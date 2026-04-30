Premierul Ilie Bolojan spune că ani de zile bugetul de stat a fost folosit ca o puşculiţă de către administraţii neperformante, iar oamenii care în judeţele lor funcţionează ca nişte jupâni au crezut că vechile obiceiuri de a suna şi a-şi rezolva ineficienţa prin alocări de la bugetul de stat va funcţiona şi mai departe. Șeful Executivului a subliniat că acest lucru nu a mai fost posibil deoarece nu poţi reduce cheltuielile dacă nu introduci o anumită disciplină fiscală.

Premierul Bolojan a fost întrebat, joi, la Rock FM, care a fost linia roşia pe care a trecut-o din punctul de vedere al PSD.

„N-aş putea să spun că a fost un anumit moment. A fost o evoluţie în care, după ce s-a format această coaliţie şi am luat primele măsuri într-o lună-două, lucrurile au funcţionat relativ normal. Era o presiune foarte mare, dacă ne aducem aminte, în vara anului viitor să prezentăm Comisiei Europene un prim pachet de măsuri care să arate că vom corecta deficitul bugetar, pentru că altfel ne suspendau fondurile europene, ceea ce ne-ar fi creat mari complicaţii. După care, treptat, treptat, PSD, pentru că luam măsuri care nu erau populare, care invalidau teoria că dacă ne votează cineva pe noi avem un corn al abundenţei din care rezolvăm toate dorinţele cetăţenilor, a început să joace această dramoletă de opoziţia din interiorul guvernării”, a declarat premierul.

Șeful Executivului a menționat că PSD era dimineaţa la guvernare, iar la prânz social-democraţii relatau de la şedinţe lucruri care nu s-au întâmplat sau care s-au întâmplat diferit, încercând „să pozeze în cei care s-au opus, în spaţiul public”.

Bolojan: „Ani de zile, bugetul a fost folosit ca o puşculiţă de către administraţii neperformante”

El a adăugat că ani de zile bugetul de stat a fost folosit ca o puşculiţă de către administraţii neperformante.

„Am început să verificăm unde sunt problemele în guvernare, să descopăr cămările ascunse care nu sunt în regulă şi să aprind lumina. Asta a generat câteva probleme. Pe de o parte, gândiţi-vă că ani de zile bugetul de stat a fost folosit ca o puşculiţă de către administraţii neperformante şi oameni care, în judeţele lor, funcţionează ca nişte jupâni. Au crezut că vechile obiceiuri de a suna, de a-şi rezolva incompetenţa, ineficienţa prin alocări direcţionate de la bugetul de stat va funcţiona şi mai departe. N-a mai fost posibil, pentru că nu poţi să-ţi reduci cheltuielile dacă nu introduci o anumită disciplină fiscală”, a mai spus Bolojan.

Premierul acuză PSD că a dorit să-și protejeze interesele în companiile de stat

Premierul susține că un al treilea val de nemulţumire în rândul PSD a fost când a luat măsuri pentru eliminarea pierderilor din companiile de stat.

„Un al treilea val a fost atunci când, într-adevăr, am încercat să oprim prăduirea banului public, să luăm măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, pentru a elimina risipa şi pierderile din companiile de stat, pentru a permite, de exemplu, accesul producătorilor de energie în sistemul naţional, pentru că nu poţi scădea preţul la energie dacă nu ai mai multă producţie. Şi dintr-un preţ mare al energiei nu pierd toţi. Pierde agentul economic, firma românească, la competitivitate, pierde cetăţeanul. Dar cei care sunt în aceste zone au câştiguri importante. Ori, toate aceste lucruri ne-au dus în această situaţie şi practic nu mai puteam să avem nişte sigle că facem lucrurile într-un anume fel, iar în interior să avem nişte comportamente total diferite”, a subliniat premierul Bolojan.

El a afirmat că au fost date legi legate de guvernanţa corporativă, de modul în care sunt selectaţi managerii, dar a menţionat că atunci câştigau cei care aveau susţineri politice.

„Gândiţi-vă că am dat legi legate de guvernanţa corporativă, modul în care sunt selectaţi managerii. Dar nu ştiu cum se face că au fost organizate concursuri cu final neaşteptat, adică au ieşit exact cei care aveau nişte susţineri politice Nici asta n-ar fi fost o problemă, dacă numirea lor la anumite conduceri de companii ar fi fost gândită ca o provocare, nu ca o recompensă pentru aceşti oameni. Dar în condiţiile în care ai un contract de mandat care nu-ţi cere să faci ceea ce este nevoie explicitPentru a îmbunătăţi lucrurile şi ai un contract în care totul este dezechilibrat, tu ai doar drepturi şi n-ai nicio obligaţie. Atunci vă daţi seama că interesul acelei persoane de a face maxim posibil scade”, a mai adăugat șeful Executivului.

Bolojan a precizat că atunci când vrei să reduci deficite degeaba îţi îmbunătăţeşti colectarea dacă banii sunt prăduiţi în interior.

„Cam asta a fost în toată această perioadă şi eu nu am mai permis aceste lucruri. De ce? Pentru că în momentul în care vrei să reduci deficitul, pentru că nu le mai putem suporta, degeaba îţi îmbunătăţeşti colectarea, degeaba faci economii, dacă în interior banii sunt prăduiţi, sunt pierduţi. Dacă tolerezi asta, pe de o parte, nu poţi să reduci deficitul, să faci bine pentru România. Pe de altă parte, dacă tolerezi în anumite locuri şi vrei să faci ordine în alte locuri, nu mai ai autoritate, pentru că asta se vede”, a mai spus premierul Bolojan.

