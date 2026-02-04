Ion Cristoiu: Comisia Juridică a Camerei Reprezentaților din S.U.A: Nicușor Dan e președinte ilegitim!

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție raportul legat de cenzurarea de către Comisia Europeană a rețelelor sociale.

„Un eveniment petrecut în America și pe cale să fie publicitat pe întreaga planetă este emiterea de către Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților a unui raport devastator despre cenzurarea de către Comisia Europeană a rețelelor sociale pentru a scoate din joc ceea ce am putea numi partide și candidați adversari ai actuale elite politice. O minoritate, de fapt, din țările membre ale Uniunii Europene.

Acest raport întocmit de republicani, deci de aliați ai lui Donald Trump, (…) se înscrie în spectaculosul proces de adâncire a conflictului dintre UE și SUA. Așa cum am spus de mai multe ori, Alianța Transatlantică este o palie de admintire. Singura țară care susține prin singurul ei președinte, și anume Nicușor Dan, că această alianță rezistă (…) este România, care, ca de obicei, se iluzionează prin viața internațională.

În cadrul acest război, prin acest document, America escaladează războiul cu Uniunea Europeană. Să ne amintim că în februarie, anul trecut, la Munchen, vicepreședintele american a ținut un discurs care la vremea respectivă a stârnit uluire, în care acuza Europa, Comisia Europeană de cenzurare.

(…) Atunci a fost mare cutremur. Dar acum acest raport nu mai reprezintă un cutremur, pentru că este o nouă fază. Este foarte important că raportul se înscrie într-un lung șir de acuzații aduse de către America lui Trump Europei că încalcă libertățile de gândire, că nu mai are aceleași valori cu America”, a spus Ion Cristoiu.

„Nicușor Dan și-a făcut un steag din a susține că alegerile au fost influențate de ruși”

„În februarie, anul trecut, discursul lui Vance dădea drept exemplu principal România, prin anularea alegerilor, de aceste încălcări ale democrației. Raportul Comisiei Juridice pune iar România în centru, arătând că în 2024 au fost cenzurate rețelele sociale, că acuzațiile de interferență a Rusiei în campania pentru primul tur al prezidențialelor de anul trecut este un fals, că nu este nimic adevărat, și, mult mai important, raportul arată că pe lângă intervenția Comisiei Europene de cenzurare a conținutului pe TikTok, România, prin sinistrul milițian Cătălin Predoiu, a intervenit ca anumite conținuturi împotriva puterii, de pe TikTok, să fie interzise.

(…) Nu știu dacă pentru UE această escaladare a războiului este atât de importantă. Pentru România are importanță covârșitoare. Nicușor Dan și-a făcut un steag, un drapel din a susține că alegerile au fost influențate de ruși și că el pregătește un raport pe care nu l-a prezentat nici până acum. Pe când Comisia Juridică din SUA spune că nu. Deci îl contrazice. Sunt tare curios cum o să țină el raport”, a spus publicistul.

„Cred că se va încerca o minimalizare a acestui raport”

„Mult mai important, raportul spune despre Nicușor Dan că a învins, deoarece este candidatul preferat al sistemului. Deci, într-un fel, sugerează că Nicușor Dan nu e președintele poporului român, ci este președintele sistemului din România. Sunt tare curios cum va reacționa aici Nicușor Dan. Cred că se va încerca o minimalizare a acestui raport și probabil că el nu va răspunde”, a conchis Ion Cristoiu.

