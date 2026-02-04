Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Viorica Dăncilă îl pune la pământ pe Bolojan: S-a dus în vizită să ajute economia Germaniei, nu pe cea a României

Viorica Dăncilă îl pune la pământ pe Bolojan: S-a dus în vizită să ajute economia Germaniei, nu pe cea a României

04 feb. 2026, 11:58, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Invitată în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, Viorica Dăncilă a criticat politica premierului Ilie Bolojan, inclusiv vizita sa recentă în Germania, cu ocazia negocierii programului SAFE. Fostul premier din perioada 2018-2019 apreciază că actualul premier nu reprezintă interesele românilor, mai mult, oferă un ajutor considerabil economiei germane.

În opinia Vioricăi Dăncilă, premierul Bolojan nu a negociat în favoarea poporului pe care îl reprezintă.

”Ați văzut vreun contract semnat pentru România?”

Concret, acesta a semnat contracte de achiziție de armament din Germania, însă nu s-a negociat nimic pentru ca și România să contribuie la partea de producție.

Da, s-a dus domnul prim-ministru, dar ați văzut vreun contract semnat pentru România? S-a dus să ajute economia Germaniei, pentru că s-a dus să cumpere de acolo armament. Dar pentru România de ce nu a făcut offset? De ce, dacă cumpărăm acest armament, măcar câteva piese diun acest armament să se producă și în România? Pentru că așa ar face un lider care ține cu țara lui”, a declarat Viorica Dăncilă în studioul Gândul.

În același context, invitata a reamintit exemplul când România trebuia să cumpere corvete, în mandatul său.

Am spus la licitație, condiția a fost ca acestea să fie produse în România, la Constanța. A câștigat Naval Group, dar corvetele se produceau în România, a completat fostul premier.

Premierul Ilie Bolojan, care s-a aflat într-o vizită oficială de două zile în Germania, s-a întâlnit cu cancelarul federal Friedrich Merz. Premierul român a anunțat că a discutat cu cancelarul german despre creşterea investiţiilor în domenii strategice precum energie, industrie, şi apărare, inclusiv programul SAFE. Ilie Bolojan a reamintit că Germania este principalul partener economic al României, iar investiţiile germane sunt de peste 18 miliarde şi jumătate de euro.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Valentin Stan: Chiar cancelarul german, Merz, spune că România ajută substanțial Ucraina, lângă Bolojan

Dăncilă denunță presiuni din partea multinaționalelor cât a fost premier: Angajații erau trimiși la protest de conducătorii companiilor

Recomandarea video

Citește și

AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 4 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Florin Cîțu
18:41
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 4 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Florin Cîțu
EXCLUSIV Dăncilă critică prestația lui Nicușor Dan: Pe mine nu mă reprezintă/Nimeni nu discută cu el /E mai rău decât cu Iohannis/Nu e stăpân pe el
17:23
Dăncilă critică prestația lui Nicușor Dan: Pe mine nu mă reprezintă/Nimeni nu discută cu el /E mai rău decât cu Iohannis/Nu e stăpân pe el
EXCLUSIV Dăncilă, sfaturi pentru PSD: Este foarte bun programul de solidaritate al PSD, dar nu e de ajuns/Trebuie să scoată USR de la guvernare
16:36
Dăncilă, sfaturi pentru PSD: Este foarte bun programul de solidaritate al PSD, dar nu e de ajuns/Trebuie să scoată USR de la guvernare
EXCLUSIV Dăncilă, previziune sumbră după măsura lui Bolojan de a scoate plafonul de 1% de deductibilitate: Multinaționalele nu vor mai declara profit, îl vor exporta
16:02
Dăncilă, previziune sumbră după măsura lui Bolojan de a scoate plafonul de 1% de deductibilitate: Multinaționalele nu vor mai declara profit, îl vor exporta
EXCLUSIV Dăncilă denunță presiuni din partea multinaționalelor cât a fost premier: Angajații erau trimiși la protest de conducătorii companiilor
15:30
Dăncilă denunță presiuni din partea multinaționalelor cât a fost premier: Angajații erau trimiși la protest de conducătorii companiilor
EXCLUSIV Cristoiu: Bolojan și-a câștigat imaginea de drujbă. Ar trebui să își dea demisia
12:23
Cristoiu: Bolojan și-a câștigat imaginea de drujbă. Ar trebui să își dea demisia
Mediafax
Cătălin Botezatu, „UȘURAT” de ceasul de 2 milioane de lire sterline! Unde s-a petrecut jaful de lux
Digi24
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost drogat şi violat de 10 bărbaţi, inclusiv de tatăl său
Cancan.ro
Decizia luată de Ilie Bolojan după ce Mihai Neșu s-a plâns de impozitul de 36.000 de euro
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Adevarul
Răzvrătire fiscală în localitatea unde a început Răscoala de la 1907. Locuitorii refuză să plătească impozitele locale
Mediafax
Plastic peste tot, BOLI peste tot: avertismentul cercetătorilor pentru următorii 15 ani
Click
Ce urmează după frigul siberian: meteorologii anunță evoluția vremii până pe 2 martie
Digi24
Cătălin Botezatu, jefuit de un ceas de 2 milioane de lire sterline la Londra
Cancan.ro
Cătălin Botezatu, jefuit în Londra: pagubă în valoare de 2 milioane de lire sterline. Cine e principalul suspect
Ce se întâmplă doctore
Boala autoimună de care suferă Naba Salem de la Survivor. I s-a făcut rău în timpul probelor
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Dacia pregătește surpriza lui 2026! Un nou model de familie, produs în România?
Descopera.ro
Piramidele din Egipt: tot ce s-a crezut a fost GREȘIT?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Abordarea multidisciplinară modernă, esențială pentru pacienții oncologici
IMOBILIARE De ce este important să verifici documentele tehnice ale cadastrului
12:28
De ce este important să verifici documentele tehnice ale cadastrului
PACE ÎN UCRAINA Au început negocierile de la Abu Dhabi, runda a doua. Discuțiile trilaterale au loc după cel mai mare bombardament rusesc în Ucraina din iarna aceasta
12:26
Au început negocierile de la Abu Dhabi, runda a doua. Discuțiile trilaterale au loc după cel mai mare bombardament rusesc în Ucraina din iarna aceasta
ULTIMA ORĂ Nicusor Dan, eşec pe bandă la CCR. De data aceasta, Curtea i-a respins sesizările pe extinderea sancţiunilor pentru falşii preoţi, rabini şi imami
12:21
Nicusor Dan, eşec pe bandă la CCR. De data aceasta, Curtea i-a respins sesizările pe extinderea sancţiunilor pentru falşii preoţi, rabini şi imami
(P) Abordarea multidisciplinară modernă, esențială pentru pacienții oncologici
12:15
(P) Abordarea multidisciplinară modernă, esențială pentru pacienții oncologici
VIDEO Ion Cristoiu: Comisia Juridică a Camerei Reprezentaților din S.U.A: Nicușor Dan e președinte ilegitim!
12:14
Ion Cristoiu: Comisia Juridică a Camerei Reprezentaților din S.U.A: Nicușor Dan e președinte ilegitim!
NEWS ALERT USR încearcă să mute „scandalul apei” din propria ogradă, la PSD și-l cheamă pe Ministrul Energiei în Parlament. De 3 luni de zile, zeci de mii de oameni din Argeș stau fără apă
12:00
USR încearcă să mute „scandalul apei” din propria ogradă, la PSD și-l cheamă pe Ministrul Energiei în Parlament. De 3 luni de zile, zeci de mii de oameni din Argeș stau fără apă

Cele mai noi

Trimite acest link pe