Prima pagină » Actualitate » Care sunt lunile „perfecte” pentru căsătorie și când este interzis la nunți, în 2026

Care sunt lunile „perfecte” pentru căsătorie și când este interzis la nunți, în 2026

29 dec. 2025, 19:25, Actualitate
Care sunt lunile „perfecte” pentru căsătorie și când este interzis la nunți, în 2026
Sursa foto - caracter ilustrativ: Envato

Rânduiala Bisericii Ortodoxe Române (BOR) prevede perioade în care nu se oficiază cununii religioase, în special în timpul posturilor mari și al marilor sărbători.

Cununia civilă poate fi programată, de regulă, pe tot parcursul anului, în funcție de programul primăriei, dar pentru cununia religioasă există restricții clare, potrivit  Mediafax.

Când nu se fac nunți, în 2026

Conform rânduielilor bisericești pentru anul 2026, nu se oficiază cununii religioase în următoarele intervale:

1) Perioade fixe (intervale clare în 2026)

  • Săptămâna lăsatului sec de carne: 15 februarie – 21 februarie 2026;
  • Postul Sfintelor Paști (Postul Mare): 22 februarie – 12 aprilie 2026;
  • Săptămâna Luminată: 13 aprilie – 19 aprilie 2026;
  • Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel: 8 iunie – 28 iunie 2026;
  • Postul Adormirii Maicii Domnului: 1 august – 15 august 2026;
  • Postul Nașterii Domnului: 14 noiembrie – 24 decembrie 2026;
  • De la Crăciun până la Bobotează: 25 decembrie 2026 – 6 ianuarie 2027.

2) Zile în care, de regulă, nu se fac nunți (chiar și în afara intervalelor de mai sus)

  • În toate zilele de post de peste an (inclusiv miercurea și vinerea, cu excepțiile cu „dezlegare”, unde e cazul);
  • În zilele Praznicelor Împărătești și în ajunul acestora (sărbători mari).

Exemple de zile de post punctuale menționate pentru 2026: 5 ianuarie (Ajunul Bobotezei), 29 august, 14 septembrie.

Atenție! Pot exista particularități locale (parohie/eparhie). Cel mai sigur: confirmă data cu preotul/parohia înainte să semnezi cu locația.

Când se pot face nunți, în 2026

Dacă mergem strict pe intervalele de mai sus, cele mai „curate” perioade (în care, în general, se pot programa nunți) sunt:

După Săptămâna Luminată până la Postul Sfinților Apostoli

20 aprilie – 7 iunie 2026 (cu atenție la sărbători mari și la zilele de post din săptămână).

Vara, după postul Sfinților Apostoli și înainte de postul Adormirii

29 iunie – 31 iulie 2026 (din nou: verifică miercurile/vinerile și sărbătorile).

Toamna (cea mai populară pentru multe cupluri)

16 august – 13 noiembrie 2026 (o perioadă lungă și foarte căutată).

Sursa foto – caracter ilustrativ: Profimedia

Cum să alegi data „perfectă” pentru nuntă, în 2026

Rezervă din timp: weekendurile bune (mai ales în septembrie–octombrie) se ocupă primele.

Verifică și calendarul legal pentru confortul invitaților (transport, concedii). De exemplu, în 2026 sunt zile libere precum 1 mai (vineri) sau 1 iunie (luni) care pot ajuta la logistică.

Gândește în pereche: biserică + local + cazare (uneori găsești biserica liberă, dar nu și locația, sau invers).

Poți face o petrecere oricând, dar cununia religioasă (slujba) nu se face în perioadele de post și în celelalte intervale menționate.

De obicei, sâmbăta e ziua clasică pentru nuntă, însă nu este „automat ok” dacă pică în post, în sărbători mari/ajun sau într-o zi de post.

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Care sunt cuplurile care făceau „valuri” în anii 2000. TOP 10 povești uitate
19:37
Care sunt cuplurile care făceau „valuri” în anii 2000. TOP 10 povești uitate
TIMP LIBER Zile libere legale 2026. Când au românii zile libere și cum își pot planifica mini-vacanțele
19:33
Zile libere legale 2026. Când au românii zile libere și cum își pot planifica mini-vacanțele
SPORT Anthony Joshua, implicat într-un accident mortal în Nigeria
16:56
Anthony Joshua, implicat într-un accident mortal în Nigeria
EXCLUSIV „Trompetistul” lui Clotilde Armand a fost numit consilier la Achizițiile Publice, unde Ilie Bolojan a instalat-o recent pe Raluca Rogoz, la presiunea șefului USR, Dominic Fritz. Cine este Ionel Stoica și ce hram poartă actuala șefă ANAP
15:49
„Trompetistul” lui Clotilde Armand a fost numit consilier la Achizițiile Publice, unde Ilie Bolojan a instalat-o recent pe Raluca Rogoz, la presiunea șefului USR, Dominic Fritz. Cine este Ionel Stoica și ce hram poartă actuala șefă ANAP
SĂNĂTATE Oamenii se lasă de băut. Conform cercetătorilor, GENERAȚIA Z este vinovată de scăderea consumului de alcool pe Pământ
15:38
Oamenii se lasă de băut. Conform cercetătorilor, GENERAȚIA Z este vinovată de scăderea consumului de alcool pe Pământ
ACTUALITATE Britanicii se pregătesc pentru ce e mai rău. Scenarii catastrofale în cazul încălzirii globale. Cât teritoriu ar putea pierde Imperiul
15:28
Britanicii se pregătesc pentru ce e mai rău. Scenarii catastrofale în cazul încălzirii globale. Cât teritoriu ar putea pierde Imperiul
Mediafax
O țară în care lucrează sute de mii de români discută creșterea vârstei de pensionare
Digi24
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de către dictatorul de la Kremlin
Cancan.ro
Vlăduța Lupău a primit o nouă LOVITURĂ, după ce s-a aflat că numele ei apare într-un dosar penal internațional. Unde a fost de urgență luni, 29 decembrie
Prosport.ro
FOTO. Cuplul anului. Vestea a venit chiar de Crăciun
Adevarul
Raport cutremurător: zeci de soldați moldoveni bătuți crunt în cazarme, unii au ajuns la spital cu traumatisme grave și fracturi severe
Mediafax
Meteorologii ANM fac anunțul cu privire la primele zile din 2026. Temperaturi neobișnuite la început de an
Click
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Digi24
Mimica lui Zelenski când Trump a spus că Putin vrea să ajute Ucraina să reușească
Cancan.ro
Cum își apără Cătălin Măruță familia, după ce a fost aspru criticată pentru vizita la Ioan Andone. Detaliul care i-a scos pe fani din sărite de Crăciun
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Un tunner german a desenat viitoarea Dacia. Randările cu C-Neo care aprind discuțiile
Descopera.ro
Este bine sau rău ca elevii să aibă teme de vacanță?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Nevastă-mea s-a tâmpit… Ștrulă: – De ce?
Descopera.ro
Jocuri financiare: Cum a vrut Rusia să împiedice apropierea Bulgariei de Austro-Ungaria
LIVE UPDATE Netanyahu, tur de forță în America. Ce vrea de la Trump? NYTimes: „Este premier de atât de mult timp încât toată lumea știe cum guvernează”
19:46
Netanyahu, tur de forță în America. Ce vrea de la Trump? NYTimes: „Este premier de atât de mult timp încât toată lumea știe cum guvernează”
VIDEO Ion Cristoiu salută revenirea lui Marcel Ciolacu: „A reușit o performanță. Să o ia de la capăt”
19:34
Ion Cristoiu salută revenirea lui Marcel Ciolacu: „A reușit o performanță. Să o ia de la capăt”
FLASH NEWS În Teheran, pentru a doua zi consecutiv, mii de oameni ies în stradă la proteste
18:45
În Teheran, pentru a doua zi consecutiv, mii de oameni ies în stradă la proteste
VIDEO Ion Cristoiu îi face bilanțul lui Nicușor Dan: „Nu a câștigat funcția, n-a câștigat nimic. A fost pus și se vede”
18:32
Ion Cristoiu îi face bilanțul lui Nicușor Dan: „Nu a câștigat funcția, n-a câștigat nimic. A fost pus și se vede”
ULTIMA ORĂ 🚨 După negocierile de pace, Rusia spune că Zelenski a vrut să-l omoare pe Putin. Kievul neagă, Trump ar fi reacționat
17:51
🚨 După negocierile de pace, Rusia spune că Zelenski a vrut să-l omoare pe Putin. Kievul neagă, Trump ar fi reacționat
FLASH NEWS Supărată că reforma lui Bolojan s-a blocat în haosul din CCR, Raluca Turcan are idei exotice de schimbare a legii: judecătorii să treacă sub Parlament
17:50
Supărată că reforma lui Bolojan s-a blocat în haosul din CCR, Raluca Turcan are idei exotice de schimbare a legii: judecătorii să treacă sub Parlament

Cele mai noi