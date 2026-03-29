Ce salarii primesc, în 2026, casierii din benzinăriile OMV/Petrom, Rompetrol, MOL, Lukoil și SOCAR

În plină criză a carburanților, mulți români se întreabă cât câștigă, de fapt, cei care lucrează zi de zi în benzinării. Am făcut calculul și vă putem spune că, de la salariul minim la bonusuri și sporuri consistente, veniturile casierilor din marile stații de carburant au crescut în ultimii ani.

Salariile acestor angajați diferă acum, în 2026, în funcție de mai mulți factori. Trebuie avută în vedere atât experiența, cât și orașul în care lucrează un angajat, plus sporurile acordate pentru ture de noapte sau weekend.

Diferențe de salarii între marile companii

Cu toate că multe dintre aceste joburi pornesc de la salariul minim pe economie, salariile nete sunt semnificativ mai mari datorită beneficiilor și a bonusurilor.

Începând cu 2026, salariul minim brut în România a fost ajustat la 4.050 de lei, ceea ce înseamnă un venit net de aproximativ 2.500 – 2.600 de lei. La această sumă se adaugă tichetele de masă, care pot ajunge la 600-800 de lei lunar, precum și sporurile și bonusurile de performanță.

Am analizat pentru dvs. principalele lanțuri de benzinării și vă putem spune cât primesc, în 2026, casierii de la OMV/Petrom, Rompetrol, MOL, Lukoil și SOCAR.

La OMV Petrom, veniturile lunare nete sunt cuprinse, în medie, între 4.300 și 4.700 de lei. Compania austriacă este cunoscută pentru pachetele consistente de beneficii oferite angajaților, inclusiv bonusuri de performanță;

În cazul Rompetrol, salariile sunt și mai mari și pot urca până la 5.000 de lei. Aceste lefuri sunt găsite în marile orașe, unde cererea de personal este mai mare și bonusurile sunt mai consistente;

La MOL, veniturile variază între 4.100 și 4.500 de lei. Aici se pune accent pe bonusurile din vânzări gastro – produse alimentare și cafea;

Pentru angajații Lukoil, de regulă, salariile sunt cuprinse între 3.800 și 4.200 de lei, apropiate de nivelul minim. Și aici se completează cu sporuri pentru ture;

La SOCAR, veniturile se situează între 3.900 și 4.300 de lei, cu variații în funcție de tipul stației (proprie sau în franciză) și de volumul de muncă.

Diferențele de salarii apar în principal din sporurile pentru ture de noapte și weekend și bonusurile de performanță (vânzări, targeturi etc). De asemenea, mai contează și locația stației (mari orașe vs. mici orașe), dar și experiența angajatului. Nu puține sunt cazurile când angajații din stațiile amplasate în marile orașe ajung să câștige chiar mai mult decât media pieței.

Un job „new entry”, dar cu venituri peste medie

Deși poziția de casier într-o benzinărie este considerată un job „new entry” pe piața muncii, pachetele salariale din 2026 arată că veniturile nu sunt chiar de neglijat. În unele cazuri, ele chiar pot depăși semnificativ salariul minim, mai ales atunci când sunt incluse toate beneficiile.

Dacă ținem cont de contextul economic actual, în care costurile de trai continuă să crească de la o zi la aceste, aceste diferențe contează foarte mult pentru cei care caută locuri de muncă stabile. Deși nu sunt cerințe ridicate de calificare, în acest sector există posibilitatea de a obține venituri suplimentare prin performanță și disponibilitate munca în ture.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

