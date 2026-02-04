USR încearcă să mute „scandalul apei” din propria ogradă, la PSD și-l cheamă pe Ministrul Energiei în Parlament. De 3 luni de zile, zeci de mii de oameni din Argeș stau fără apă

USR duce criza apei din Argeș în Parlament, dar îl cheamă la explicații pe ministrul Energiei, nu pe ministra Mediului, colega lor de partid. Formațiunea solicită prezența lui Bogdan Ivan la „Ora Guvernului”, în contextul problemelor din municipiul Curtea de Argeș și din localitățile din jur, unde oamenii se confruntă de aproape trei luni cu lipsa apei potabile.

Demersul vine într-un moment în care subiectul ține de instituțiile din zona mediului și a administrației locale. În schimb, USR alege să pună reflectoarele pe Ministerul Energiei, motivând că Hidroelectrica, companie aflată în subordinea acestuia, administrează barajul Vidraru și coordonează lucrările de modernizare.

USR împinge criza apei în curtea PSD

„Este inacceptabil ca zeci de mii de oameni să fie nevoiți, de trei luni, să care apă de băut cu bidoane și sticle și nimeni să nu le spună care e orizontul de timp în care lucrurile vor reveni la normal”, a declarat Diana Stoica, liderul deputaților USR.

USR spune că vrea să afle ce măsuri ia Hidroelectrica pentru a preveni astfel de situații și care sunt pașii concreți pentru rezolvarea problemei. Solicitarea depusă la Biroul Permanent îl cheamă pe ministru în plen luni, 9 februarie.

În același timp, responsabilitatea asupra apei din Curtea de Argeș nu se oprește la barajul Vidraru. Tratarea și distribuția țin și de Aquaterm SA, companie aflată în subordinea Consiliului Local Curtea de Argeș. Situația se suprapune și peste o zonă de decizie care, în mod normal, intră și în atribuțiile Ministerului Mediului.

Prin alegerea altei ținte, USR pare că încearcă să împingă criza în curtea PSD, cu accent pe un minister cheie și pe o companie de stat. Evită, însă, o discuție despre rolul propriului partid în gestionarea domeniilor care țin de mediu și resurse de apă.

