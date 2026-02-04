Invitată în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, Viorica Dăncilă a criticat politica premierului Ilie Bolojan, inclusiv vizita sa recentă în Germania, cu ocazia negocierii programului SAFE. Fostul premier din perioada 2018-2019 apreciază că actualul premier nu reprezintă interesele românilor, mai mult, oferă un ajutor considerabil economiei germane.

În opinia Vioricăi Dăncilă, premierul Bolojan nu a negociat în favoarea poporului pe care îl reprezintă.

”Ați văzut vreun contract semnat pentru România?”

Concret, acesta a semnat contracte de achiziție de armament din Germania, însă nu s-a negociat nimic pentru ca și România să contribuie la partea de producție.

”Da, s-a dus domnul prim-ministru, dar ați văzut vreun contract semnat pentru România? S-a dus să ajute economia Germaniei, pentru că s-a dus să cumpere de acolo armament. Dar pentru România de ce nu a făcut offset? De ce, dacă cumpărăm acest armament, măcar câteva piese diun acest armament să se producă și în România? Pentru că așa ar face un lider care ține cu țara lui”, a declarat Viorica Dăncilă în studioul Gândul.

În același context, invitata a reamintit exemplul când România trebuia să cumpere corvete, în mandatul său.

”Am spus la licitație, condiția a fost ca acestea să fie produse în România, la Constanța. A câștigat Naval Group, dar corvetele se produceau în România”, a completat fostul premier.

Premierul Ilie Bolojan, care s-a aflat într-o vizită oficială de două zile în Germania, s-a întâlnit cu cancelarul federal Friedrich Merz. Premierul român a anunțat că a discutat cu cancelarul german despre creşterea investiţiilor în domenii strategice precum energie, industrie, şi apărare, inclusiv programul SAFE. Ilie Bolojan a reamintit că Germania este principalul partener economic al României, iar investiţiile germane sunt de peste 18 miliarde şi jumătate de euro.

