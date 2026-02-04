Nota ironică prin care se raportează Congresul American la cei care au verificat informaţiile de pe platformele sociale în timpul alegerilor din România şi din alte ţări UE: „pseudosavanţi dezinformatori”

Congresul american tratează cu ironie maniera în care au fost verificate informaţiile de pe platformele de socializare din timpul alegerilor prezindenţiale din 2024, precum şi din alte ţări din UE. Jurnalistul Lucian Davidescu scrie despre „pseudosavanţii dezinformatori”.

Raportul pe care l-a dat publicităţii sub formă de draft comisia americană este o analiză ironică la maniera în care a fost întocmit raportul „specialiştilor” în domeniul manipulării alegerilor din 2024, prin intermediul reţelelor sociale.

Americanii au „apreciat” prestaţia acestora ca fiind demnă de nişte adevăraţi „pseudosavanţi dezinformatori”.

„Superb numele pe care l-a găsit comisia din Congresul SUA pentru factcecări: ”misinformation pseudoscientists”.

În capturile atașate este descris mecanismul prin care șarlatania pe care o practică a devenit instrument de propagandă politică și de cenzură”, remarcă jurnalistul. Din raport, mai reiese că narativul folosit de autorităţile române, pentru care l-ar fi scos din joc pe candidatul Călin Georgescu, este acela că ar fi aruncat ţara în război. În raport , este specificat faptul că, în ultimii ani, Comisia Europeană a exercitat presiuni constante asupra platformelor de socializare, inclusiv asupra conținutului politic din afara UE, cum ar fi SUA. Potrivit aceluiaşi document, Comisia Europeană a activat așa-numitele „sisteme de răspuns rapid” înaintea mai multor alegeri importante. Aceste mecanisme permit verificatorilor de fapte aprobați de Comisie să trimită cereri prioritare de eliminare a conținutului online în perioadele electorale. Raportul menționează că România nu este un caz izolat. Comisia Europeană ar fi folosit mecanisme similare și în Franța, Germania, Italia, Polonia și Republica Moldova. În aceste state, Bruxelles-ul ar fi cerut platformelor online să elimine sau să limiteze conținut politic considerat „problematic”, inclusiv postări ale unor candidați sau mesaje critice la adresa guvernelor. Autorii raportului susțin că, deși măsurile au fost prezentate drept acțiuni împotriva dezinformării, ele au avut efecte directe asupra dezbaterii publice și asupra competiției electorale.

