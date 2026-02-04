🚨 Au început negocierile de la Abu Dhabi, runda a doua. Discuțiile trilaterale au loc după cel mai mare bombardament rusesc în Ucraina din iarna aceasta

13:47 UPDATE. Kremlinul anunță că ofensiva sa în Ucraina va continua până când Kievul îi va accepta condițiile Kremlinul a afirmat, miercuri, că își va „continua” ofensiva în Ucraina până când Kievul îi va accepta condițiile, în contextul în care oficiali ruși, ucraineni și americani au început la Abu Dhabi o nouă rundă de discuții. „Atât timp cât regimul de la Kiev nu a luat decizia corespunzătoare, operațiunea militară specială va continua”, a declarat reporterilor purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov. Kremlinul a declarat recent că una dintre condițiile „foarte importante” ar fi ca forțele ucrainene să se retragă din zonele pe care încă le controlează în regiunea Donbas din estul Ucrainei.

Negocierile trialeterale de astăzi de la Abu Dhabi reprezintă a doua rundă a tratativelor dintre Ucraina și Rusia, mediate de Statele Unite. Deși prima rundă din ianuarie a fost descrisă ca fiind „constructivă” în privința problemelor militare, divergențele teritoriale au rămas profunde, iar rezultatul acestei noi runde este considerat incert de către mulți analiști. Discuțiile de astăzi au loc după ce Rusia a lansat cel mai masiv atac împotriva Ucrainei din această iarnă, cu scopul de a afecta întreruperea rețelei electrice a țării.

Runda precedentă de consultări trilaterale dintre Ucraina, Statele Unite și Rusia din Emiratele Arabe Unite, din perioada 23-24 ianuarie, a înregistrat cele mai mari progrese în domeniul militar, însă problema teritoriilor a rămas nerezolvată. Mai mult, într-unul din interviurile sale, Volodimir Zelenski a subliniat că este imposibil să se rezolve disputa teritorială fără negocieri personale cu Vladimir Putin.

Două obstacole țin în loc pacea dintre Rusia și Ucraina

Discuțiile se concentrează pe două obstacole majore care au blocat procesul anterior de discuții: soarta teritoriilor din estul Ucrainei și modul în care va fi garantată securitatea Ucrainei pe termen lung pentru a preveni viitoarele agresiuni venite din partea Rusiei. De asemenea, pe agenda discuțiilor se mai află și de-escaladarea post-conflict și soarta centralei nucleare de la Zaporojie.

Negocierile încep după un atac masiv al rușilor

Negocierile încep sub o presiune uriașă, după ce Rusia a lansat un atac masiv cu rachete și drone asupra infrastructurii energetice a Ucrainei chiar în ajunul întâlnirii. Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că abordarea echipei ucrainene va fi adaptată ca răspuns la aceste ultime atacuri și a exprimat un pesimism moderat față de seriozitatea Rusiei în procesul diplomatic.

Bombardamentele întreprinse de Rusia ieri i-au determinat pe mulți să pună la îndoială seriozitatea Kremlinului în ceea ce privește discuțiile de pace. Potrivit lui Zelenski, delegația ucraineană își va ajusta poziția de negociere ca răspuns la ultimele atacuri.

Cine sunt principalii negociatori de la Abu Dhabi

Partea americană va fi reprezentată de trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, și de consilierul și ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, care au participat la rundele precedente de discuții. Delegația ucraineană va fi condusă de Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, și de Kirilo Budanov, fostul șef al spionajului și actualul șef de cabinet al lui Zelenski. De cealaltă parte, delegația rusă este condusă de Kirill Dimitriev, negociatorul lui Vladimir Putin.

