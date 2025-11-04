Cât costă acum o cartelă pentru întreg sezonul de SCHI în Poiana Braşov, în comparație cu anul trecut. În unele stațiuni prețurile sunt neschimbate

Vacanţă mai scumpă la schi, în sezonul rece, la Poiana Brașov! Telescaunul și teleschiul costă mai mult iarna aceasta, iar surprize ar putea apărea şi la Predeal. Tariful instalaţiilor de transport pe cablu a crescut cu 9% la Poiana Braşov, faţă de anul trecut. Cel mai puţin costă o urcare şi o coborâre cu telecabina: 70 de lei.

O cartelă pentru întreg sezonul ajunge la 5.500 de lei pentru adulţi de la 5.000 de lei, iar pentru copii la 3.300 de lei, de la 3.000 de lei cât era sezonul trecut.

Preţurile vor creşte în funcție de tipul cartelei. Accesul de la ora 11 va costa 190 lei pentru adulți și 115 lei pentru copii. Abonamentul de 10 zile va costa 1.730 lei pentru adulți și 970 lei pentru copii.

„Sub creşterile cu TVA, cu energia electrică, indicele de consum, am încercat să aducem un echilibru intre aceste creşteri”, a declarat pentru Observator TV Sorin Toarcea, purtător de cuvânt Primăria Brașov.

Vor rămâne neschimbate doar tarifele pentru urcarea sau coborârea cu telecabina pe Postăvarul: 40 de lei pentru adulți, jumătate din sumă pentru copii. La Sinaia, preţurile rămân neschimbate, iar la Predeal, operatorul instalațiilor nu a luat încă o decizie.

FOTO – Captură video: Observator TV