Casiera demisă după 20 de ani de muncă. Pe ce motiv a fost dată afară
Conform instanței din Modena, comportamentul constatat și nu valoarea bunurilor este cel care duce la întreruperea colaborării.

Concediată pentru o strecurătoare și o oală, judecătorul a dat câștig de cauză companiei și angajatei . Timp de peste 20 de ani, ea a lucrat ca și casieriță la un supermarket dintr-un centru comercial din Modena, dar în 2024, în urma inițierii procedurilor disciplinare, și-a pierdut locul de muncă. Femeia a hotărât apoi să conteste decizia companiei în instanță, însă în ultimele zile, judecătorul de muncă, Vincenzo Conte, i-a respins apelul, obligând-o totodată la plata a 1.500 de euro pentru cheltuieli de judecată, relatează Corriere della Sera.

Compania a acuzat-o pe reclamantă de neînregistrarea a două produse la casă, o strecurătoare și un wok, în valoare totală de 30,52 EUR. Angajata a fost acuzată că „a efectuat aceeași acțiune de două ori la rând, aducând articolele spre ea, adică spre corpul ei, pentru a împiedica citirea codului de bare de către scanerul optic al casei de marcat”. Acuzația provine din nescanarea celor două produse folosind cele două scanere optice de la casă (unul fix și celălalt manual), o conduită care, potrivit angajatorului, a fost comisă cu bună știință și cu rea intenție , deoarece angajata „și-a continuat acțiunea în ciuda faptului că nu a auzit niciun fel de semnal acustic și nici nu a văzut adăugarea articolelor la lista de cumpărături apărând pe monitorul ei”.

Înregistrarea video o arată pe reclamantă ridicând scurgătorul de oale și tacâmuri de pe banda transportoare și trăgându-le spre ea, scoțându-le din cititorul optic integrat în tejgheaua casei de marcat. Abia la sfârșitul procesului de casă, potrivit Tribunalului Modena, odată ce bonul fusese sigilat, agentul de pază a intervenit și a descoperit că cele două articole nu fuseseră înregistrate.

Ce decizie au luat judecătorii din Moderna

Hotărârea judecătorilor din Moderna precizează: „Videoclipul arată clar că nu a fost vorba de un caz de neatenție momentană, deoarece lucrătoarea a mutat în mod clar cele două produse de pe banda transportoare și le-a adus, în mod inutil, aproape de corpul său, ridicându-le deasupra suprafeței casei de marcat.

Toate celelalte operațiuni de la casă au fost apoi efectuate corect, iar mărfurile rămase au fost mutate de-a lungul benzii transportoare către cititorul optic situat la postul de lucru al casierului. Comportamentul general al doamnei nu este justificat de forță majoră sau de afectarea facultăților mentale și vizuale și duce la concluzia că lucrătoarea a comis intenție răuvoitoare ”

