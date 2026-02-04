Victor Ponta: „Este foarte greu să faci un partid nou. Oamenii nu mai cred că se poate schimba ceva”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Victor Ponta, politician român, fost prim-ministru, a vorbit despre dificultatea construirii unui nou proiect politic și despre neîncrederea profundă a oamenilor în promisiunile legate de schimbare. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Victor Ponta: „Oamenii nu mai cred în schimbare”

Victor Ponta explică faptul că ideea formării unui nou partid politic se lovește de lipsa încrederii. El spune că românii au fost păcăliți de prea multe ori cu promisiuni de „altceva” și că acum reacționează cu resemnare.

„Încerc să mă țin de promisiuni. E foarte greu. Pentru că oamenii, pe bună dreptate, nu mai cred că se poate. De atâtea ori li s-a zis că e altceva. Nu m-am resemnat. Dar nici nu mai sar eu mereu primul în față, că mi-am luat destule.”, spune invitatul.

„Nu există asemenea întâmplări fericite”

Întrebat ce ar face dacă, ipotetic, ar ajunge din nou prim-ministru, Victor Ponta respinge ideea unui scenariu fericit de acest tip, dar detaliază totuși măsurile pe care le consideră esențiale. El spune că prima decizie ar fi revenirea la un sistem fiscal stabil.

„N-ajung prim-ministru. Nu există asemenea întâmplări fericite. În primul rând, aș reveni la sistemul fiscal și aș asuma că până la alegerile din 2028 nu se mai schimbă. Ca să știe lumea pe ce stă. Și eu știu unde poți să reduci cheltuielile statului român. Nu de la bursele studenților, nu de la mămici, nu de la gărzile doctorilor. Nici de la concediile medicale, nici de la bolnavii de cancer. De acolo nu reduci nimic. Poți să reduci, într-adevăr, de la împărțeala asta politică care s-a extins în ultimii ani.”, afirmă Victor Ponta.

