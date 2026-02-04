Cât costă 1 kilogram de ficat de pui adus din Brazilia. Bucureștenii au crezut că este prețul greșit

Acordul Mercosur, pe care România l-a semnat recent, deschide piața internă pentru produse agroalimentare importante din America de Sud. În București se găsește și ficat de pui adus din Brazilia, dar clienții au crezut că este scris greșit prețul, când au găsit marfa în magazine, scrie CANCAN.RO.

Românii vor carne „ca la mama acasă”, însă de multe ori costul îi determină să se reorienteze spre alte produse.

Citește aici prețul unui kg de ficat de pui importat din Brazilia.