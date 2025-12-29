Care sunt lunile „perfecte” pentru căsătorie și când este interzis la nunți, în 2026

Rânduiala Bisericii Ortodoxe Române (BOR) prevede perioade în care nu se oficiază cununii religioase, în special în timpul posturilor mari și al marilor sărbători.

Cununia civilă poate fi programată, de regulă, pe tot parcursul anului, în funcție de programul primăriei, dar pentru cununia religioasă există restricții clare, potrivit Mediafax.

Când nu se fac nunți, în 2026

Conform rânduielilor bisericești pentru anul 2026, nu se oficiază cununii religioase în următoarele intervale:

1) Perioade fixe (intervale clare în 2026)

Săptămâna lăsatului sec de carne: 15 februarie – 21 februarie 2026;

Postul Sfintelor Paști (Postul Mare): 22 februarie – 12 aprilie 2026;

Săptămâna Luminată: 13 aprilie – 19 aprilie 2026;

Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel: 8 iunie – 28 iunie 2026;

Postul Adormirii Maicii Domnului: 1 august – 15 august 2026;

Postul Nașterii Domnului: 14 noiembrie – 24 decembrie 2026;

De la Crăciun până la Bobotează: 25 decembrie 2026 – 6 ianuarie 2027.

2) Zile în care, de regulă, nu se fac nunți (chiar și în afara intervalelor de mai sus)

În toate zilele de post de peste an (inclusiv miercurea și vinerea, cu excepțiile cu „dezlegare”, unde e cazul);

În zilele Praznicelor Împărătești și în ajunul acestora (sărbători mari).

Exemple de zile de post punctuale menționate pentru 2026: 5 ianuarie (Ajunul Bobotezei), 29 august, 14 septembrie.

Atenție! Pot exista particularități locale (parohie/eparhie). Cel mai sigur: confirmă data cu preotul/parohia înainte să semnezi cu locația.

Când se pot face nunți, în 2026

Dacă mergem strict pe intervalele de mai sus, cele mai „curate” perioade (în care, în general, se pot programa nunți) sunt:

După Săptămâna Luminată până la Postul Sfinților Apostoli

20 aprilie – 7 iunie 2026 (cu atenție la sărbători mari și la zilele de post din săptămână).

Vara, după postul Sfinților Apostoli și înainte de postul Adormirii

29 iunie – 31 iulie 2026 (din nou: verifică miercurile/vinerile și sărbătorile).

Toamna (cea mai populară pentru multe cupluri)

16 august – 13 noiembrie 2026 (o perioadă lungă și foarte căutată).

Cum să alegi data „perfectă” pentru nuntă, în 2026

Rezervă din timp: weekendurile bune (mai ales în septembrie–octombrie) se ocupă primele.

Verifică și calendarul legal pentru confortul invitaților (transport, concedii). De exemplu, în 2026 sunt zile libere precum 1 mai (vineri) sau 1 iunie (luni) care pot ajuta la logistică.

Gândește în pereche: biserică + local + cazare (uneori găsești biserica liberă, dar nu și locația, sau invers).

Poți face o petrecere oricând, dar cununia religioasă (slujba) nu se face în perioadele de post și în celelalte intervale menționate.

De obicei, sâmbăta e ziua clasică pentru nuntă, însă nu este „automat ok” dacă pică în post, în sărbători mari/ajun sau într-o zi de post.