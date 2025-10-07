Câștigătorului NOBEL pentru medicină nu-i pasă de premiu. A plecat departe de civilizație și e de necontactat

Câștigătorul de anul acesta al Premiului pentru Fiziologie sau Medicină este Fred Ramsdell, însă Comitetul nu l-a putut contacta, deoarece acesta „trăiește o viață mai bună, departe de civilizație”.

Comitetul de decernarea a Premiului Nobel pentru Fiziologie sau Medicină nu l-a putut contacta pe câștigătorul de anul acesta, Fred Ramsdell.

Co-fondatorul laboratorului Sonoma Biotherapeutics, unde lucrează Ramsdell, a declarat pentru AFP că omul de știință „trăiește o viață mai bună, departe de civilizație”.

Acest aspect a fost confirmat și de un prieten al omului de știință, Jeffrey Bluestone.

Academia suedeză a anunțat câștigătorii Premiului Nobel pentru Fiziologie sau Medicină pe 6 octombrie.

Aceștia au fost Mary Brankov, Fred Ramsdell și Shimon Sakaguchi. Ei au primit un premiu „pentru cercetările lor privind toleranța imunologică periferică”.

Comitetul nu a reușit, însă, să-l contacteze pe Ramsdell și să-i spună vestea, deoarece călătorește prin Idaho și aderă la o „detoxifiere digitală”.

„Am încercat să-l contactez și eu. Cred că se plimbă prin zona rurală din Idaho”, a spus Bluestone.

Foto: Profimedia/ captură X