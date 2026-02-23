Prima pagină » Actualitate » Accident grav în județul Brăila, pe DN2B. Doi morți și doi răniți, între care un copil de 7 ani

23 feb. 2026, 19:29, Actualitate
Două persoane au murit, iar alte două au fost rănite într-un accident rutier produs, luni seară, pe DN2B, între localităţile Silistraru şi Lacu Sărat, judeţul Brăila. Două autoturisme au fost implicate în coliziune, iar printre victimele rănite se află o fetiță de 7 ani.

Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Brăila, la locul accidentului au intervenit de urgenţă o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere cu apă şi spumă, precum şi un echipaj SMURD. În sprijin au fost mobilizate şi echipaje ale Serviciul de Ambulanţă Judeţean Brăila, respectiv o ambulanţă de tip C şi două ambulanţe de tip B, relatează News.ro.

Două persoane – un bărbat și o femeie – au fost găsite inconștiente, în stop cardio-respirator, iar echipajele SAJ sosite la intervenție au constatat decesul acestora.

Alte două victime, un bărbat și o fetiță de 7 ani, erau conștiente la momentul preluării, au fost evaluate medical la fața locului și transportate ulterior la UPU pentru investigații suplimentare.

Intervenția este în curs de desfășurare, circulația fiind oprită pe ambele sensuri. Autoritățile continuă acordarea îngrijirilor medicale și desfășoară cercetări pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului.

Sursa foto: ProBrăila

