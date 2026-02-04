Saif al-Islam Gaddafi, fiul fostului lider al Libiei, a fost împușcat mortal. A fost mult timp cea mai temută persoană din țară, după tatăl său

Saif al-Islam Gaddafi, fiul fostului lider controversat al Libiei, Muammar Gaddafi, a fost ucis după ce a fost împușcat, anunță BBC. Moartea bărbatului în vârstă de 53 de ani, considerat cândva moștenitorul tatălui său, a fost confirmată marți de șeful echipei sale politice, potrivit agenției de știri libiene.

Avocatul său a declarat pentru AFP că o unitate „comando formată din patru oameni” a comis asasinatul la domiciliul său din orașul Zintan, deși nu este clar cine s-ar afla în spatele atacului sau care sunt motivele. Într-o altă versiune, sora sa a declarat pentru televiziunea din Libia că acesta a murit lângă granița cu Algeria.

Saif al-Islam Gaddafi a fost mult timp considerat cea mai influentă și temută figură din țară, după tatăl său, care a condus Libia din 1969 până la înlăturarea și uciderea sa în timpul unei revolte din 2011. Fiul său, Saif al-Islam Gaddafi, a jucat un rol important în apropierea Libiei de Occident din 2000, până la prăbușirea regimului Gaddafi.

A scăpat de pedeapsa cu moartea în urma unei legii de amnistie

După uciderea tatălui său, Saif al-Islam Gaddafi, care a fost acuzat de reprimarea brutală a protestatarilor, a fost închis de o miliție rivală în orașul Zintan timp de aproape șase ani. În 2015, a fost condamnat la moarte în lipsă pentru rolul său în represiunea depusă de un tribunal din Tripoli, în vestul țării, unde controlul se află în mâinile guvernului susținut de ONU. Doi ani mai târziu, fiul lui Gaddafi a fost eliberat în baza unei legi de amnistie.

Gaddafi a negat întotdeauna că ar fi vrut să moștenească puterea de la tatăl său, spunând că frâiele puterii „nu erau o fermă de moștenit”. Cu toate acestea, în 2021 a anunțat că va candida la președinție în cadrul alegerilor care au fost apoi amânate pe termen nelimitat.

