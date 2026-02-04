Prima pagină » Actualitate » Nota ironică prin care se raportează Congresul American la cei care au verificat informaţiile de pe platformele sociale în timpul alegerilor din România şi din alte ţări UE: „pseudosavanţi dezinformatori”

Nota ironică prin care se raportează Congresul American la cei care au verificat informaţiile de pe platformele sociale în timpul alegerilor din România şi din alte ţări UE: „pseudosavanţi dezinformatori”

Luiza Dobrescu
04 feb. 2026, 11:47, Actualitate
Nota ironică prin care se raportează Congresul American la cei care au verificat informaţiile de pe platformele sociale în timpul alegerilor din România şi din alte ţări UE:
Galerie Foto 5

Congresul american tratează cu ironie maniera în care au fost verificate informaţiile de pe platformele de socializare din timpul alegerilor prezindenţiale din 2024, precum şi din alte ţări din UE. Jurnalistul Lucian Davidescu scrie despre „pseudosavanţii dezinformatori”. 

Raportul pe care l-a dat publicităţii sub formă de draft comisia americană este o analiză ironică la maniera în care a fost întocmit raportul „specialiştilor” în domeniul manipulării  alegerilor din 2024, prin intermediul reţelelor sociale.

Americanii au „apreciat” prestaţia acestora ca fiind demnă de nişte adevăraţi „pseudosavanţi dezinformatori”.

„Superb numele pe care l-a găsit comisia din Congresul SUA pentru factcecări: ”misinformation pseudoscientists”.
În capturile atașate este descris mecanismul prin care șarlatania pe care o practică a devenit instrument de propagandă politică și de cenzură”, remarcă jurnalistul.
Din raport, mai reiese că narativul folosit de autorităţile române, pentru care l-ar fi scos din joc pe candidatul Călin Georgescu, este acela că ar fi aruncat ţara în război.
În raport, este specificat faptul că, în ultimii ani, Comisia Europeană a exercitat presiuni constante asupra platformelor de socializare, inclusiv asupra conținutului politic din afara UE, cum ar fi SUA.

Potrivit aceluiaşi document, Comisia Europeană a activat așa-numitele „sisteme de răspuns rapid” înaintea mai multor alegeri importante. Aceste mecanisme permit verificatorilor de fapte aprobați de Comisie să trimită cereri prioritare de eliminare a conținutului online în perioadele electorale.

Raportul menționează că România nu este un caz izolat. Comisia Europeană ar fi folosit mecanisme similare și în Franța, Germania, Italia, Polonia și Republica Moldova. În aceste state, Bruxelles-ul ar fi cerut platformelor online să elimine sau să limiteze conținut politic considerat „problematic”, inclusiv postări ale unor candidați sau mesaje critice la adresa guvernelor.

Autorii raportului susțin că, deși măsurile au fost prezentate drept acțiuni împotriva dezinformării, ele au avut efecte directe asupra dezbaterii publice și asupra competiției electorale.

 

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Românii cred că ruşii ne-au anulat alegerile, americanii spun că europenii şi-au băgat coada. O comisie a deputaţilor vrea să afle adevărul

Bruxelles-ul respinge raportul Congresului SUA potrivit căruia Comisia Europeană ar fi influențat alegerile din România. „Acuzațiile de cenzură sunt absurde”

Acuzații explozive într-un raport american: Comisia Europeană s-a implicat direct în alegerile din România prin măsuri de cenzură

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Nicusor Dan, eşec pe bandă la CCR. De data aceasta, Curtea i-a respins sesizările pe extinderea sancţiunilor pentru falşii preoţi, rabini şi imami
12:21
Nicusor Dan, eşec pe bandă la CCR. De data aceasta, Curtea i-a respins sesizările pe extinderea sancţiunilor pentru falşii preoţi, rabini şi imami
TRANSPORT Cărțile de identitate electronice dau bătăi de cap STB. Cum scapă de amenzi călătorii fără bilet
11:39
Cărțile de identitate electronice dau bătăi de cap STB. Cum scapă de amenzi călătorii fără bilet
UTILE „Risc de roaming involuntar”. La ce se referă noile indicatoare montate de CNAIR pe mai multe drumuri din vestul țării
11:13
„Risc de roaming involuntar”. La ce se referă noile indicatoare montate de CNAIR pe mai multe drumuri din vestul țării
ECONOMIE Cât costă 1 kilogram de ficat de pui adus din Brazilia. Bucureștenii au crezut că este prețul greșit
10:58
Cât costă 1 kilogram de ficat de pui adus din Brazilia. Bucureștenii au crezut că este prețul greșit
UTILE De ce să cureți des capul de duș. Cum poate fi afectată rutina zilnică de igienă, potrivit experților
10:55
De ce să cureți des capul de duș. Cum poate fi afectată rutina zilnică de igienă, potrivit experților
ACTUALITATE Victor Ponta: „Este foarte greu să faci un partid nou. Oamenii nu mai cred că se poate schimba ceva”
10:30
Victor Ponta: „Este foarte greu să faci un partid nou. Oamenii nu mai cred că se poate schimba ceva”
Mediafax
Cătălin Botezatu, „UȘURAT” de ceasul de 2 milioane de lire sterline! Unde s-a petrecut jaful de lux
Digi24
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost drogat şi violat de 10 bărbaţi, inclusiv de tatăl său
Cancan.ro
Decizia luată de Ilie Bolojan după ce Mihai Neșu s-a plâns de impozitul de 36.000 de euro
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Adevarul
Răzvrătire fiscală în localitatea unde a început Răscoala de la 1907. Locuitorii refuză să plătească impozitele locale
Mediafax
Plastic peste tot, BOLI peste tot: avertismentul cercetătorilor pentru următorii 15 ani
Click
Ce urmează după frigul siberian: meteorologii anunță evoluția vremii până pe 2 martie
Digi24
Cătălin Botezatu, jefuit de un ceas de 2 milioane de lire sterline la Londra
Cancan.ro
Cătălin Botezatu, jefuit în Londra: pagubă în valoare de 2 milioane de lire sterline. Cine e principalul suspect
Ce se întâmplă doctore
Boala autoimună de care suferă Naba Salem de la Survivor. I s-a făcut rău în timpul probelor
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Dacia pregătește surpriza lui 2026! Un nou model de familie, produs în România?
Descopera.ro
Piramidele din Egipt: tot ce s-a crezut a fost GREȘIT?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Abordarea multidisciplinară modernă, esențială pentru pacienții oncologici
IMOBILIARE De ce este important să verifici documentele tehnice ale cadastrului
12:28
De ce este important să verifici documentele tehnice ale cadastrului
PACE ÎN UCRAINA Au început negocierile de la Abu Dhabi, runda a doua. Discuțiile trilaterale au loc după cel mai mare bombardament rusesc în Ucraina din iarna aceasta
12:26
Au început negocierile de la Abu Dhabi, runda a doua. Discuțiile trilaterale au loc după cel mai mare bombardament rusesc în Ucraina din iarna aceasta
(P) Abordarea multidisciplinară modernă, esențială pentru pacienții oncologici
12:15
(P) Abordarea multidisciplinară modernă, esențială pentru pacienții oncologici
VIDEO Ion Cristoiu: Comisia Juridică a Camerei Reprezentaților din S.U.A: Nicușor Dan e președinte ilegitim!
12:14
Ion Cristoiu: Comisia Juridică a Camerei Reprezentaților din S.U.A: Nicușor Dan e președinte ilegitim!
NEWS ALERT USR încearcă să mute „scandalul apei” din propria ogradă, la PSD și-l cheamă pe Ministrul Energiei în Parlament. De 3 luni de zile, zeci de mii de oameni din Argeș stau fără apă
12:00
USR încearcă să mute „scandalul apei” din propria ogradă, la PSD și-l cheamă pe Ministrul Energiei în Parlament. De 3 luni de zile, zeci de mii de oameni din Argeș stau fără apă
FLASH NEWS Saif al-Islam Gaddafi, fiul fostului lider al Libiei, a fost împușcat mortal. A fost mult timp cea mai temută persoană din țară, după tatăl său
11:58
Saif al-Islam Gaddafi, fiul fostului lider al Libiei, a fost împușcat mortal. A fost mult timp cea mai temută persoană din țară, după tatăl său

Cele mai noi

Trimite acest link pe