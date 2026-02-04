De ce să cureți des capul de duș. Cum poate fi afectată rutina zilnică de igienă, potrivit experților

Experții recomandă să cureți des capul de duș, pentru ca rutina zilnică de igienă să nu fie afectată. Aceștia susțin că nu ar fi vorba doar despre confort, ci și despre sănătate. Vezi mai jos.

Te-ai întrebat vreodată cât de des ar trebui curățat capul de duș? Deși este un obiect banal folosit în majoritatea locuințelor, poate exista posibilitatea ca rutina zilnică să fie afectată din cauza sa. Nu este vorba doar despre confort, ci și despre sănătate și bunăstare.

De obicei, apa provenită din rețea este dură, bogată în calciu și magneziu, și poate avea impurități. De altfel, poate favoriza formarea depunerilor de calcar pe orificiile duzei. Acest aspect poate schimba modul în care rutina zilnică este urmată. Practic, presiunea apei poate fi redusă, distribuția jetului de apă poate fi modificat, iar plăcerea unui duș relaxant este afectată.

Cum poate fi afectată pielea de mineralele depuse la capul de duș

Mai mult decât atât, pielea și părul pot reacționa diferit la acumulările de minerale, iar eficiența produselor de igienă poate fi redusă. De aceea, pot fi situații în care persoana în cauză să se confrunte cu iritație sau uscăciune la nivelul pielii.

De aceea, experții trag un semnal de alarmă și explică importanța curățării capului de duș. Experții în dermatologie arată că aceste reziduuri minerale care ajung pe piele pot să afecteze bariera naturală de protecție și pot să declanșeze, în timp, diverse afecțiuni. Persoanele care au piele sensibilă sau dermatită atopică pot resimți efectele mai mult.

Depunerile de calcar, care nu sunt curățate de la capul de duș, pot influența și strălucirea și flexibilitatea părului. Aceste depuneri ar putea să împiedice șamponul sau balsamul să acționeze eficient pe păr, scrie Click.ro.

De aceea, curățarea capului de duș ar trebui efectuată mai des decât ai crede. Există metode simple care pot fi abordate, pentru a-l curăța – de la utilizarea soluțiilor anticalcar, până la înmuierea duzei în oțet. Altfel, eixstă și dușuri moderne care au deja astfel de tehnologii. Și anume, dispun de un sistem prin care mineralele din apă sunt împiedicate să se depună.

