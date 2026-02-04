Nicusor Dan, eşec pe bandă la CCR. De data aceasta, Curtea i-a respins sesizările pe extinderea sancţiunilor pentru falşii preoţi, rabini şi imami

O nouă lege iniţiată de către Silviu Vexler a fost amendată de preşdintele Nicuşor Dan, la Curtea Constituţională. CCR, însă, i-a respins şi de data aceasta obiecţiile de neconstituţionalitate.

Legea extinde sancțiunile față de persoanele care se dau preoți și pentru profesiile de rabin, imam sau alte funcții asimilate. Miercuri, CCR a respins noua sesizare a președintelui Nicușor Dan la o lege inițiată de către deputatul Silviu Vexler.

Legea respectivă extinde sancțiunile față de persoanele care se dau preoți sau călugări și pentru profesiile de rabin, imam sau alte funcții asimilate.

Președintele Nicușor Dan a formulat sesizarea în iulie 2025. În textul sesizării, președintele Nicușor Dan reclama atât aspecte de tehnică legislativă, cât și principiile constituționale.

Legea lui Silviu Vexler a fost realizată cu acordul cultelor, inclusiv al Bisericii Ortodoxe Române, după cum se arată în xpunerea de motive.

Documentul modifică și completează Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor.

Motivele invocate de Nicuşor Dan spun că legea ar încălca libertatea conştiinţei şi libertatea de exprimare, argumente pe care le-a folosit și în sesizarea legii anti-extremism, inițiată tot de către deputatul Silviu Vexler și pe care CCR a respins-o în unanimitate, în iulie 2025.

În sesizare, președintele Nicușor Dan susține că legea conține formulări vagi și încalcă principiile constituției.

