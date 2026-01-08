Cât costă sărbătorile pe rit vechi? Basarabenii și-au făcut calculele pentru un Crăciun la munte, în România

An de an, sărbătorile de iarnă pe rit vechi aduc în România mii de basarabeni care trec Prutul doar ca să petreacă în „Patria Mamă”. În 2026, Crăciunul se sărbătorește zilele acestea, iar Revelionul pe stil vechi va fi celebrat în noaptea de 13 spre 14 ianuarie, scrie Ziarul de Iași.

Un al doilea val de turiști „lovește” stațiunile din România, de data aceasta minivacanța aparținând celor care țin calendarul iulian.

Cei mai mulți turiști, din Republica Moldova

Fie că vorbim despre circuite turistice, sejururi la munte, city-break-uri sau simple escapade de shopping, mulți basarabeni iau cu asalt România. De altfel, țara noastră continuă să fie una dintre cele mai accesibile și mai căutate destinații pentru „frații” din Republica Moldova, în special pentru apropierea istorică și culturală.

Agențiile de turism din Chișinău sunt pline în aceste zile de oferte pentru o vacanță de sărbători în România.

