Anxietate cauzată de Inteligența Artificială? Axios.com: TOPUL țărilor în care noile tehnologii generează temeri profunde

16 oct. 2025, 06:30, Știri externe
Implementarea sistemelor bazate pe inteligență artificială generează mai multe temeri decât entuziasm în rândul oamenilor, iar cetățenii Statelor Unite sunt cei mai îngrijorați de efectele noilor tehnologii, comentează site-ul Axios.com.

Conform unui sondaj efectuat de Institutul Pew în 25 de țări, 50% dintre cetățenii americani sunt preocupați de noile tehnologii bazate pe softuri de inteligență artificială. Doar 10% dintre americani sunt entuziasmați de implementarea noilor sisteme. Îngrijorarea este aproape la fel de mare în Italia și Australia. În Franța, anxietatea asociată inteligenței artificiale este la nivelul de 35%, în Ungaria la 33%, iar în Germania la 29%. Cele mai mici preocupări sunt în Coreea de Sud, India, Israel, Nigeria, Turcia și Japonia.

Îngrijorările publicului ar putea amâna implementarea noilor tehnologii

”Preocupările publicului despre sistemele de inteligență artificială ar putea influența rapiditatea implementării noilor tehnologii și ar putea afecta piața muncii, dacă angajații nu vor fi confortabili cu schimbările. În plus, conform studiului, deși principalii concurenți în cursa pentru dezvoltarea sistemelor de inteligență artificială sunt Statele Unite și China, mulți oameni nu au încredere în niciuna dintre aceste țări pentru reglementarea noilor tehnologii”, comentează site-ul Axios.com, într-un articol intitulat ”Americanii sunt pe primul loc în lume în materie de anxietate cauzată de inteligența artificială”.

Peste 55% dintre persoanele intervievate afirmă că ar avea o anumită doză de încredere în propria țară sau în Uniunea Europeană în privința reglementării sistemelor de inteligență artificială.

În același timp, există și o situație paradoxală: chiar dacă americanii sunt nervoși din cauza viitorului bazat pe inteligență artificială, Administrația de la Washington și companiile din Silicon Valley obțin cele mai mari profituri de pe urma noilor sisteme.

