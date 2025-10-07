TRUMP ar trebui să fie laureat al Premiului Nobel pentru Pace, dacă reușește să oprească amenințarea chineză, a declarat președintele Taiwanului

Președintele SUA, Donald Trump, ar trebui să primească Premiul Nobel pentru Pace dacă va reuși să convingă China să renunțe la utilizarea forței împotriva Taiwanului, a declarat liderul taiwanez, Lai Ching-Te.

Statele Unite sunt cel mai important susținător al Taiwanului, în pofida unor legături formale, dar, de la preluarea mandatului său, Trump nu a anunțat nicio vânzare de arme către insulă.

Trump ar putea discuta cu Xi Jinping la o întâlnire a liderilor din Asia-Pacific, care va avea loc în Coreea de Sud la sfârșitul lunii.

„Sperăm să primim în continuare sprijinul președintelui Trump. Dacă președintele Trump îl va convinge pe Xi Jinping să abandoneze definitiv orice agresiune militară împotriva Taiwanului, președintele Trump, ar fi fără îndoială, laureat al Premiului Nobel pentru Pace”, a declarat Lai.

Trump a declarat că merită distincția acordată celor patru dintre predecesorii săi de la Casa Albă. Premiul Nobel pentru Pace va fi anunțat vineri, în Norvegia.

Lai Ching-Te îl avertizează pe Trump cu privire la demersurile Chinei

„L-aș sfătui să acorde o deosebită atenție faptului că Xi Jinping nu numai că desfășoară exerciții militare la scară tot mai mare în Strâmtoarea Taiwan, dar își extinde și forțele militare în Marea Chinei de Est și Marea Chinei de Sud”, a subliniat Lai, citat de CNA.

Activitățile militare ale Chine, care se extind tot mai departe de propriile țărmuri, reprezintă o adevărată provocare pentru Taiwan.

China nu a răspuns solicitării de a comenta declarațiile lui Lai Ching-Te.

„Provocarea se extinde dincolo de simpla anexare a Taiwanului. Odată ce Taiwanul va fi anexat, China va câștiga o putere mai mare pentru a concura cu Statele Unite pe scena internațională, subminând ordine internațională bazată pe reguli”, a explicat președintele Taiwanului.

Foto: Profimedia

