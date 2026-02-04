Prima pagină » Actualitate » Cărțile de identitate electronice dau bătăi de cap STB. Cum scapă de amenzi călătorii fără bilet

Cărțile de identitate electronice dau bătăi de cap STB. Cum scapă de amenzi călătorii fără bilet

04 feb. 2026, 11:39, Actualitate
Cărțile de identitate electronice dau bătăi de cap STB. Cum scapă de amenzi călătorii fără bilet
Cărțile de identitate electronice dau bătăi de cap STB / Sursa FOTO: Mediafax

Noile cărți de identitate electronice au creat o problemă neașteptată în transportul public din București, scrie Mediafax. Sistemele de control ale STB nu sunt adaptate pentru aceste documente, iar lipsa cititoarelor pentru cip face imposibilă, în anumite cazuri, sancționarea călătorilor prinși fără bilet.

În momentul în care un pasager fără titlu de călătorie refuză suprataxa și solicită întocmirea procesului-verbal, controlorii se lovesc de o limitare tehnică: noile buletine nu au trecută adresa de domiciliu, informație necesară pentru completarea amenzii.

Fără acces la datele din cip, sancțiunea nu poate fi aplicată.

Câți bucureșteni au buletine electronice

Potrivit datelor de la Evidența Populației, peste 125.000 de bucureșteni dețin deja cărți de identitate electronice. În lipsa infrastructurii necesare, aceștia nu pot fi amendați dacă sunt prinși circulând fără bilet sau abonament.

Reprezentanții STB recunosc dificultățile și susțin că situația este temporară.

Compania anunță, potrivit sursei citate, că, în perioada următoare, controlorii vor fi dotați cu echipamente care să permită citirea noilor documente de identitate, astfel încât procedurile de sancționare să poată fi reluate în mod normal.

Extinderea funcțiilor cărții de identitate electronice face parte din procesul mai larg de digitalizare a administrației publice. Până acum, aproximativ 1,2 milioane de români au primit acest tip de document, care include și semnătură electronică, fără taxă de eliberare.

Vicepremierul Oana Gheorghiu, care are în atribuții și accelerarea digitalizării în instituțiile publice, a recunoscut că utilizarea cărții electronice întâmpină încă dificultăți în unele instituții, din cauza lipsei cititoarelor de card sau a instruirii insuficiente a personalului.

„Cartea de identitate va fi folosită în toate instituțiile publice pentru că statul nu se poate sabota pe el însuși și asta vom face”, insistă Gheorghiu, adăugând că problemele legate de echipamente și bugete locale vor fi rezolvate.

Un element esențial pentru funcționarea acestor servicii digitale este cloud-ul guvernamental, proiect aflat aproape de finalizare. Potrivit vicepremierului, infrastructura va deveni operațională în cursul verii: „Trebuia să se încheie, este aproape finalizat. Am discutat și cu STS și cu ADR, în vara aceasta va fi funcțional”.

Cloud-ul guvernamental este gândit să susțină schimbul de date între instituții și să permită folosirea efectivă a noilor instrumente digitale, inclusiv a portofelului electronic asociat cărții de identitate.

Investiție de 130 de milioane de euro

Fondurile din Planul Național de Redresare și Reziliență permit eliberarea a cel puțin trei milioane de cărți de identitate electronice, investiția fiind estimată la aproape 130 de milioane de euro.

Guvernul intenționează ca, odată cu operaționalizarea cloud-ului și a portofelului electronic, noul document de identitate să devină instrumentul principal de acces la servicii publice digitale.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ce trebuie să știi înainte de a achita taxa pentru buletin. Unde se poate plăti aceasta

Cât costă să-ți schimbi buletinul în 2026. Ce se întâmplă după 30 iunie

BULETINUL clasic, doar pentru câțiva români. MAI a explicat în ce situații se mai poate elibera vechea carte de identitate

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Nicusor Dan, eşec pe bandă la CCR. De data aceasta, Curtea i-a respins sesizările pe extinderea sancţiunilor pentru falşii preoţi, rabini şi imami
12:21
Nicusor Dan, eşec pe bandă la CCR. De data aceasta, Curtea i-a respins sesizările pe extinderea sancţiunilor pentru falşii preoţi, rabini şi imami
FLASH NEWS Nota ironică prin care se raportează Congresul American la cei care au verificat informaţiile de pe platformele sociale în timpul alegerilor din România şi din alte ţări UE: „pseudosavanţi dezinformatori”
11:47
Nota ironică prin care se raportează Congresul American la cei care au verificat informaţiile de pe platformele sociale în timpul alegerilor din România şi din alte ţări UE: „pseudosavanţi dezinformatori”
UTILE „Risc de roaming involuntar”. La ce se referă noile indicatoare montate de CNAIR pe mai multe drumuri din vestul țării
11:13
„Risc de roaming involuntar”. La ce se referă noile indicatoare montate de CNAIR pe mai multe drumuri din vestul țării
ECONOMIE Cât costă 1 kilogram de ficat de pui adus din Brazilia. Bucureștenii au crezut că este prețul greșit
10:58
Cât costă 1 kilogram de ficat de pui adus din Brazilia. Bucureștenii au crezut că este prețul greșit
UTILE De ce să cureți des capul de duș. Cum poate fi afectată rutina zilnică de igienă, potrivit experților
10:55
De ce să cureți des capul de duș. Cum poate fi afectată rutina zilnică de igienă, potrivit experților
ACTUALITATE Victor Ponta: „Este foarte greu să faci un partid nou. Oamenii nu mai cred că se poate schimba ceva”
10:30
Victor Ponta: „Este foarte greu să faci un partid nou. Oamenii nu mai cred că se poate schimba ceva”
Mediafax
Cătălin Botezatu, „UȘURAT” de ceasul de 2 milioane de lire sterline! Unde s-a petrecut jaful de lux
Digi24
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost drogat şi violat de 10 bărbaţi, inclusiv de tatăl său
Cancan.ro
Decizia luată de Ilie Bolojan după ce Mihai Neșu s-a plâns de impozitul de 36.000 de euro
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Adevarul
Răzvrătire fiscală în localitatea unde a început Răscoala de la 1907. Locuitorii refuză să plătească impozitele locale
Mediafax
Plastic peste tot, BOLI peste tot: avertismentul cercetătorilor pentru următorii 15 ani
Click
Ce urmează după frigul siberian: meteorologii anunță evoluția vremii până pe 2 martie
Digi24
Cătălin Botezatu, jefuit de un ceas de 2 milioane de lire sterline la Londra
Cancan.ro
Cătălin Botezatu, jefuit în Londra: pagubă în valoare de 2 milioane de lire sterline. Cine e principalul suspect
Ce se întâmplă doctore
Boala autoimună de care suferă Naba Salem de la Survivor. I s-a făcut rău în timpul probelor
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Dacia pregătește surpriza lui 2026! Un nou model de familie, produs în România?
Descopera.ro
Piramidele din Egipt: tot ce s-a crezut a fost GREȘIT?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Abordarea multidisciplinară modernă, esențială pentru pacienții oncologici
IMOBILIARE De ce este important să verifici documentele tehnice ale cadastrului
12:28
De ce este important să verifici documentele tehnice ale cadastrului
PACE ÎN UCRAINA Au început negocierile de la Abu Dhabi, runda a doua. Discuțiile trilaterale au loc după cel mai mare bombardament rusesc în Ucraina din iarna aceasta
12:26
Au început negocierile de la Abu Dhabi, runda a doua. Discuțiile trilaterale au loc după cel mai mare bombardament rusesc în Ucraina din iarna aceasta
(P) Abordarea multidisciplinară modernă, esențială pentru pacienții oncologici
12:15
(P) Abordarea multidisciplinară modernă, esențială pentru pacienții oncologici
VIDEO Ion Cristoiu: Comisia Juridică a Camerei Reprezentaților din S.U.A: Nicușor Dan e președinte ilegitim!
12:14
Ion Cristoiu: Comisia Juridică a Camerei Reprezentaților din S.U.A: Nicușor Dan e președinte ilegitim!
NEWS ALERT USR încearcă să mute „scandalul apei” din propria ogradă, la PSD și-l cheamă pe Ministrul Energiei în Parlament. De 3 luni de zile, zeci de mii de oameni din Argeș stau fără apă
12:00
USR încearcă să mute „scandalul apei” din propria ogradă, la PSD și-l cheamă pe Ministrul Energiei în Parlament. De 3 luni de zile, zeci de mii de oameni din Argeș stau fără apă
FLASH NEWS Saif al-Islam Gaddafi, fiul fostului lider al Libiei, a fost împușcat mortal. A fost mult timp cea mai temută persoană din țară, după tatăl său
11:58
Saif al-Islam Gaddafi, fiul fostului lider al Libiei, a fost împușcat mortal. A fost mult timp cea mai temută persoană din țară, după tatăl său

Cele mai noi

Trimite acest link pe