„Risc de roaming involuntar”. La ce se referă noile indicatoare montate de CNAIR pe mai multe drumuri din vestul țării

04 feb. 2026, 11:13, Actualitate

Pe mai multe drumuri naționale din județul Timiș, la graniță cu Serbia, au fost montat indicatoare cu mesajul „Risc de roaming involuntar”. CNAIR a explicat prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare că indicatoarele au fost montate pentru a-i avertiza pe oamenii cu privire la un fenomen care poate genera costuri suplimentare fără ca aceștia să părăsească efectiv teritoriul României. 

În mesajul transmis pe pagina de Facebook, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere îi avertizează pe șoferi cu privire la faptul că telefoanele mobile ale șoferilor se pot conecta automat la rețelel din Serbia, în special în zonele unde semnalul este mai puternic peste graniță decât al operatorilor români. Instituția le recomandă șoferilor să verifice setările telefonului și să dezactiveze roaming-ul sau să selecteze manual rețeaua de telefonie.
Aceste panouri îi atenționează pe șoferi și pasageri că telefoanele mobile se pot conecta automat la rețelele din Serbia, mai ales în zonele unde semnalul este mai puternic peste graniță decât cel al operatorilor români. Recomandarea este simplă: verificarea setărilor telefonului, dezactivarea roaming-ului de date sau selectarea manuală a rețelei, pentru a evita surprizele neplăcute pe factura de telefon”, a transmis CNAIR. 

Sursa: Facebook CNAIR

De asemenea, CNAIR spune că mai multe indicatoarea au fost amplasate sau sunt în curs de amplasare.
„Indicatoarele au fost deja amplasate sau sunt în curs de amplasare pe următoarele drumuri naționale din apropierea frontierei, respectiv: DN 6 Cenad – Sânnicolau Mare, DN 57 Gherman – Jamu Mare – Lățunaș, DN 59A Jimbolia – Cărpiniș, DN 59B Cărpiniș – Iohanisfeld, DN 59C Sânnicolau Mare – Jimbolia, DN 59D Foeni, DN 59E Lunga, DN 59F Dudeștii Vechi – Sânnicolau Mare și DN 59G Dudeștii Vechi – Beba Veche.”

