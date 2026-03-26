Cât costă o shaorma în Istanbul, cu doar câteva ore înainte de Turcia – România

Cu doar câteva ore înainte de meciul dintre România și Turcia, suporterii ajunși la Istanbul descoperă o realitate tot mai frecvent reclamată: mâncarea de stradă din zona centrală a orașului, inclusiv celebrul doner, a ajuns la prețuri considerate exagerate.

În Piața Taksim, una dintre cele mai aglomerate zone turistice din Istanbul, prețurile pentru un doner au crescut considerabil. În mod obișnuit, un kebab simplu se vinde între 80 și 150 de lire turcești, însă în zonele intens frecventate de turiști, tarifele pot urca mult peste acest nivel.

Într-un fast-food din zona centrală, prețurile afișate arată clar diferența față de așteptări.

– porție doner pui: 260 lire turcești

– porție doner vită: 460 lire turcești

– dürüm (wrap) vită: 320 lire turcești

Meciul dintre Turcia și România se va desfășura pe stadionul lui Beșiktaș, iar dacă Naționala României va învinge, atunci echipa va juca în deplasare cu Slovacia sau Kosovo în finala barajului pentru Campionatul Mondial 2026. Barajul Turcia-România va începe de la ora 19:00, iar partida va putea fi urmărită la Prima TV.

François Letexier, francezul care a condus finala Euro 2024, a fost delegat la centru la partida Turcia – România, programat joi, de la ora 19.00, la Istanbul.