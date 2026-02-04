Prima pagină » Știri politice » USR încearcă să mute „scandalul apei” din propria ogradă, la PSD și-l cheamă pe Ministrul Energiei în Parlament. De 3 luni de zile, zeci de mii de oameni din Argeș stau fără apă

USR încearcă să mute „scandalul apei” din propria ogradă, la PSD și-l cheamă pe Ministrul Energiei în Parlament. De 3 luni de zile, zeci de mii de oameni din Argeș stau fără apă

04 feb. 2026, 12:00, Știri politice
USR încearcă să mute „scandalul apei” din propria ogradă, la PSD și-l cheamă pe Ministrul Energiei în Parlament. De 3 luni de zile, zeci de mii de oameni din Argeș stau fără apă

USR duce criza apei din Argeș în Parlament, dar îl cheamă la explicații pe ministrul Energiei, nu pe ministra Mediului, colega lor de partid. Formațiunea solicită prezența lui Bogdan Ivan la „Ora Guvernului”, în contextul problemelor din municipiul Curtea de Argeș și din localitățile din jur, unde oamenii se confruntă de aproape trei luni cu lipsa apei potabile.

Demersul vine într-un moment în care subiectul ține de instituțiile din zona mediului și a administrației locale. În schimb, USR alege să pună reflectoarele pe Ministerul Energiei, motivând că Hidroelectrica, companie aflată în subordinea acestuia, administrează barajul Vidraru și coordonează lucrările de modernizare.

USR împinge criza apei în curtea PSD

„Este inacceptabil ca zeci de mii de oameni să fie nevoiți, de trei luni, să care apă de băut cu bidoane și sticle și nimeni să nu le spună care e orizontul de timp în care lucrurile vor reveni la normal”, a declarat Diana Stoica, liderul deputaților USR.

USR spune că vrea să afle ce măsuri ia Hidroelectrica pentru a preveni astfel de situații și care sunt pașii concreți pentru rezolvarea problemei. Solicitarea depusă la Biroul Permanent îl cheamă pe ministru în plen luni, 9 februarie.

În același timp, responsabilitatea asupra apei din Curtea de Argeș nu se oprește la barajul Vidraru. Tratarea și distribuția țin și de Aquaterm SA, companie aflată în subordinea Consiliului Local Curtea de Argeș. Situația se suprapune și peste o zonă de decizie care, în mod normal, intră și în atribuțiile Ministerului Mediului.

Prin alegerea altei ținte, USR pare că încearcă să împingă criza în curtea PSD, cu accent pe un minister cheie și pe o companie de stat. Evită, însă, o discuție despre rolul propriului partid în gestionarea domeniilor care țin de mediu și resurse de apă.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Declic, ONG apropiat USR, atac la Diana Buzoianu: “O ilegalitate fără precedent”

Diana Buzoianu dă înapoi, după acuzațiile ONG-ului Declic, referitoare la proiectul Certej: „Verificăm corectitudinea emiterii avizului de mediu”

Greenpeace o acuză pe Diana Buzoianu că încalcă legea și trădează interesul public major

Diana Buzoianu, PR marca USR pe Facebook despre poluarea din România. Ministra Mediului se lăuda anul trecut că a semnat un ordin prin care vom ști în timp real calitatea aerului, dar, în realitate, nu s-a schimbat nimic

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Nicusor Dan, eşec pe bandă la CCR. De data aceasta, Curtea i-a respins sesizările pe extinderea sancţiunilor pentru falşii preoţi, rabini şi imami
12:21
Nicusor Dan, eşec pe bandă la CCR. De data aceasta, Curtea i-a respins sesizările pe extinderea sancţiunilor pentru falşii preoţi, rabini şi imami
FLASH NEWS Deputatul Emanuel Ungureanu a mers la prima ședință a Parlamentului îmbrăcat într-un hanorac inscripționat cu logo-ul Recorder
11:52
Deputatul Emanuel Ungureanu a mers la prima ședință a Parlamentului îmbrăcat într-un hanorac inscripționat cu logo-ul Recorder
FLASH NEWS Nota ironică prin care se raportează Congresul American la cei care au verificat informaţiile de pe platformele sociale în timpul alegerilor din România şi din alte ţări UE: „pseudosavanţi dezinformatori”
11:47
Nota ironică prin care se raportează Congresul American la cei care au verificat informaţiile de pe platformele sociale în timpul alegerilor din România şi din alte ţări UE: „pseudosavanţi dezinformatori”
NEWS ALERT Thuma, „penalul” de la PNL pe care nu l-a văzut nimeni ani de zile, cât a fost pe placul partidului, al lui Iohannis și al presei favorabile. Acum e omul negru care se luptă cu „reformatorul” Bolojan, dezvăluie Patrick de Hillerin
11:41
Thuma, „penalul” de la PNL pe care nu l-a văzut nimeni ani de zile, cât a fost pe placul partidului, al lui Iohannis și al presei favorabile. Acum e omul negru care se luptă cu „reformatorul” Bolojan, dezvăluie Patrick de Hillerin
FLASH NEWS Românii cred că ruşii ne-au anulat alegerile, americanii spun că europenii şi-au băgat coada. O comisie a deputaţilor vrea să afle adevărul
09:54
Românii cred că ruşii ne-au anulat alegerile, americanii spun că europenii şi-au băgat coada. O comisie a deputaţilor vrea să afle adevărul
EXCLUSIV Celebrele microbuze electrice școlare, cumpărate la suprapreț, dau primele rateuri. Bateriile nu rezistă la ger, iar primarii revin la vechile microbuze pe motorină
07:00
Celebrele microbuze electrice școlare, cumpărate la suprapreț, dau primele rateuri. Bateriile nu rezistă la ger, iar primarii revin la vechile microbuze pe motorină
Mediafax
Cătălin Botezatu, „UȘURAT” de ceasul de 2 milioane de lire sterline! Unde s-a petrecut jaful de lux
Digi24
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost drogat şi violat de 10 bărbaţi, inclusiv de tatăl său
Cancan.ro
Decizia luată de Ilie Bolojan după ce Mihai Neșu s-a plâns de impozitul de 36.000 de euro
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Adevarul
Răzvrătire fiscală în localitatea unde a început Răscoala de la 1907. Locuitorii refuză să plătească impozitele locale
Mediafax
Plastic peste tot, BOLI peste tot: avertismentul cercetătorilor pentru următorii 15 ani
Click
Ce urmează după frigul siberian: meteorologii anunță evoluția vremii până pe 2 martie
Digi24
Cătălin Botezatu, jefuit de un ceas de 2 milioane de lire sterline la Londra
Cancan.ro
Cătălin Botezatu, jefuit în Londra: pagubă în valoare de 2 milioane de lire sterline. Cine e principalul suspect
Ce se întâmplă doctore
Boala autoimună de care suferă Naba Salem de la Survivor. I s-a făcut rău în timpul probelor
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Dacia pregătește surpriza lui 2026! Un nou model de familie, produs în România?
Descopera.ro
Piramidele din Egipt: tot ce s-a crezut a fost GREȘIT?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Abordarea multidisciplinară modernă, esențială pentru pacienții oncologici

Cele mai noi

Trimite acest link pe