor la criza politică și moțiunea PSD-AUR: „Acest băiat cu 11 clase urmează să decidă soarta țării”
Mediafax
Cât a costat până acum conflictul militar dintre SUA și Iran?
Click
Dan Negru și părintele Vasile Ioana, moment cutremurător în Canada. Întrebarea unei doctorițe românce despre eutanasie i-a marcat pe cei doi: „M-a năucit”
Digi24
Ce va face Bolojan dacă moțiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului va trece
Cancan.ro
2 alerte de viscol năprasnic în România, emise de meteorologii Accuweather. Care sunt orașele afectate
Ce se întâmplă doctore
Vedetele care au slăbit după ce și-au făcut operație de micșorare a stomacului. Au topit rapid kilogramele în plus și arată senzațional
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
2026: Dacă mașina are „pozițiile” sau DRL aprinse, mai trebuie să pornești și faza scurtă? Diferența între cele trei tipuri de lumini
Descopera.ro
Previziunea unui mare diplomat despre România în 1952
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
Țesătura fără baterii transformă hainele într-un tensiometru în timp real
EXCLUSIV George Simion: Sunt bucuros că n-am ajuns idiotul util al PSD, dar sunt vinovatul de serviciu
11:47
George Simion: Sunt bucuros că n-am ajuns idiotul util al PSD, dar sunt vinovatul de serviciu
FLASH NEWS Trump, gata de reluarea războiului din Iran. Planurile unor lovituri rapide asupra infrastructurii energetice și controlul în Ormuz, pe masă
11:45
Trump, gata de reluarea războiului din Iran. Planurile unor lovituri rapide asupra infrastructurii energetice și controlul în Ormuz, pe masă
FLASH NEWS Marius Budăi, ultimatum la adresa lui Ilie Bolojan: „România nu are nevoie de un prim-ministru care supraviețuiește de azi pe mâine”
11:20
Marius Budăi, ultimatum la adresa lui Ilie Bolojan: „România nu are nevoie de un prim-ministru care supraviețuiește de azi pe mâine”
IMOBILIARE Unde verifici documentele tehnice ale cadastrului dacă ești plecat din localitate sau din țară
11:14
Unde verifici documentele tehnice ale cadastrului dacă ești plecat din localitate sau din țară
INEDIT Franța vrea să preia modelul Canadei. Implementarea unui program de identificare a ingerințelor străine în procesul electoral, ce presupune acesta
11:13
Franța vrea să preia modelul Canadei. Implementarea unui program de identificare a ingerințelor străine în procesul electoral, ce presupune acesta
MARIUS TUCĂ SHOW Călin Popescu Tăriceanu: „Măsurile Guvernului Bolojan au creat o nemulțumire profundă și largă în țară”
11:00
Călin Popescu Tăriceanu: „Măsurile Guvernului Bolojan au creat o nemulțumire profundă și largă în țară”

