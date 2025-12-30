Preparatul delicios care vă menține silueta de Sărbători. Care este secretul dezvăluit de Mihaela Bilic

Cel mai gustos, dar și cel mai slab caloric preparat, nu numai de Sărbători, este friptura. Preparată la cuptor sau la grătar, de porc sau de curcan, consumată caldă sau rece, simplă sau cu garnitură, cu salată sau cu murături, friptura vă scoate din impas. Carnea friptă ține de foame, este un aliment antianemic și ajută la slăbit, comprimă pentru Doctor de bine, Mihaela Bilic, la ProTV.

Nu toate bucățile de carne sunt la fel, cu cât friptura e mai grasă și mai împănată, cu atât are mai multe calorii. Și conținutul de fier e variabil, carnea mai închisă la culoare e mai bogată în fier: pulpele de pui și de curcan au de 4 ori mai mult fier decât pieptul!

Frăgezimea și gustul fripturii sunt influențate de gătit, dar și de gradul de împănare – grăsimea dă gust și savoare. Evitați să țineți carnea pe foc până e bine făcută, la căldură proteinele se coagulează și se întăresc, iar friptura va fi greu de digerat. Conținutul de fier nu se modifică prin gătit, e același indiferent dacă friptura e în sânge sau bine făcută. Cât despre grăsime, cea mai mare parte se topește la încălzire și se scurge în tavă.

Ce trebuie știut

Că nu e nevoie să mai adăugăm ulei în cratiță – cât ar fi de slabă, orice bucată de carne are un strop de grăsime, iar prin căldură acesta se va topi. Deci nu încărcați inutil preparatul cu calorii, o lingură de ulei aduce 100 cal. Iar dacă vreți să nu fie greu de digerat, evitați prăjirea excesivă, cu formarea unei cruste indigeste, folosiți o prăjire tip înnăbușire, cu cratița acoperită cu capac.

e reținut: carnea gătită sau afumată are mai puțină grăsime decât carnea proaspătă. Chiar dacă o prăjim în ulei, carnea nu absoarbe grăsime, uleiul nu se poate infiltra printre fibrele cărnii. În funcție de gradul de împănare, caloriile din carne variază între 130 cal/100 g pentru pieptul de curcan și mușchiulețul de porc, până la 250–300 cal pentru ceafă și costiță. La pui și curcan pielea conține multă grăsime, în schimb șoriciul de porc are mult colagen.

Cu ce se combină carnea și care e porția corectă

În carne avem 20–25% proteine, 5–20% grăsime și nici un strop de fibre sau carbohidrați. Dacă vrem un meniu echilibrat, carnea se asociază cu o garnitură de tipul cartofi, orez, pâine sau mămăligă, alături de salată, legume sau o porție de murături. Farfuria ideală înseamnă jumătate legume, un sfert carne și un sfert făinoase. Dacă țineți la siluetă, în farfurie rămân doar carnea cu legume, făinoasele dispar.

Proteine cu legume este rețeta perfectă când vrem să mâncăm pe săturate și să nu ne îngrășăm. Această asociere e valabilă și pentru masa de seară, chiar dacă a trecut de ora 6, proteinele din carne nu pot fi transformate în grăsime de depozit. Mergeți în multe vizite și sunteți obligați să mâncați mai mult decât de obicei? Friptura cu salată este soluția ideală! Și tot cu aceeași rețetă scăpați rapid de kilogramele în plus… dar nu acum, după sărbători, ne sfătuiește Mihaela Bilic.

