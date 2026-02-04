Prima pagină » Știri externe » Saif al-Islam Gaddafi, fiul fostului lider al Libiei, a fost împușcat mortal. A fost mult timp cea mai temută persoană din țară, după tatăl său

Saif al-Islam Gaddafi, fiul fostului lider al Libiei, a fost împușcat mortal. A fost mult timp cea mai temută persoană din țară, după tatăl său

04 feb. 2026, 11:58, Știri externe
Saif al-Islam Gaddafi, fiul fostului lider al Libiei, a fost împușcat mortal. A fost mult timp cea mai temută persoană din țară, după tatăl său

Saif al-Islam Gaddafi, fiul fostului lider controversat al Libiei, Muammar Gaddafi, a fost ucis după ce a fost împușcat, anunță BBC. Moartea bărbatului în vârstă de 53 de ani, considerat cândva moștenitorul tatălui său, a fost confirmată marți de șeful echipei sale politice, potrivit agenției de știri libiene.

Saif al-Islam Gaddafi

Avocatul său a declarat pentru AFP că o unitate „comando formată din patru oameni” a comis asasinatul la domiciliul său din orașul Zintan, deși nu este clar cine s-ar afla în spatele atacului sau care sunt motivele. Într-o altă versiune, sora sa a declarat pentru televiziunea din Libia că acesta a murit lângă granița cu Algeria.

Muammar Gaddafi

Saif al-Islam Gaddafi a fost mult timp considerat cea mai influentă și temută figură din țară, după tatăl său, care a condus Libia din 1969 până la înlăturarea și uciderea sa în timpul unei revolte din 2011. Fiul său, Saif al-Islam Gaddafi, a jucat un rol important în apropierea Libiei de Occident din 2000, până la prăbușirea regimului Gaddafi.

Saif al-Islam Gaddafi

A scăpat de pedeapsa cu moartea în urma unei legii de amnistie

După uciderea tatălui său, Saif al-Islam Gaddafi, care a fost acuzat de reprimarea brutală a protestatarilor, a fost închis de o miliție rivală în orașul Zintan timp de aproape șase ani. În 2015, a fost condamnat la moarte în lipsă pentru rolul său în represiunea depusă de un tribunal din Tripoli, în vestul țării, unde controlul se află în mâinile guvernului susținut de ONU. Doi ani mai târziu, fiul lui Gaddafi a fost eliberat în baza unei legi de amnistie.

Gaddafi a negat întotdeauna că ar fi vrut să moștenească puterea de la tatăl său, spunând că frâiele puterii „nu erau o fermă de moștenit”. Cu toate acestea, în 2021 a anunțat că va candida la președinție în cadrul alegerilor care au fost apoi amânate pe termen nelimitat.

Recomandările autorului:

Trump vrea să-l dea în judecată pe comediantul Trevor Noah, pentru glumele despre Epstein la Grammy. „Pregătește-te, Noah“. Artiștii, împotriva ICE

Cazul Epstein cutremură familiile regale europene. După prințul Andrew al Marii Britanii, apar documente și cu prințesa moștenitoare a Norvegiei

 Incendiu de proporții la Teheran: Un bazar din vestul capitalei iraniene a luat foc. Cauza, necunoscută deocamdată

Recomandarea video

Citește și

PACE ÎN UCRAINA Au început negocierile de la Abu Dhabi, runda a doua. Discuțiile trilaterale au loc după cel mai mare bombardament rusesc în Ucraina din iarna aceasta
12:26
Au început negocierile de la Abu Dhabi, runda a doua. Discuțiile trilaterale au loc după cel mai mare bombardament rusesc în Ucraina din iarna aceasta
FLASH NEWS „Don Colossus”: Lumea cripto i-a ridicat o statuie de aur lui Trump. Ce înălțime are, cât a costat și unde va fi instalată
11:56
„Don Colossus”: Lumea cripto i-a ridicat o statuie de aur lui Trump. Ce înălțime are, cât a costat și unde va fi instalată
FLASH NEWS Procurorii din Franța cer instanței de apel să mențină interdicția impusă lui Marine Le Pen de a candida la președinție. Câți ani de închisoare riscă lidera extremei drepte franceze pentru deturnare de fonduri
10:56
Procurorii din Franța cer instanței de apel să mențină interdicția impusă lui Marine Le Pen de a candida la președinție. Câți ani de închisoare riscă lidera extremei drepte franceze pentru deturnare de fonduri
EXTERNE Victorie în instanță împotriva ICE. Un judecător american a interzis agenților federali să folosească armele de dispersie împotriva protestatarilor din Portland
10:53
Victorie în instanță împotriva ICE. Un judecător american a interzis agenților federali să folosească armele de dispersie împotriva protestatarilor din Portland
EXTERNE Grecia, pe urmele Spaniei și Franței. Atena ar urma să anunțe interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 15 ani. Australia a dat „tonul”
10:30
Grecia, pe urmele Spaniei și Franței. Atena ar urma să anunțe interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 15 ani. Australia a dat „tonul”
EXTERNE Prima imagine a noii Săli de Bal a Casei Albe, dezvăluită de Trump. Investiția se ridică la 400.000.000$: „Va fi cea mai grozavă construită vreodată”
09:42
Prima imagine a noii Săli de Bal a Casei Albe, dezvăluită de Trump. Investiția se ridică la 400.000.000$: „Va fi cea mai grozavă construită vreodată”
Mediafax
Cătălin Botezatu, „UȘURAT” de ceasul de 2 milioane de lire sterline! Unde s-a petrecut jaful de lux
Digi24
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost drogat şi violat de 10 bărbaţi, inclusiv de tatăl său
Cancan.ro
Decizia luată de Ilie Bolojan după ce Mihai Neșu s-a plâns de impozitul de 36.000 de euro
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Adevarul
Răzvrătire fiscală în localitatea unde a început Răscoala de la 1907. Locuitorii refuză să plătească impozitele locale
Mediafax
Plastic peste tot, BOLI peste tot: avertismentul cercetătorilor pentru următorii 15 ani
Click
Ce urmează după frigul siberian: meteorologii anunță evoluția vremii până pe 2 martie
Digi24
Cătălin Botezatu, jefuit de un ceas de 2 milioane de lire sterline la Londra
Cancan.ro
Cătălin Botezatu, jefuit în Londra: pagubă în valoare de 2 milioane de lire sterline. Cine e principalul suspect
Ce se întâmplă doctore
Boala autoimună de care suferă Naba Salem de la Survivor. I s-a făcut rău în timpul probelor
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Dacia pregătește surpriza lui 2026! Un nou model de familie, produs în România?
Descopera.ro
Piramidele din Egipt: tot ce s-a crezut a fost GREȘIT?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Abordarea multidisciplinară modernă, esențială pentru pacienții oncologici
IMOBILIARE De ce este important să verifici documentele tehnice ale cadastrului
12:28
De ce este important să verifici documentele tehnice ale cadastrului
ULTIMA ORĂ Nicusor Dan, eşec pe bandă la CCR. De data aceasta, Curtea i-a respins sesizările pe extinderea sancţiunilor pentru falşii preoţi, rabini şi imami
12:21
Nicusor Dan, eşec pe bandă la CCR. De data aceasta, Curtea i-a respins sesizările pe extinderea sancţiunilor pentru falşii preoţi, rabini şi imami
(P) Abordarea multidisciplinară modernă, esențială pentru pacienții oncologici
12:15
(P) Abordarea multidisciplinară modernă, esențială pentru pacienții oncologici
VIDEO Ion Cristoiu: Comisia Juridică a Camerei Reprezentaților din S.U.A: Nicușor Dan e președinte ilegitim!
12:14
Ion Cristoiu: Comisia Juridică a Camerei Reprezentaților din S.U.A: Nicușor Dan e președinte ilegitim!
NEWS ALERT USR încearcă să mute „scandalul apei” din propria ogradă, la PSD și-l cheamă pe Ministrul Energiei în Parlament. De 3 luni de zile, zeci de mii de oameni din Argeș stau fără apă
12:00
USR încearcă să mute „scandalul apei” din propria ogradă, la PSD și-l cheamă pe Ministrul Energiei în Parlament. De 3 luni de zile, zeci de mii de oameni din Argeș stau fără apă
EXCLUSIV Viorica Dăncilă îl pune la pământ pe Bolojan: S-a dus în vizită să ajute economia Germaniei, nu pe cea a României
11:58
Viorica Dăncilă îl pune la pământ pe Bolojan: S-a dus în vizită să ajute economia Germaniei, nu pe cea a României

Cele mai noi

Trimite acest link pe